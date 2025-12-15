Αιγάλεω: Φωτιά σε ισόγειο διαμέρισμα – Στο νοσοκομείο μία ηλικιωμένη

Σύνοψη από το

  • Πυρκαγιά ξέσπασε κατά τη διάρκεια της νύχτας σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα μία 80χρονη γυναίκα να υποστεί ελαφρά εγκαύματα και να μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
  • Η φωτιά, που εκδηλώθηκε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και αντιμετωπίστηκε αμέσως από τις δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
  • Διενεργείται έρευνα για τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Πυροσβεστική
Φωτογραφία Αρχείου

Φωτιά ξέσπασε μέσα στη νύχτα σε ισόγειο διαμέρισμα στο Αιγάλεω, με αποτέλεσμα να τραυματιστεί ελαφρά μια ηλικιωμένη γυναίκα. Συγκεκριμένα, μία 80χρονη υπέστη ελαφρά εγκαύματα και διακομίστηκε στο νοσοκομείο για προληπτικούς λόγους.

Η πυρκαγιά, η οποία ξεκίνησε από άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία, ήταν μικρής έκτασης και τέθηκε γρήγορα υπό έλεγχο χάρη στην άμεση επέμβαση της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας. Στο σημείο έφτασαν εννέα πυροσβέστες με τρία οχήματα, οι οποίοι κατάφεραν να περιορίσουν άμεσα τη φωτιά πριν αυτή επεκταθεί.

Οι αρχές έχουν ξεκινήσει έρευνα για να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια που προκάλεσαν την πυρκαγιά.

05:53 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

05:22 , Δευτέρα 15 Δεκεμβρίου 2025

23:55 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

23:45 , Κυριακή 14 Δεκεμβρίου 2025

