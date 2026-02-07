Άνω Λιόσια: Συνελήφθη 66χρονος με ναρκωτικά και όπλα – Το σπίτι «φρούριο» και η επίθεση στους αστυνομικούς

Σύνοψη από το

  • Ενώπιον εισαγγελέα οδηγείται ο 66χρονος, που συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (6/2) για κατοχή ναρκωτικών και όπλων, στα Άνω Λιόσια.
  • Ο κατηγορούμενος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε «φρούριο», προκειμένου να συνεχίζει απρόσκοπτα την εγκληματική του δράση, ενώ δεν δίστασε να χτυπήσει τους αστυνομικούς, όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν.
  • Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 79 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, αεροβόλο πιστόλι, κυνηγετική καραμπίνα, καθώς και 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

περιπολικό αστυνομία ΕΛΑΣ

Ενώπιον εισαγγελέα οδηγείται ο 66χρονος, που συνελήφθη το πρωί της Παρασκευής (6/2) για κατοχή ναρκωτικών και όπλων, στα Άνω Λιόσια. Ο κατηγορούμενος είχε μετατρέψει το σπίτι του σε «φρούριο», προκειμένου να συνεχίζει απρόσκοπτα την εγκληματική του δράση, ενώ δεν δίστασε να χτυπήσει τους αστυνομικούς, όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν.

Οι αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ναρκωτικών έφτασαν στα ίχνη του, ύστερα από αξιοποίηση σχετικών πληροφοριών, αστυνομικές ενέργειες, εξακριβώσεις, διασταυρώσεις στοιχείων και δημιουργία προφίλ (profiling).

Κατηγορείται επιπλέον, για βία κατά υπαλλήλων και παράβαση της νομοθεσίας για τα προσωπικά δεδομένα.

Πριν από 2 εβδομάδες, αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Δυτικής Αττικής έβαλαν τέλος στη δράση 4 ατόμων, εκ των οποίων οι 3 μέλη της ίδιας οικογένειας (μάνα και γιοι), οι οποίοι διακινούσαν ναρκωτικές ουσίες έχοντας ως ορμητήριο κατάστημα υγειονομικού ενδιαφέροντος στην περιοχή των Άνω Λιοσίων.

Επιτέθηκε στους αστυνομικούς όταν επιχείρησαν να τον συλλάβουν

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛΑΣ ο κατηγορούμενος εντοπίστηκε μέσα στο σπίτι του, να κατέχει ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος, καθώς και όπλα και πυρομαχικά, ενώ διαπιστώθηκε ότι είχε εγκαταστήσει έξω από το σπίτι του 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος.

Μάλιστα, σύμφωνα με την ΕΛΑΣ, ο 66χρονος προσπάθησε να σταματήσει τους αστυνομικούς προβάλλοντας σθεναρή αντίσταση, χτυπώντας τους με γροθιές και απωθώντας τους με τα χέρια και τα πόδια του. Ωστόσο παρά τις ενέργειες του οι αστυνομικοί τον ακινητοποίησαν και τον συνέλαβαν.

Τα ευρήματα της ΕΛΑΣ

Από την έρευνα που πραγματοποιήθηκε στο σπίτι του, μεταξύ άλλων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

• 79 ναρκωτικά δισκία φαρμακευτικού σκευάσματος,

• αεροβόλο πιστόλι,

• κυνηγετική καραμπίνα,

• 42 φυσίγγια καραμπίνας, διαμετρήματος 12 cal.,

• κυτίο με μεταλλικά σφαιρίδια αεροβόλου πιστολιού των 4,5 mm,

• 9 αμπούλες πεπιεσμένου αέρα, αεροβόλου πιστολιού,

• 6 κάμερες κλειστού κυκλώματος και

• συσκευή καταγραφής εικόνας και ήχου.

Σε βάρος του σχηματίστηκε σχετική δικογραφία και αναμένεται να οδηγηθεί στην αρμόδια εισαγγελική Αρχή.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προσπαθείτε να μακρύνετε τα μαλλιά σας; Πώς να τα καταφέρετε εύκολα και γρήγορα

Είναι τελικά κακό να ψάχνουμε το κινητό του συντρόφου μας; Ειδικοί απαντούν

Συντάξεις: Οι ημερομηνίες πληρωμής – Πώς γίνεται ο διαχωρισμός μεταξύ μισθωτών και μη μισθωτών

Ακίνητα: Γιατί οι υποδομές καθορίζουν την αξία τους – Το πραγματικό στοίχημα για το μέλλον των πόλεων

Ευπάθεια στο moltbook ai αποκαλύπτει email, tokens σύνδεσης και api keys

Αυτός είναι ο ρόλος της μικρής τρύπας στους νυχοκόπτες – «Είμαι ο μόνος που δεν το ήξερε;»»
περισσότερα
18:50 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Κοζάνη: Κυνηγοί έσωσαν μοτοσικλετιστή που παρασύρθηκε από ορμητικά νερά – ΦΩΤΟ

Περιπέτεια με αίσιο τέλος για έναν νεαρό μοτοσικλετιστή, ο οποίος παρασύρθηκε από ορμητικά νερ...
17:59 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Θεσσαλονίκη: Δύο σκάφη στη «μάχη» για τον καθαρισμό του Θερμαϊκού από τόνους φερτών υλικών

Δύο αντιρρυπαντικά σκάφη έχουν μπει από νωρίς το πρωί σήμερα στη «μάχη» για να καθαρίσουν τα ν...
17:26 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Απόκριες: Τι είναι και πόσο κρατάνε

Απόκριες ονομάζονται οι τρεις εβδομάδες πριν από την Καθαρά Δευτέρα, οπότε και αρχίζει η Μεγάλ...
17:18 , Κυριακή 08 Φεβρουαρίου 2026

Σέρρες: Μηχανοκίνητη πορεία την Δευτέρα από αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα

Οι αγρότες του μπλόκου του Προμαχώνα θα πραγματοποιήσουν μηχανοκίνητη πορεία με τα τρακτέρ του...
MUST READ

Έλληνας πιλότος κάνει… θραύση στα social media με τις ατάκες του εν ώρα πτήσης – «Ούτε τα πουλάκια του ουρανού δεν προσγειώνονται έτσι»

Βίντεο: Οδηγός εκχιονιστικού πετάει επίτηδες χιόνι πάνω σε σταθμευμένα αυτοκίνητα

Οι ανθρώποι που περπατούν πάντα γρήγορα, ακόμα και όταν δεν βιάζoνται, διαθέτουν συνήθως 7 ξεχωριστά χαρακτηριστικά

Οπτική ψευδαίσθηση: Μόνο όσοι έχουν τέλεια όραση μπορούν να εντοπίσουν τη 2η γάτα μέσα σε 13 δευτερόλεπτα