Λος Άντζελες: 30χρονη χόρευε σε στέγη κτιρίου και εγκλωβίστηκε σε καμινάδα – Φώναζε «βοήθεια, πονάω» και επιχείρησε το ίδιο την επόμενη μέρα

Μια γυναίκα περίπου 30 ετών διασώθηκε την Τρίτη από την Πυροσβεστική Υπηρεσία του Λος Άντζελες, όταν εγκλωβίστηκε μέσα στην καμινάδα ενός μικρού δημοτικού κτιρίου στο Σαν Φερνάντο.

Σύμφωνα με τις αρχές, το κτίριο χρησιμοποιείται αποκλειστικά ως αποθηκευτικός χώρος. Η διάσωση διήρκεσε μία ώρα και 15 λεπτά, με τους πυροσβέστες να εντοπίζουν τη γυναίκα σε βάθος περίπου ενός μέτρου μέσα στην καμινάδα/σωλήνα εξαερισμού.

Η Ομάδα Διασώσεων της Πυροσβεστικής χρησιμοποίησε σκάλα και ειδική εξάρτυση για να την ανεβάσει στην επιφάνεια.

Βίντεο από το σημείο δείχνει τουλάχιστον δώδεκα πυροσβέστες πάνω στη στέγη να επιχειρούν, με τη γυναίκα τελικά να ανασύρεται και να κατεβαίνει στο έδαφος με τη βοήθεια γερανού από το πυροσβεστικό όχημα.

A woman is free and safe after firefighters rescued her from inside a chimney. The incident took place in the 200 block of Park Avenue in the city of San Fernando when a woman was reportedly dancing on a rooftop before witnesses say she fell and became trapped inside chimney.… pic.twitter.com/XmwV85GbGb — Austin Dave (@AustinDave_) August 6, 2025



Η γυναίκα ήταν είχε τις αισθήσεις της όταν μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο.

Μάρτυρες ανέφεραν ότι λίγο πριν τις 7 το απόγευμα την είδαν να χορεύει πάνω στη στέγη του κτιρίου και κατόπιν να πέφτει μέσα στην καμινάδα.

«Είναι τρελό! Θα νόμιζες ότι είναι κάποια παράσταση, και ότι η παράσταση τελείωσε, αλλά δεν ήταν παράσταση. Ήταν πραγματικότητα», δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.

Άλλοι μάρτυρες τόνισαν ότι η γυναίκα φερόταν αλλοπρόσαλλα πριν παγιδευτεί.

«Έβλεπα μια κυρία πάνω στη στέγη. Σήκωνε τη μπλούζα της, μετά κατέβαζε το παντελόνι της, και απλώς χόρευε πάνω στη στέγη», είπε ένας άλλος.

«Ξαναπέρασα από το σημείο και είδα τα χέρια της να κουνιούνται έξω από την καμινάδα. Φώναζε απλώς “Βοήθεια! Βοήθεια! Βοήθεια!”».

«Ακούγαμε τις φωνές της… Νόμιζα ότι έκανε πλάκα, αλλά μετά σοβάρεψαν τα πράγματα όταν άρχισε να λέει, “Πονάω. Πονάω. Χρειάζομαι βοήθεια και δεν μπορώ να βγω,” και τότε ο κόσμος άρχισε να την παίρνει στα σοβαρά», πρόσθεσε.

It’s no Baby Jessica in a well, but LAFD just rescued 30 year old woman from a chimney in San Fernando, California. pic.twitter.com/PE3Z97IPpP — Kevin Dalton (@TheKevinDalton) August 6, 2025



Σύμφωνα με άλλη μαρτυρία, στο σακίδιό της υπήρχε ένα μισοάδειο μπουκάλι τεκίλα, χωρίς να είναι σαφές αν είχε καταναλώσει αλκοόλ.

Τα αίτια του εγκλωβισμού της παραμένουν αδιευκρίνιστα.

Ωστόσο, την επόμενη μέρα, η ίδια γυναίκα επέστρεψε και προσπάθησε να ξανανέβει στη στέγη του ίδιου κτιρίου.

Ο Χούλιο Σαλσέδο, διευθυντής του Κέντρου Αναψυχής και Κοινωνικών Υπηρεσιών του Σαν Φερνάντο, επιβεβαίωσε τη σύλληψής της την Τετάρτη το πρωί, δηλώνοντας: «Έχουμε προσωπικό εδώ που εργάζεται 20, 25 χρόνια. Μόλις συζητούσαμε πως δεν έχει σημασία πόσο καιρό είσαι εδώ, πάντα θα υπάρξει κάτι που θα σε εκπλήξει».

Με πληροφορίες από: Los Angeles Times, KTLA, ABC7