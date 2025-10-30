Τουρκία: Δημόσιες και συγκεκαλυμμένες διαφωνίες στη συνάντηση Μερτς – Ερντογάν – Η Γάζα, τα «κριτήρια της Άγκυρας» και τα Eurofighter

Με κανονιοβολισμούς και με έφιππο άγημα υποδέχτηκε στο προεδρικό μέγαρο στην Τουρκία τον Γερμανό καγκελάριο Φρίντριχ Μερτς ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν. Οι δύο πλευρές συμφώνησαν στη στενότερη αμυντική συνεργασία, ενώ διαφώνησαν δημοσίως όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα, και, συγκεκαλυμμένα, διαφώνησαν και στις ευρωτουρκικές σχέσεις.

Στα ευρωτουρκικά η γερμανική πλευρά δήλωσε ότι θέλει την Τουρκία στην ΕΕ, επισήμανε, όμως, πως «ο δρόμος για την ΕΕ περνάει από τα κριτήρια της Κοπεγχάγης». Ερωτηθείς για το ίδιο θέμα από δημοσιογράφο, ο Ερντογάν, απάντησε: «Η Τουρκία έχει τα κριτήρια της Άγκυρας».

Η δημοκρατία και η δικαιοσύνη

Γερμανός δημοσιογράφος ρώτησε τον Ερντογάν: «Τι θέλει η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση και τι προσφέρει στην Ένωση;». Ο Τούρκος πρόεδρος δήλωσε ότι η Τουρκία σε αυτό το θέμα είναι «άνετη», καθώς πάντα υποστήριζε ότι «τα κριτήρια της Κοπεγχάγης δεν είναι για εμάς μια αρνητική διαδικασία προσέγγισης».

«Αν η Τουρκία προσεγγίζεται με βάση αυτά τα κριτήρια, τότε έχουμε και εμείς τα κριτήρια της Άγκυρας», είπε. Και συμπλήρωσε: «Με τα κριτήρια της Άγκυρας ανοιγόμαστε και στην Ευρώπη και στον κόσμο. Η Τουρκία δεν είναι μια συνηθισμένη χώρα της Ευρώπης ή της Ασίας. Η Τουρκία είναι μια δημοκρατία που έχει διαχειριστεί και λειτουργήσει αυτή τη διαδικασία καλύτερα στην Ευρώπη και την Ασία και δεν έχει κανένα πρόβλημα με αυτό.»

Η επίσκεψη του Γερμανού καγκελαρίου στην Άγκυρα είναι η πρώτη από την ανάληψη των καθηκόντων του. Έλαβε χώρα μόλις τρεις ημέρες μετά την επίσκεψη του Βρετανού πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Ο Πρόεδρος Ερντογάν, όταν ρωτήθηκε για τις έρευνες εναντίον του Μητροπολιτικού Δήμου της Κωνσταντινούπολης, δήλωσε τα εξής: «Ανεξάρτητα από το ποιος κατέχει οποιαδήποτε θέση, σε ένα κράτος δικαίου, δεν μπορείτε να καταπατήσετε τον νόμο. Ανεξάρτητα από τη θέση που κατέχετε, αν καταπατήσετε τον νόμο, σε ένα κράτος που διέπεται από τη δικαστική εξουσία, οι δικαστικές αρχές πρέπει να κάνουν ό,τι είναι απαραίτητο.

Εάν δεν το κάνουν, η διαφθορά, η κλοπή και κάθε είδους αδικήματα θα εξαπλωθούν. Πράγματι, έτσι λειτούργησε η διαδικασία στην Κωνσταντινούπολη και η δικαστική εξουσία διαχειρίζεται αυτή τη διαδικασία όπως κρίνει κατάλληλο και κάνει ό,τι είναι απαραίτητο.»

Τα Eurofighter

Πολλά από τα θέματα στην ατζέντα των δύο ηγετών είχαν στην πραγματικότητα δρομολογηθεί και κλείσει από την πρόσφατη επίσκεψη του Γερμανού υπουργού Εξωτερικών Γιόχαν Βάντεφουλ.

Ένα από τα κυρίαρχα θέματα ήταν η αμυντική συνεργασία, με αιχμή την αγορά από την Τουρκία των μαχητικών Eurofighter, για τα οποία όμως είχαν ήδη αρθεί οι γερμανικές αντιρρήσεις και το γεγονός αυτό οδήγησε στη συμφωνία με τον Βρετανό πρωθυπουργό Κιρ Στάρμερ τη Δευτέρα.

