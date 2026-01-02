Αγρότες: Νυχτερινή πορεία με τα τρακτέρ στο κέντρο της Τρίπολης – ΦΩΤΟ και ΒΙΝΤΕΟ

Μηχανοκίνητη πορεία στο κέντρο της Τρίπολης πραγματοποίησαν οι αγρότες από το μπλόκο της ΒΙΠΕ το απόγευμα της Παρασκευής (2/1).

Σύμφωνα με την ιστοσελίδα arcadia24.gr, οι αγρότες ξεκίνησαν από το μπλόκο της ΒΙΠΕ και, κινούμενοι μέσω της οδού Ναυπλίου, διέσχισαν την πλατεία Κολοκοτρώνη, την πλατεία Αγίου Βασιλείου, την πλατεία Πετρινού και την πλατεία Άρεως, πραγματοποιώντας δυναμική πορεία στο κέντρο της πόλης.

Οι αγρότες της Αρκαδίας παραμένουν σταθερά στην πρώτη γραμμή του αγώνα τους, δηλώνοντας αποφασισμένοι να συνεχίσουν και να κλιμακώσουν περαιτέρω τις κινητοποιήσεις τους.