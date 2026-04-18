Το σόι σου: Τεχνητή νοημοσύνη και εκλογές τρελαίνουν Τριαντάφυλλους και Χαμπέους

Σταματίνα Στίνη

Media & Τηλεοπτικά Νέα

Το σόι σου: Τεχνητή νοημοσύνη και εκλογές τρελαίνουν Τριαντάφυλλους και Χαμπέους

Νέα σπαρταριστά επεισόδια της αγαπημένης σειράς «Το σόι σου» έρχονται την Πέμπτη 23 και την Παρασκευή 24 Απριλίου, στις 21:00, στον Alpha. Από τη μία, η τεχνητή νοημοσύνη μπαίνει δυναμικά στη ζωή των ηρώων, προκαλώντας παρεξηγήσεις και… εξάρτηση. Από την άλλη, οι Χαμπέοι μπλέκουν σε μια ξεκαρδιστική προεκλογική μάχη, γεμάτη ίντριγκες και απρόοπτα.

Αναλυτικά όσα θα δούμε στα επόμενα επεισόδια

Πέμπτη 23 Απριλίου

Η Αλεξάνδρα, με τη βοήθεια του Μένιου, ανακαλύπτει την τεχνητή νοημοσύνη και παθιάζεται όλο και περισσότερο με αυτό. Κάτι ανάλογο συμβαίνει στη Λυδία και τον Σάββα, που ψάχνουν στο Α.Ι. λύσεις για τα πάντα, ακόμα και για τη σχέση τους.

Η Αλεξάνδρα στο μεταξύ έχει ξεφύγει, περνάει τις ώρες της κουτσομπολεύοντας με το ΑΙ, άλλοτε πάλι μαγειρεύουν παρέα, αλλά και τσακώνονται άγρια! Παράλληλα, ο Σάββας με τη Λυδία δεν μιλάνε πλέον ως άνθρωποι, αλλά παπαγαλίζουν κρυφά ό,τι λέει η τεχνητή νοημοσύνη. Μενέλαος, Αντωνία και Κωνσταντίνος πασχίζουν μάταια να τους συνεφέρουν. Η τακτική του Σάββα και της Λυδίας δεν αργεί να αποκαλυφθεί, ενώπιον όλων! Θα σταματήσουν να ψάχνουν έτοιμες απαντήσεις ή θα αφήσουν το ΑΙ να μιλάει για λογαριασμό τους;

Παρασκευή 24 Απριλίου

Προεκλογικός πυρετός στο σπίτι των Χαμπέων, όταν ο Βαγγέλης αποφασίζει να θέσει υποψηφιότητα για πρόεδρος του Συλλόγου Μεσσηνίων Δυτικής Αθήνας. Με την υποστήριξη της οικογένειας, η εκστρατεία του Χαμπέα φαίνεται πως αρχίζει να αποδίδει καρπούς, όμως ο ανταγωνισμός είναι σκληρός και αδυσώπητος.

Η απρόσμενη εμφάνιση του Πολυχρόνη Βεζυρόπουλου (Δημήτρης Πλειώνης), τρίτου στην κούρσα για την προεδρία, οδηγεί τους Χαμπέους σε εικασίες για τον ερχομό του. Ένας τενεκές λάδι, μία πρόταση που κάνει ο Βεζυρόπουλος στον Χαμπέα, και το αλάνθαστο ένστικτο του Διονύση, θα αποδείξουν στον Χαμπέα πως είναι πολύ έντιμος για τον στίβο της πολιτικής!

«Το σόι σου», Πέμπτη και Παρασκευή στις 21:00.

Συντελεστές
Σενάριο: Νικόλας Στραβοπόδης
Σύμβουλος σεναρίου: Ντίνα Κάσσου
Σκηνοθεσία: Σταμάτης Πατρώνης
Διεύθυνση φωτογραφίας: Κυριάκος Βλοντάκης
Ενδυματολόγος: Δομνίκη Βασιαγεώργη
Σκηνογράφος: Τζιοβάνι Τζανετής

Πρωταγωνιστούν: Μίρκα Παπακωνσταντίνου, Παύλος Ορκόπουλος, Ρένια Λουιζίδου, Γιώργος Γιαννόπουλος, Βάσω Λασκαράκη, Μελέτης Ηλίας, Αλέξανδρος Μπουρδούμης, Ιωάννα Ασημακοπούλου, Σοφία Πανάγου, Γιάννης Δρακόπουλος, Βίβιαν Κοντομάρη, Σόλων Τσούνης, Γωγώ Καρτσάνα

Οργάνωση παραγωγής: Θοδωρής Κόντος

Παραγωγή: JK PRODUCTIONS ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ

Βάζετε ψεύτικες βλεφαρίδες; Ποιοι είναι οι κίνδυνοι που κρύβουν τα extensions

Ποια μουσική ακούν οι ευφυείς – Μελέτη δείχνει τους στίχους που προτιμούν οι έξυπνοι

Αυτό είναι το στρατηγικό σχέδιο του υπουργείου Τουρισμού για την προβολή της χώρας – Όλα όσα είπε η Κεφαλογιάννη

Νέο αγωγό Ιράκ – Τουρκίας προτείνει ο Φατίχ Μπιρόλ του Διεθνούς Οργανισμού Ενέργειας για μείωση της εξάρτησης από τα Στενά ...

Τι συνέβη όταν έλιωσαν πλήρως οι πάγοι της Γροιλανδίας πριν από 7.000 χρόνια – Προειδοποίηση για το μέλλον;

Κουίζ: Πόσο καλά θυμάστε την ελληνική μυθολογία; Μπορείτε να απαντήσετε σωστά και στις 3 ερωτήσεις;
περισσότερα
15:55 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Άγιος έρωτας: Ο Λεωνίδας μαθαίνει ότι ο μικρός Κυριάκος είναι εγγονός του

Συγκλονιστικές οι εξελίξεις στα επόμενα επεισόδια της σειράς “Άγιος Έρωτας” από Δε...
12:16 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια: Η Άντζελα πιάνει δουλειά στο Πόρτο Λεόνε

Αυτή την εβδομάδα οι εξελίξεις στο «Porto Leone: Στη γειτονιά με τα κόκκινα φανάρια» φέρνουν ν...
10:04 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

J2US: Το ζευγάρι που αποχώρησε και η μεγάλη αλλαγή που ανακοίνωσε ο Νίκος Κοκλώνης για το επόμενο live

Με λάμψη, δυνατές εμφανίσεις και ανατροπές ολοκληρώθηκε ακόμη μια βραδιά για το J2US. Στο 8ο κ...
09:53 , Κυριακή 19 Απριλίου 2026

«Από Ήλιο σε Ήλιο»: Η Άννα γνωρίζει για τον Μανώλη και την Κατερινέτα και όλα αλλάζουν δραματικά

Το συναρπαστικό ταξίδι στη Σέριφο των αρχών του 20ού αιώνα συνεχίζεται μέσα από τα νέα επεισόδ...
MUST READ

Κυψέλη: Ο μετροπόντικας της Γραμμής 4 έλυσε το μυστήριο με το υγρό τσιμέντο που πλημμύρισε τους δρόμους – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

LIVE – 48η ημέρα πολέμου ΗΠΑ – Ισραήλ με Ιράν – Όλες οι εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Εντυπωσιακό βίντεο: Η Κνωσός του 1700 π.Χ «ζωντανεύει» με την βοήθεια της τεχνητής νοημοσύνης