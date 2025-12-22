Άνοιξαν οι σήραγγες των Τεμπών – Οι επόμενες κινήσεις των αγροτών πριν από τα Χριστούγεννα

Στην τελική ευθεία για τα Χριστούγεννα και οι αγρότες κλιμάκωσαν τις κινητοποιήσεις τους, κλείνοντας τις σήραγγες των Τεμπών για τα φορτηγά για τρεις ώρες. Την ίδια ώρα, η αστυνομία προχώρησε σε εκτροπή, για λόγους ασφαλείας, της κυκλοφορίας για όλα τα οχήματα από την Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης μέσω της Κοιλάδας των Τεμπών. Τα δύο ρεύματα της σήραγγας άνοιξαν και οι αγρότες κατευθύνθηκαν με τα τρακτέρ τους στο μνημείο των Τεμπών για να αποτίσουν φόρο τιμής στα θύματα της τραγωδίας.

Στα Τέμπη βρέθηκαν και οι ιδιοκτήτες των ΤΑΧΙ από τον Βόλο, για να εκφράσουν όπως είπαν, τη συμπαράστασή τους στον αγώνα των αγροτών.

Την Τρίτη (23/12) οι αγρότες θα αρχίσουν την αναδιάταξη των τρακτέρ σε πολλά σημεία των Εθνικών Οδών, προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η μετακίνηση των εκδρομέων των Χριστουγέννων.

ΕΛ.ΑΣ.: Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας

«Επιβεβλημένη η ρύθμιση και η εκτροπή κυκλοφορίας κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων» αναφέρουν πηγές της ΕΛΑΣ σχετικά με την κατάσταση στο οδικό δίκτυο της χώρας λόγω των μπλόκων των αγροτών.

«Η Ελληνική Αστυνομία, στο πλαίσιο της θεσμικής της αποστολής για τη διασφάλιση της οδικής ασφάλειας και την προστασία της ανθρώπινης ζωής, λαμβάνει τα αναγκαία μέτρα ρύθμισης και εκτροπής της κυκλοφορίας σε περιπτώσεις αποκλεισμού οδών και για όσο χρονικό διάστημα υφίστανται έκτακτα εμπόδια ή πολίτες επί του οδοστρώματος» σημειώνουν πηγές της ΕΛΑΣ.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές επισημαίνεται ότι ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των αγροτικών κινητοποιήσεων, η λήψη των μέτρων αυτών είναι υπηρεσιακά επιβεβλημένη και απορρέει από το ισχύον νομικό πλαίσιο, καθώς η παρουσία γεωργικών ελκυστήρων, σταθερών ή κινητών εμποδίων και πεζών επί του οδοστρώματος, δημιουργεί αντικειμενικά επικίνδυνες συνθήκες κυκλοφορίας, ανεξαρτήτως προθέσεων ή δηλώσεων οποιουδήποτε.

Παράλληλα όπως τονίζεται από τις πηγές της ΕΛΑΣ, η διέλευση οχημάτων υπό τις συνθήκες αυτές ενέχει αυξημένο κίνδυνο πρόκλησης σοβαρού τροχαίου ατυχήματος και, για τον λόγο αυτό, η εκτροπή της κυκλοφορίας αποτελεί μονόδρομο για την πρόληψη κινδύνων και όχι επιλογή. Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι τα μέτρα αυτά δεν λαμβάνονται μόνο για την προστασία των οδηγών και των επιβατών, αλλά και για την προστασία των ίδιων των διαμαρτυρόμενων αγροτών, οι οποίοι κινούνται πεζοί σε οδούς που προορίζονται για την ταχεία κυκλοφορία οχημάτων και όχι για την παραμονή ανθρώπων.

Τέλος, από τις ίδιες πηγές σημειώνεται ότι η «Ελληνική Αστυνομία λειτουργεί και λαμβάνει σχετικές αποφάσεις βάσει τεκμηριωμένης εκτίμησης κινδύνου και όχι δηλώσεων καλής πρόθεσης. Στο πλαίσιο αυτό, ενεργεί με γνώμονα την ασφάλεια όλων και δεν δύναται να επιτρέψει την κυκλοφορία οχημάτων σε σημεία όπου τίθεται σε κίνδυνο η ανθρώπινη ζωή. Η τήρηση των μέτρων ρύθμισης της κυκλοφορίας αποτελεί αναγκαία προϋπόθεση για την αποφυγή ατυχημάτων και τη διασφάλιση της δημόσιας ασφάλειας».