Αναφερόμενος στη συνεργασία της Τουρκίας με την Ευρώπη σε θέματα άμυνας, ο Γερμανός καγκελάριος, στη συνέντευξη που ακολούθησε τη συνάντηση, έκανε λόγο μία νέα γεωπολιτική περίοδο που διανύουμε και τάχθηκε υπέρ της ενίσχυσης της στρατηγικής συνεργασίας με την Τουρκία, η οποία «δεν μπορεί να μείνει εκτός», καθώς είναι μία σημαντική χώρα.

Ο Μερτς δήλωσε ότι η Γερμανία και η Τουρκία, ως σύμμαχοι στο ΝΑΤΟ, μοιράζονται τα ίδια συμφέροντα: «Ο μαχητικός αναθεωρητισμός της Ρωσίας απειλεί την ασφάλεια της Ευρώπης και της περιοχής του Ατλαντικού στο σύνολό της. Γι’ αυτό εφαρμόζουμε αποφασιστικά τις αποφάσεις που ελήφθησαν στη Σύνοδο Κορυφής του ΝΑΤΟ στη Χάγη».

Ο Μερτς, ειδικά για τα 20 μαχητικά αεροσκάφη Eurofighter Typhoon που θα αγοράσει η Τουρκία από την Βρετανία είπε: «Συμφωνούμε σε ένα πράγμα: αυτά τα αεροσκάφη θα εξυπηρετούν την κοινή ασφάλεια όλων μας».

Η Τουρκία έχει εκτεταμένες ευκαιρίες συνεργασίας με τη Γερμανία, δεδομένης της δυναμικής που έχει αποκτήσει στην αμυντική βιομηχανία, είπε ο Ερντογάν και δήλωσε ότι οι δυο χώρες μπορούν να ενισχύσουν περαιτέρω αυτή τη συνεργασία βάσει μιας προσέγγισης win-win.

Οι διαφωνίες για τη Γάζα

Σε ερώτηση Τούρκου δημοσιογράφου για τη στάση της Γερμανίας έναντι του Ισραήλ, ο καγκελάριος Μερτς απάντησε: «Η Γερμανία στέκεται στο πλευρό του Ισραήλ από την ημέρα της ίδρυσής του. Έγινε μια χώρα όπου εκατομμύρια Εβραίοι μπορούν να βρουν καταφύγιο. Πολλοί άνθρωποι που έζησαν το Ολοκαύτωμα μετανάστευσαν στο Ισραήλ. Η Γερμανία θα στέκεται πάντα στο πλευρό του Ισραήλ. Αυτό φυσικά δεν σημαίνει ότι σεβόμαστε ή υποστηρίζουμε κάθε απόφαση της ισραηλινής κυβέρνησης, χωρίς να ασκούμε κριτική. Η κυβέρνησή μου από τις 7 Οκτωβρίου στέκεται στο πλευρό του κράτους του Ισραήλ, στο πλευρό του εβραϊκού λαού».

Συνεχίζοντας ο κ. Μερτς επανέλαβε τη θέση του Βερολίνου ότι «το Ισραήλ άσκησε το δικαίωμα της αυτοάμυνας». Όπως είπε, «με μια μόνο απόφαση θα μπορούσε να αποτραπεί η άσκοπη απώλεια ζωών. Η Χαμάς θα μπορούσε να απελευθερώσει νωρίτερα τους ομήρους και να παραδώσει τα όπλα της. Τότε ο πόλεμος θα τελείωνε αμέσως. Τα παιδιά της Γάζας, η τύχη των οποίων με στεναχωρεί πραγματικά, ήταν όμηροι της Χαμάς. Ελπίζω ότι αυτό θα τελειώσει τώρα», είπε.

Στο σημείο αυτό αντέδρασε ο Τούρκος πρόεδρος λέγοντας ότι δεν μπορεί να συμφωνήσει με τις απόψεις του καγκελαρίου. «Δυστυχώς, κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου, περισσότεροι από 60.000 παιδιά, γυναίκες και ηλικιωμένοι σκοτώθηκαν. Η Χαμάς δεν διαθέτει βόμβες. Η Χαμάς δεν διαθέτει πυρηνικά όπλα.

Όμως, όλα αυτά τα όπλα βρίσκονται στα χέρια του Ισραήλ, υπάρχουν και το Ισραήλ χρησιμοποιεί αυτά τα όπλα, για παράδειγμα χθες το βράδυ ξαναχτύπησε με αυτές τις βόμβες ειδικά τη Γάζα. Εσείς στη Γερμανία δεν τα βλέπετε αυτά; Η Γερμανία δεν τα παρακολουθεί;» είπε ο Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.