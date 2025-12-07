Αγρότες: Συνολικά 54 μπλόκα σε όλη τη χώρα – Κλείνουν επαρχιακές οδούς, λιμάνια και αεροδρόμια

Σύνοψη από το

  • Οι αγρότες κλιμακώνουν τις κινητοποιήσεις τους, έχοντας στήσει συνολικά 54 μπλόκα σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου, επαρχιακές οδούς, τελωνεία και λιμάνια. Διαμηνύουν ότι δεν θα υποχωρήσουν μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους.
  • Νέα μπλόκα αναμένονται στην Κρήτη, με αποκλεισμούς σε αεροδρόμια Ηρακλείου και Χανίων, καθώς και στο λιμάνι Ηρακλείου, ενώ και η Λέσβος αποφάσισε αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης.
  • Το κύριο ζητούμενο των κινητοποιήσεων είναι η αλλαγή της αγροτικής πολιτικής, η σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή και η επίτευξη ενός αποτελεσματικού διαλόγου για την κάλυψη του κενού εμπιστοσύνης.
Enikos Newsroom

κοινωνία

αγρότες

Πολλαπλασιάζουν τα μπλόκα τους οι αγρότες σε κομβικά σημεία του εθνικού δικτύου, σε επαρχιακές οδούς, τελωνεία και λιμάνια, διαμηνύοντας πως δεν πρόκειται να υποχωρήσουν μέχρι να γίνουν δεκτά τα αιτήματά τους.

Συνολικά 54 μπλόκα έχουν στηθεί συνολικά σε όλη τη χώρα. Τα νέα μπλόκα των αγροτών είναι τα εξής:

  • Κόμβος Βαφέικων – Ξάνθη
  • Κάστρο Βοιωτίας
  • Αεροδρόμιο Ιωάννινων
  • Ευηνοχώρι Μεσολογγίου
  • Μεγάλα Χωράφια – ΒΟΑΚ Κρήτης

Στον χορό των κινητοποιήσεων μπαίνει αύριο και η Κρήτη, όπου θα στηθούν μπλόκα στο αεροδρόμιο Ηρακλείου, στο λιμάνι Ηρακλείου και στο αεροδρόμιο Χανίων.

Την κλιμάκωση των κινητοποιήσεων αποφάσισε και η συνέλευση της Λέσβου, με αποκλεισμό του λιμανιού της Μυτιλήνης.

Από τη Θεσσαλία και τη Στερεά Ελλάδα έως τη Μακεδονία, την Ήπειρο και την Πελοπόννησο, ο αγροτικός κόσμος δηλώνει αποφασισμένος να παραμείνει στους δρόμους για όσο χρειαστεί.

Στην Εθνική Αθήνας – Θεσσαλονίκης υπάρχουν μπλόκα από το Κάστρο Βοιωτίας έως τα Μάλγαρα και αύριο θα κλείσουν και τους παράδρομους.

Στον Ε65 υπάρχουν δύο μπλόκα. Ένα στην Καρδίτσα στον κόμβο της πόλης και ένα στα Τρίκαλα στα διόδια του Λόγκου που υπάρχουν συγκεντρωμένα περισσότερα από 3000 τρακτέρ. Οι οδηγοί ψάχνουν παρακαμπτήριους και παρά την ταλαιπωρία στηρίζουν τα αιτήματα των αγροτών.

Μπλόκα αγροτών βρίσκονται σε εξέλιξη και στην Ιόνια Οδό σε δύο σημεία. Η κυκλοφορία εκτρέπεται στα δύο ρεύματα από τον ανισόπεδο κόμβο Χαλικιού ως τον Κουβαρά. Εκτροπές υπάρχουν και από τον κόμβο Φιλιππιάδας ως την Άρτα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Παράλληλα, 4 μπλόκα έχουν στηθεί στην περιοχή της Πελοποννήσου. Το πρώτο στο Κιάτο, το δεύτερο στην περιοχή Τουρλαμπά, όπου τα τρακτέρ περιμένουν πότε θα κλείσουν τον δρόμο, της 111. Το 3ο μπλόκο στην Κάτω Αχαΐας και το 4ο στην είσοδο του Πύργου.