Στον κόμβο του Ευαγγελισμού, στην Παλαιά Εθνική Οδό Λάρισας – Θεσσαλονίκης όπου βρισκόταν η δεύτερη εκτροπή κυκλοφορίας, φορτηγά περίμεναν να ανοίξει ο δρόμος και να μπορέσουν να πάνε κανονικά από την Εθνική οδό στη Θεσσαλονίκη.

Μάλγαρα: Ανοιχτό το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη

Το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στα διόδια των Μαλγάρων, έχει ανοίξει από την Κυριακή, καθώς είχε προκληθεί κυκλοφοριακό πρόβλημα στις παρακαμπτήριες οδούς στο ύψος των Κυμίνων και οι αγρότες δείχνοντας καλή διάθεση και σε συνεννόηση με την Τροχαία, άνοιξαν τον δρόμο.

Όπως μετέδωσε από το σημείο ο δημοσιογράφος του ΕΡΤnews, Τίμος Φακαλής, το ρεύμα προς Αθήνα αναμένεται να ανοίξει την Τρίτη.

Ήδη οι αγρότες αναμένεται το επόμενο διάστημα να πραγματοποιήσουν αναδιάταξη των τρακτέρ τους, ωστόσο η αστυνομία έχει ξεκαθαρίσει ότι αν δεν φύγουν από εδώ οι πρόχειρες μεταλλικές κατασκευές, στις οποίες διανυκτερεύουν καθημερινά οι αγρότες και δεν φύγουν τα τρακτέρ από την ΛΕΑ, τότε η Τροχαία δεν θα επιτρέψει τη διέλευση των οχημάτων, καθώς όπως τονίζει αυτή δεν θα γίνεται με ασφάλεια. Δηλαδή, τα αυτοκίνητα θα συνεχίσουν να διέρχονται μέσω παρακαμπτήριων οδών, μέσω της Χαλάστρας.

Στο μπλόκο βρέθηκαν σήμερα, Δευτέρα, παιδιά από το δημοτικό σχολείο των Μαλγάρων και είπαν τα κάλαντα στους γονείς τους, στους αγρότες, στέλνοντας μήνυμα στήριξης σε όλο τον αγροτικό κόσμο.

Σε ό,τι αφορά τα υπόλοιπα τρία μπλόκα της Θεσσαλονίκης, από τις 5 έως τις 7 το απόγευμα θα κλείσει και σήμερα στην Χαλκηδόνα, η Παλιά Εθνική Οδός Θεσσαλονίκης Έδεσσας, ενώ κλειστή παραμένει η λεωφόρος Γεωργικής Σχολής στα Πράσινα Φανάρια.

Πάτρα: Νέα γενική συνέλευση το απόγευμα

Στο ενεργό για δεκαπέντε ημέρες μπλόκο στην Περιμετρική Πατρών στην Εγλυκάδα, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας, κλιμάκιο από την Τροχαία αλλά και την Ολυμπία Οδό, προκειμένου να συζητήσουν με τους αγρότες για το πώς θα πρέπει να γίνει το άνοιγμα του συγκεκριμένου δρόμου για τα Ι. Χ., προκειμένου να είναι απρόσκοπτη η διέλευση των οχημάτων από την Τρίτη.

Αυτό το οποίο ζήτησαν οι άνδρες της Τροχαίας αλλά και της Ολυμπίας Οδού, είναι να μετακινηθούν όλα τα οχήματα τα οποία βρίσκονται από την δεξιά πλευρά του δρόμου, να μεταφερθούν όλα προς την αριστερή, έτσι ώστε να είναι ανοικτή μία λωρίδα κυκλοφορίας, όπως επίσης και η ΛΕΑ για λόγους ασφαλείας και μάλιστα θα απαιτηθούν και περίπου τουλάχιστον έξι ώρες για να μπορέσει ο δρόμος να δοθεί στην κυκλοφορία για τα οχήματα.

Σήμερα το απόγευμα, οι αγρότες θα κάνουν νέα γενική συνέλευση και θα συζητήσουν τις προτάσεις αυτές, οι οποίες τέθηκαν από την Ολυμπία Οδό και την Τροχαία, προκειμένου να εκτιμήσουν την κατάσταση και να πάρουν τις αποφάσεις τους για το πώς θα ανοίξει η περιμετρική οδός της Πάτρας για το επόμενο τριήμερο, μόνο όμως για τα Ι. Χ. αυτοκίνητα.

Ανυποχώρητοι και οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες επέτρεψαν χθες και πάλι τη δωρεάν διέλευση οχημάτων, παρά το σχηματισμό δικογραφίας σε βάρος τους. Από σήμερα Δευτέρα στις 7 το βράδυ μέχρι τις 10 θα αποκλείσουν τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά.

