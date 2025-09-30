Άρχισε η δίκη για τον θάνατο του Σήφη Βαλυράκη – «Δεν έχουμε να κάνουμε με ατύχημα, αλλά με στυγερό έγκλημα» είπε συγκινημένη η σύζυγός του

Άννα Κανδύλη

κοινωνία

Σήφης Βαλυράκης

Άρχισε επί της ουσίας η δίκη για τον θάνατο του ιστορικού στελέχους του ΠΑΣΟΚ, Σήφη Βαλυράκη, ο οποίος βρέθηκε νεκρός τον Ιανουάριο του 2021 στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας. Στο εδώλιο του Μικτού Ορκωτού Δικαστηρίου κάθονται δύο αδέλφια, επαγγελματίες αλιείς, που κατηγορούνται για τον θάνατό του. Ο κατάλογος των μαρτύρων αριθμεί 63 άτομα, γεγονός που δείχνει την πολυπλοκότητα της υπόθεσης.

Της Άννας Κανδύλη

«Στυγερό έγκλημα…»

Η ακροαματική διαδικασία άνοιξε με την κατάθεση της συζύγου του εκλιπόντος, Μίνας Παπαθεοδώρου – Βαλυράκη, η οποία ανέβηκε στο βήμα έντονα συγκινημένη. «Είμαι η σύζυγος του δολοφονηθέντος. Δεν έχουμε να κάνουμε με ατύχημα, αλλά με στυγερό έγκλημα», τόνισε, αμφισβητώντας κατηγορηματικά τους ισχυρισμούς περί ατυχούς συμβάντος.

Η ίδια περιέγραψε με λεπτομέρειες την τελευταία ημέρα του συζύγου της. Το πρωί της 24ης Ιανουαρίου 2021, ο Σήφης Βαλυράκης είχε ακολουθήσει τη συνηθισμένη του ρουτίνα: διάβασε εφημερίδες, μίλησε τηλεφωνικά με φίλους του και λίγο αργότερα φόρεσε τη στολή του για να βγει με το σκάφος του στη θάλασσα. «Η θάλασσα ήταν λάδι, ακούγονταν τα πάντα», ανέφερε χαρακτηριστικά η μάρτυρας.

Όπως κατέθεσε, τον περίμενε να επιστρέψει γύρω στις 14:30, ωστόσο όσο περνούσε η ώρα ανησυχούσε όλο και περισσότερο. Στις 16:00 απευθύνθηκε στο Λιμενικό ζητώντας να ξεκινήσει η αναζήτηση, αλλά –όπως κατήγγειλε– οι απαντήσεις που έλαβε ήταν αποθαρρυντικές, με λιμενικούς να της λένε ότι «εν καιρώ κορονοϊού δεν βγαίνουμε με βάρκες». Τελικά, ιδιώτης ψαράς εντόπισε το σκάφος του συζύγου της προσαραγμένο στα βράχια της Αγίας Τριάδας, με όλα του τα προσωπικά του αντικείμενα μέσα.

«Δεν έχασα μόνο εγώ τον άντρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα»

Η σορός του πρώην υπουργού βρέθηκε αργότερα στο νησί των Ονείρων. «Του έβγαλαν την κουκούλα και έφευγαν αίματα παντού. Τον έσφαξαν, κύριε πρόεδρε! Ο άνθρωπος πάλεψε με δύο τρομακτικά άτομα που είχαν μένος», είπε με δάκρυα στα μάτια. Υπογράμμισε ακόμη ότι ο σύζυγός της ήταν ένας άνθρωπος με εξαιρετική φυσική κατάσταση, έμπειρος στη θάλασσα και χωρίς ποτέ στο παρελθόν να έχει εμπλακεί σε ατύχημα.

Η μάρτυρας είπε ακόμη ότι δεν γνώριζαν τους κατηγορούμενους. «Ήμασταν φιλήσυχοι άνθρωποι, μας αγαπούσαν όλοι στην Ερέτρια. Αυτό το μένος που έβγαλαν στον Σήφη Βαλυράκη… 12 η ώρα να βγαίνει ο Σήφης και 12.10 να τον σκοτώνουν… Δεν έχασα μόνο εγώ τον άντρα μου, έχασε η Ελλάδα έναν ήρωα», σημείωσε η κ. Βαλυράκη , η οποία τα τελευταία χρόνια –όπως είπε– έχει αναγκαστεί να μετατραπεί σε «ζωγράφο – ντετέκτιβ» για να βρει την αλήθεια.

