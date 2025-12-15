Αιγάλεω: Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη

Φωτιά ξέσπασε μέσα στη νύχτα σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά μια ηλικιωμένη γυναίκα. Συγκεκριμένα, μία 80χρονη υπέστη ελαφρά εγκαύματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έφτασαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.