Γρεβενά: Σε 24ωρο αποκλεισμό για φορτηγά προχωρούν οι αγρότες στο μπλόκο Σιάτιστας

Σε 24ωρο αποκλεισμό της κυκλοφορίας μόνο για φορτηγά προχωρούν αυτή την ώρα οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα, στο πλαίσιο των κινητοποιήσεών τους. Η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων πραγματοποιείται κανονικά, ενώ από αύριο η κυκλοφορία όλων των οχημάτων θα διεξάγεται κανονικά.

Αμετακίνητοι στα μπλόκα δηλώνουν οι Σερραίοι αγρότες και κτηνοτρόφοι και στα δύο μπλόκα στην Π.Ε Σερρών, τονίζοντας πως παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες δεν δόθηκαν χειροπιαστές αποδείξεις από την κυβέρνηση για την επίλυση των σοβαρών προβλημάτων τους, παρά μόνο ανακοινώσεις, αφού πάνω από το 50% των αγροτών παραμένουν απλήρωτοι. Παράλληλα αναμένουν να δουν και πόσα χρήματα θα μπουν στους λογαριασμούς τους μετά το άνοιγμα του συστήματος διορθώσεων για το ΑΤΑΚ και ΚΑΕΚ που αναμένεται να γίνει σήμερα.

Στο μπλόκο της Εγνατίας Οδού στο ύψος των Νέων Κερδυλλίων οι αγρότες από σήμερα Δευτέρα στις 12 το μεσημέρι θα προχωρήσουν σε καθολικό αποκλεισμό για δύο ώρες της βασικής οδικής αρτηρίας, ενώ για την περαιτέρω στάση τους θα συνεδριάσουν το βράδυ σε γενική συνέλευση.

Ανοίγει απόψε και για πέντε ημέρες το τελωνείο των Κήπων για τα φορτηγά

Ανοιχτό θα παραμείνει από απόψε έως την Παρασκευή το τελωνείο Κήπων για τη διέλευση των φορτηγών οχημάτων από και προς την Τουρκία, σύμφωνα με τις αποφάσεις των αγροτών. Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο τελωνείο, διατηρώντας το μπλόκο σε κατάσταση ετοιμότητας.

Τις προηγούμενες ημέρες γινόταν σταδιακή αποσυμφόρηση κυρίως τις νυχτερινές ώρες, λόγω της αυξημένης κίνησης Ι.Χ. και τουριστικών λεωφορείων.

Οι αγρότες τονίζουν ότι δεν θέλουν σε καμία περίπτωση να έρθουν σε σύγκρουση με ανθρώπους που θέλουν να μετακινηθούν αυτοί και τα εμπορεύματα τις ημέρες των εορτών και των Χριστουγέννων ούτε να έρθουν σε σύγκρουση με καμία επαγγελματική ομάδα. Ωστόσο, ο αγώνας τους, όπως αναφέρουν, δεν σταματάει και περιμένουν και περισσότερα τρακτέρ μετά την Παρασκευή.

Την ίδια ώρα, μπλόκο παραμένει και στα ελληνοβουλγαρικά σύνορα, λίγο πριν το τελωνείο του Ορμενίου, όπου συνεχίζεται ο περιορισμός εισόδου φορτηγών από τη Βουλγαρία προς την Ελλάδα έως αύριο το πρωί. Στη συνέχεια αναμένεται να επιτραπεί πλήρως η διέλευση φορτηγών και από τις δύο κατευθύνσεις. Σημειώνεται ότι καθ’ όλη τη διάρκεια των κινητοποιήσεων, η κυκλοφορία Ι.Χ. και τουριστικών λεωφορείων διεξάγεται κανονικά.

Στον Προμαχώνα ο αποκλεισμός των φορτηγών χθες Κυριακή είχε διάρκεια 14.00-20.00 και στα δύο ρεύματα ενώ Παραμονή και ανήμερα Χριστουγέννων η διέλευση θα είναι ελεύθερη.

Χθες στα διόδια της Τραγάνας, στο 125ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας οι αγρότες σήκωσαν τις μπάρες για δύο ώρες και κατόπιν επέστρεψαν στο μπλόκο στο ύψος της Αταλάντης. Παραμένουν επίσης οι αγρότες και στα μπλόκα του Κάστρου, Μπράλου και της Θήβας.

Σύμφωνα με όσα δηλώνουν, προγραμματίζουν και άλλες δράσεις, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για τα σημεία και τη μορφή των επόμενων κινήσεων τους.