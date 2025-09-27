Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά σε δασική έκταση στην Καλλιθέα Αγρινίου – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Enikos Newsroom

κοινωνία

Αιτωλοακαρνανία: Φωτιά σε δασική έκταση στην Καλλιθέα Αγρινίου – Σηκώθηκαν 3 εναέρια

Συναγερμός σήμανε νωρίς το πρωί του Σαββάτου στην Καλλιθέα Αγρινίου, όταν ξέσπασε φωτιά σε δασική έκταση. Η κατάσταση κρίθηκε σοβαρή από την πρώτη στιγμή και στήθηκε μεγάλη επιχείρηση για την αντιμετώπισή της.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, στο σημείο έσπευσαν 9 οχήματα με 24 πυροσβέστες, προκειμένου να περιορίσουν τις φλόγες και να αποτρέψουν την εξάπλωση της πυρκαγιάς. Παράλληλα, για την αεροπυρόσβεση κινητοποιήθηκαν δύο αεροσκάφη και ένα ελικόπτερο, ενισχύοντας τις επίγειες δυνάμεις.

