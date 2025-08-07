Άλιμος: Συνελήφθησαν επ’ αυτοφώρω στην ταράτσα διαμερίσματος που διέρρηξαν – Έκρυψαν τα κλοπιμαία στις κάλτσες τους 

Συνελήφθησαν βραδινές ώρες της Κυριακής 3 Αυγούστου από αστυνομικούς της Άμεσης Δράσης (Ομάδα ΔΙ.ΑΣ.) στην περιοχή του Αλίμου, 2 αλλοδαποί, ηλικίας 39 και 35 ετών και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία από το Τμήμα Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αλίμου για κλοπή κατά συναυτουργία και απείθεια.

Συγκεκριμένα, κληθέντες αστυνομικοί για συμβάν διάρρηξης-κλοπής από διαμέρισμα στην περιοχή του Αλίμου, βραδινές ώρες της Κυριακής, κατόπιν συντονισμένων ενεργειών και διερεύνησης των χώρων του κτηρίου, εντόπισαν τους κατηγορουμένους στην ταράτσα και τους ακινητοποίησαν.

Όπως διαπιστώθηκε, από το ανωτέρω διαμέρισμα είχαν αφαιρέσει χρηματικό ποσό, προσωπικά αντικείμενα και τιμαλφή τα οποία κατά τον έλεγχο ανευρέθηκαν στην κατοχή τους, επιμελώς κρυμμένα σε κάλτσες.

Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.