Αρκαδία: «Ποτάμι» σκουπιδιών καταλήγουν στις ακτές της Κυνουρίας – Σε απόγνωση οι κάτοικοι

Είναι ο μόνιμος εφιάλτης των κατοίκων στο Άστρος Κυνουρίας. Με κάθε δυνατή νεροποντή, τα απορρίμματα καταλήγουν στη θάλασσα, καθώς το ποτάμι φουσκώνει και παρασύρει ό,τι βρει στο πέρασμά του.

«Μια στιγμή θα ξανάρθει πάλι το ποτάμι. Το ποτάμι πάει στον προορισμό του, δεν αλλάζει. Όλα αυτά θα έρθουν πάλι στη θάλασσα», λένε οι κάτοικοι, περιγράφοντας την απελπιστική κατάσταση.

Στις εκβολές του ποταμού Τάνου, μόλις ενάμιση χιλιόμετρο από τη θάλασσα, ασυνείδητοι εναποθέτουν απορρίμματα κάθε είδους. Πλαστικά, μπάζα και παλιά αντικείμενα σχηματίζουν ένα σκουπιδότοπο που απειλεί το περιβάλλον. «Πάρα πολύ επικίνδυνο. Αυτό το πλαστικό, που είναι τόσο καταστρεπτικό, σίγουρα είναι επικίνδυνο», αναφέρουν κάτοικοι, οι οποίοι ζουν με τον φόβο ότι με την πρώτη δυνατή βροχή όλα θα καταλήξουν στον Αργολικό κόλπο.

Όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι, η ιδιοκτησία δίπλα στη θάλασσα έχει μετατραπεί σε χωματερή. Εκεί μπορεί κανείς να βρει από πλαστικές σακούλες και γυάλινα μπουκάλια μέχρι ανταλλακτικά αυτοκινήτων και ηλεκτρικές συσκευές. Θεωρούν ότι είναι θέμα χρόνου να επαναληφθεί το φαινόμενο, καθώς οι τεράστιοι όγκοι απορριμμάτων αργά ή γρήγορα θα φτάσουν και πάλι στη θάλασσα.

«Κάθε μέρα βγάζουμε μία ή δύο τσάντες γεμάτες από διάφορα που βρίσκουμε — από μπύρες και ηλεκτρικές συσκευές μέχρι μηχανές», περιγράφουν. «Εδώ βλέπετε κουτάκια από αναψυκτικά, ποτηράκια πλαστικά, μπουκάλια, νάιλον, σακούλες, ό,τι θέλετε, και όλα αυτά έρχονται από το ποτάμι». Ακόμη και ο ψαράς Θοδωρής Κρεμίδας, μαζί με την ψαριά της ημέρας, έβγαλε από τη θάλασσα απορρίμματα.

«Αυτή είναι η κατάντια μας», λέει χαρακτηριστικά. «Πετάνε όλα στο ποτάμι για να φτάσουν στη θάλασσα· να καθαρίσει το ποτάμι και ας βρωμίσει η θάλασσα. Η θάλασσα είναι ο τελευταίος πνεύμονας της Γης».

Οι επιστήμονες του Ινστιτούτου “Αρχιπέλαγος” εξηγούν ότι όταν τα πλαστικά και τα σκουπίδια εκτίθενται στο περιβάλλον, εισέρχονται στην τροφική αλυσίδα, προκαλώντας σοβαρές επιπτώσεις. Σύμφωνα με τα στοιχεία, χιλιάδες τόνοι απορριμμάτων, κυρίως πλαστικών, επιχωματώθηκαν τις προηγούμενες ημέρες τόσο στις όχθες του ποταμού όσο και στην κοίτη του, με καταστροφικά αποτελέσματα.

Η Περιφέρεια Πελοποννήσου προχώρησε στις επιχωματώσεις, ωστόσο, όπως επισημαίνει ο δήμαρχος της περιοχής, το πρόβλημα παραμένει, αφού κάτοικοι συνεχίζουν να πετούν καθημερινά μπάζα και απορρίμματα, εκμεταλλευόμενοι το γεγονός ότι η πρόσβαση στην περιοχή δεν είναι ελεγχόμενη. «Ο κόσμος πρέπει να συμμορφωθεί. Εμείς ανακοινώσαμε, έχουμε γράψει, ότι θα αποβάλουμε και τα πρόσωπα, αν χρειαστεί», δήλωσε.

Το μήνυμα των ειδικών είναι ξεκάθαρο: αν δεν σταματήσει η ρίψη απορριμμάτων, το πρόβλημα δεν πρόκειται να λυθεί. «Για να λυθεί το πρόβλημα, δεν πρέπει να μπαίνει κανένας μέσα. Το να μπαίνουν στη θάλασσα και να χρειάζονται χιλιάδες ή εκατομμύρια χρόνια για να αποσυντεθούν, καταλαβαίνουμε ότι είναι θέμα να το συνειδητοποιήσει ο καθένας», τόνισαν.