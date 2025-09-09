Άρης: Ολοκληρώθηκε η συνεργασία με Ουζουνίδη – Ολοταχώς για Χιμένεθ

Η ΠΑΕ Άρης ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της συνεργασίας της με τον Μαρίνο Ουζουνίδη. Κάτι που ήταν δεδομένο, ουσιαστικά, από την εντός έδρας ήττα από τον Παναιτωλικό πριν από περίπου δέκα ημέρες – στις 30/8 για την ακρίβεια.

«Τον ευχαριστούμε για τις υπηρεσίες που προσέφερε στην ομάδα μας και του ευχόμαστε καλή επιτυχία στη συνέχεια», καταλήγει η ενημέρωση της ΠΑΕ. Η επόμενη κίνηση θα είναι η επισημοποίηση της συμφωνίας με τον Μανόλο Χιμένεθ.

Ο Ουζουνίδης αποχωρεί από του Χαριλάου έχοντας μετακομίσει εκεί τον Δεκέμβριο του 2024. Πιστώθηκε την κατάληψη της πέμπτης θέσης και την έξοδο στα προκριματικά του UEFA Conference League αλλά του χρεώνεται ο αποκλεισμός από την Αράζ, μόλις στον Β’ Προκριματικό Γύρο της διοργάνωσης.

Συνολικά σε 22 επίσημα παιχνίδια μέτρησε 10 νίκες και από έξι ισοπαλίες και ήττες.