Όσο περνούν οι μέρες και πλησιάζουν οι γιορτές το ερώτημα εάν οι δρόμοι θα είναι ανοιχτοί παραμένει αναπάντητο, με τους αγρότες να διαμηνύουν ότι εάν δεν ικανοποιηθούν τα αιτήματά τους δεν θα αποχωρήσουν.

Ο κόμβος του Ορμενίου και το Τελωνείο των Κήπων είναι τα δύο σημεία τα οποία οι αγροτικοί σύλλογοι βορείου και νοτίου Έβρου, σε αδιάλειπτη συνεργασία ως προς τον σχεδιασμό των επόμενων βημάτων στις κινητοποιήσεις τους, έχουν επιλέξει ως τα πλέον ενδεδειγμένα να λειτουργήσουν ως μοχλός πίεσης για την επίτευξη των διεκδικήσεών τους.

Με συνεχιζόμενη την ενίσχυση των εν λόγω μπλόκων στο βόρειο και νότιο τμήμα του νομού, συνεχίζεται η διακοπή της κυκλοφορίας μόνο των φορτηγών διεθνών μεταφορών σε Ορμένιο και Κήπους. Σύμφωνα με τον πρόεδρο του Αγροτικού και Κτηνοτροφικού Συλλόγου Αλεξανδρούπολης, Κώστα Αλεξανδρή αλλά και τον πρόεδρο του Αγροτικού Συλλόγου Ορεστιάδας, Ηλία Αγγγελακούδη, και τις επόμενες ημέρες τα μπλόκα θα ενισχύονται και οι κινητοποιήσεις θα κλιμακώνονται.

Στο Τελωνείο των Κήπων διεξάγεται κανονικά η κυκλοφορία των ΙΧΕ αυτοκινήτων από και προς την Τουρκία, ενώ από τη γείτονα επιτρέπεται η είσοδος στη χώρα -από την πρώτη ημέρα των κινητοποιήσεων- μόνο των φορτηγών τα οποία μεταφέρουν ευπαθή προϊόντα όπως τα θαλασσινά.

Ο αριθμός των φορτηγών που παραμένουν σταθμευμένα στην Εγνατία Οδό ανέρχεται, σύμφωνα με τον κ. Αλεξανδρή, περίπου στα 350 οχήματα, καθώς συνεχίζεται το άνοιγμα της εισόδου προς την Τουρκία για 50-70 φορτηγά ημερησίως, ενώ από την πλευρά της Τουρκίας εκτιμά πως ο αριθμός των εγκλωβισμένων στο τελωνείο φορτηγών ανέρχεται περίπου στα 1.000. Ο κ. Αλεξανδρής σημειώνει πως ο Αγροτικός Σύλλογος Αλεξανδρούπολης έχει επωμισθεί -με τη συνδρομή και των επαγγελματιών εστίασης αλλά και φορέων και συλλόγων της περιοχής και της Αλεξανδρούπολης- κάποιο από τα ημερήσια γεύματα των επαγγελματιών οδηγών των φορτηγών που παραμένουν αποκλεισμένοι στο Τελωνείο.

Τη συμπαράσταση στις κινητοποιήσεις του πρωτογενούς τομέα τόσο του Δήμου Ορεστιάδας όσο και της πλειοψηφίας φορέων και συλλόγων του βορείου Έβρου υπογραμμίζει και ο κ. Αγγελακούδης.

Ενόψει και της νέας Γενικής Συνέλευσης την ερχόμενη εβδομάδα στο μπλόκο της Νίκαιας για το επόμενο βήμα των κινητοποιήσεων πανελλαδικά, οι πρόεδροι των δύο Συλλόγων δηλώνουν πως το θέμα δεν είναι ο χρόνος πληρωμής, ούτε καν τα ποσά που θα καταβληθούν, καθώς, όπως λένε, αυτό θα έπρεπε να είναι δεδομένο, αυτονόητο.

Το ζητούμενο των κινητοποιήσεων είναι η αλλαγή της αγροτικής πολιτικής, η σύνδεση της επιδότησης με την παραγωγή, ένας διαρκής διάλογος -όχι μόνο όταν βγαίνουν τα μπλόκα- ο οποίος θα είναι αποτελεσματικός εφόσον επιτευχθεί η κάλυψη του κενού εμπιστοσύνης που εκτιμούν ότι έχει δημιουργηθεί μεταξύ των συνομιλητών.

