Άνω Λιόσια: Συνελήφθη 66χρονος με ναρκωτικά και όπλα – Το σπίτι «φρούριο» και η επίθεση στους αστυνομικούς

Ενώπιον εισαγγελέα οδηγείται ο 66χρονος, που συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (6/2) για κατοχή ναρκωτικών και όπλων, στα Άνω Λιόσια. Ο κατηγορούμενος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε «φρούριο», προκειμένου να συνεχίζει απρόσκοπτα την εγκληματική του δράση, ενώ δεν δίστασε να χτυπήσει τους αστυνομικούς, όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών έφτασαν στα ίχνη του, ύστερα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling).

Κατηγορείται επιπλέον, για βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Πριν από 2 εβδομάδες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής έβαλαν τέλος στη δράση 4 ατόμων, εκ των οποίων οι 3 μέλη της ίδιας οικογένειας (μάνα και γιοι), οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες έχοντας ως ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Επιτέθηκε στους αστυνομικούς όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του, να κατέχει ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, καθώς και όπλα και πυρομαχικά, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει έξω από το σπίτι του 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 66χρονος προσπάθησε να σταματήσει τους αστυνομικούς προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας τους με γροθιές και απωθώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του. Ωστόσο παρά τις ενέργειες του οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 79 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

• αεροβόλο πιστόλι,

• κυνηγετική καραμπίνα,

• 42 φυσίγγια καραμπίνας, διαμετρήματος 12 cal.,

• κυτίο με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου πιστολιού των 4,5 mm,

• 9 αμπούλες πεπιεσμένου αέρα, αεροβόλου πιστολιού,

• 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος και

• συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.