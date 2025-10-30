Αλμυρός: 42χρονος επιτέθηκε στην πρώην του απειλώντας την ότι θα την σκοτώσει – Άρπαξε βίαια το 6χρονο παιδί τους και το κρατούσε ανάποδα 

Enikos Newsroom

κοινωνία

δικαστήριο

Επεισόδιο ενδοοικογενειακής βίας σημειώθηκε το Σάββατο 25 Οκτωβρίου στο δάσος «Κουρί», στον Αλμυρό, όπου ένας 42χρονος φέρεται να επιτέθηκε στην πρώην σύζυγό του και να άσκησε βία στο ανήλικο παιδί τους.

Σύμφωνα με την καταγγελία της γυναίκας, οι δύο τους έχουν χωρίσει από το 2019 και εκείνο το τριήμερο (Παρασκευή – Σάββατο – Κυριακή), δεν ήταν προγραμματισμένο να πάρει ο κατηγορούμενος το παιδί, σπίτι του. Ωστόσο, έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία, συμφώνησαν από κοινού να το πάρει.

Το πρωί του Σαββάτου, η μητέρα του παρέλαβε ξανά το παιδί προκειμένου να το πάει σε παιδικό πάρτι. Ωστόσο, μετά την λήξη του πάρτι, το 6χρονο κοριτσάκι δεν ήθελε να επιστρέψει στον πατέρα του, ο οποίος πήγε να συναντήσει την πρώην σύζυγο, με διάθεση για καβγά. Σύμφωνα με την γυναίκα, τη στιγμή που εκείνη ρώτησε το παιδί αν θέλει να μείνει μαζί της, ο 42χρονος το άρπαξε βίαια, το κρατούσε με το κεφάλι προς τα κάτω και στη συνέχεια την έπιασε από τον λαιμό και τον ώμο, φωνάζοντας πως «θα τη σκοτώσει». Το παιδί ούρλιαζε και μάρτυρες του επεισοδίου παρενέβησαν για να τον απομακρύνουν. Η μητέρα κάλεσε την αστυνομία, η οποία είχε ήδη ειδοποιηθεί από τους αυτόπτες μάρτυρες.

Όπως μεταδίδει το gegonotanews, το Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου επέβαλε στον 42χρονο συνολική ποινή φυλάκισης 23 μηνών για ενδοοικογενειακή παράνομη βία, επικίνδυνη σωματική βλάβη ενώπιον ανηλίκου και ενδοοικογενειακή σωματική βλάβη σε ανήλικο. Η ποινή μετατράπηκε προς 10 ευρώ ημερησίως, ενώ η έφεση έχει ανασταλτική δύναμη υπό τον όρο να μην προσεγγίζει σε απόσταση μικρότερη των 50 μέτρων την παθούσα και το παιδί τους.

Σημειώνεται ότι η παθούσα υποστήριξε ακόμη πως ο 42χρονος τραβούσε βίντεο κατά τη διάρκεια του επεισοδίου, της απηύθυνε προσβλητικούς χαρακτηρισμούς και είχε καταναλώσει αλκοόλ. Όπως κατέθεσε, το παιδί είναι ταραγμένο από το περιστατικό και παρακολουθείται από ψυχολόγο.

Ως μάρτυρες υπεράσπισης κατέθεσαν η μητέρα και η νυν σύντροφος του κατηγορούμενου, οι οποίες τον περιέγραψαν ως «καλό παιδί» που αγαπά την κόρη του και δεν είναι βίαιος. Ο συνήγορος υπεράσπισης ανέφερε ότι στο δικαστήριο προβλήθηκε βίντεο με το περιστατικό, το οποίο παρακολούθησαν οι δικαστές.

Το δικαστήριο του αναγνώρισε το ελαφρυντικό του πρότερου σύννομου βίου, με αποτέλεσμα να μην οδηγηθεί στη φυλακή.

