Αντώνης Τρίτσης: Το αυτοκίνητό του παραμένει ξεχασμένο σε πάρκινγκ της Λιοσίων από το 1992

Ξεχασμένο σε πάρκινγκ της οδού Λιοσίων φαίνεται πως βρίσκεται εδώ και δεκαετίες το αυτοκίνητο του Αντώνη Τρίτση, πρώην δημάρχου Αθηναίων.

Η πληροφορία έγινε γνωστή μέσω ανάρτησης στα social media, στην οποία αναφέρεται ότι το όχημα πλύθηκε πρόσφατα από υπαλλήλους του Δήμου Αθηναίων. Όπως φαίνεται και στο σχετικό βίντεο, οι πινακίδες του αυτοκινήτου παραμένουν τοποθετημένες στη θέση τους, ενώ σύμφωνα με την ανάρτηση, το όχημα δεν έχει μετακινηθεί από τον θάνατο του Αντώνη Τρίτση, τον Απρίλιο του 1992.

Ο καθαρισμός του οχήματος έγινε με πρωτοβουλία εργαζομένου του Δήμου, ο οποίος ανέφερε πως προέβη στην ενέργεια «εις μνήμην ενός δημοκράτη και συντρόφου, όπως αρμόζει στον δήμαρχο Τρίτση». Ο ίδιος σημείωσε πως δεν γνώριζε την ιστορία του αυτοκινήτου, αλλιώς θα είχε αναλάβει τη σχετική πρωτοβουλία νωρίτερα.

Υπενθυμίζεται ότι Αντώνης Τρίτσης υπηρέτησε ως Δήμαρχος Αθηναίων από την 1η Ιανουαρίου 1991 μέχρι τον θάνατό του στις 7 Απριλίου 1992.

Αναλυτικά η ανάρτηση:

«Όσο υπάρχουν άνθρωποι με αξίες και σεβασμό μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Πριν λίγο έλαβα το βίντεο που βλέπετε μαζί με το παρακάτω μήνυμα από τον συνάδελφο Mpampis Perdikis.

Έπλυνα κυρία Διευθυντρια το αμάξι εις μνήμη ενός δημοκράτη και συντρόφου όπως αρμόζει στο μακαρίτη δήμαρχο Τρίτση, δεν ήξερα τη ιστορία του αμαξιού.. Αν τη γνώριζα θα το είχα κάνει απ τη αρχή. Με βοήθησε και ο Δημητριος Τασιούλης.

Ο Αντώνης Τρίτσης διετέλεσε Δήμαρχος Αθηναίων την Περίοδο 1 Ιανουαρίου 1991 – 7 Απριλίου 1992. Στο υπόγειο γκαράζ της Λιοσίων 22 συγκεκριμένα σε μια γωνιά που πρώτου υπογείου, βρίσκεται, φαντάζομαι από τον θάνατο του, το ιδιωτικό του αυτοκίνητο με τις πινακίδες ακόμη επάνω του όπως μπορείτε να διακρίνετε. Παρά τα κλεισμενα ήδη 40 Χρόνια υπηρεσίας μου στο Δήμος Αθηναίων, δεν μπορώ να σας πω γιατί παρέμεινε ακόμη εκεί. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι ότι την προηγούμενη φορά που κάποιος σκέφτηκε και φρόντισε να το πλύνουμε είναι ο αγαπημένος μου προϊστάμενος Δήμος Μπαούρδας το 2016, όταν συνεργαστηκαμε στη Διεύθυνση Αποκέντρωσης και Διοίκησης. Προσπάθησα τότε να βρω μια άκρη για την αξιοποίηση του αλλά δεν τα κατάφερα… Κάθε πληροφορία από κάποιο που μπορεί να βοηθήσει να λύσουμε το μυστήριο δεκτή».

