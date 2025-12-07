Αγρότες: Νέο μπλόκο στον κόμβο Κεραμάτες στην Άρτα – Αποκλεισμένο μέχρι τις 16:00 το αεροδρόμιο Ιωαννίνων 

Σύνοψη

  • Σε νέο αποκλεισμό προχώρησαν οι αγρότες στον κόμβο Κεραμάτες του Νομού Άρτας κλείνοντας και τα δύο ρεύματα από και προς Αμφιλοχία.
  • Παράλληλα, το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων παραμένει αποκλεισμένο μέχρι τις 16:00 το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.
  • Στα διόδια Αγγελοκάστρου, οι αγρότες έστησαν κιόσκι για πολυήμερη «μάχη», δηλώνοντας χαρακτηριστικά ότι «δίνουμε μάχη επιβίωσης».
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρότες: Νέο μπλόκο στον κόμβο Κεραμάτες στην Άρτα – Αποκλεισμένο μέχρι τις 16:00 το αεροδρόμιο Ιωαννίνων 
Πηγή φωτογραφίας: EΡΤ

Σε νέο αποκλεισμό προχώρησαν οι αγρότες στον κόμβο Κεραμάτες του Νομού Άρτας κλείνοντας -μετά τη 1 το μεσημέρι- και τα δύο ρεύματα από και προς Αμφιλοχία.

Την ίδια ώρα, αποκλεισμένο είναι και το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων μέχρι τις 16:00 το απόγευμα, σύμφωνα με την ΕΡΤ.

Mαζική είναι η παρουσία στο μπλόκο στα διόδια Αγγελοκάστρου, όπου οι αγρότες έστησαν και κιόσκι για πολυήμερη, όπως λένε «μάχη».

«Δίνουμε μάχη επιβίωσης, δίνουμε αγώνα που αφορά όλους όσους πνίγει η ακρίβεια και δεν μπορούν να αγοράσουν αυτά που εμείς παράγουμε στο χωράφι ενώ τα πουλάμε τσάμπα, όλους όσους δεν τα βγάζουν πέρα όπως εμείς!», αναφέρουν χαρακτηριστικά στο ίδιο μέσο ενημέρωσης, οι εκπρόσωποι της Ομοσπονδίας Αγροτικών Συλλόγων Αιτωλαοακαρνανίας.

Λίγο μετά τις 11 το πρωί της Κυριακής οι αγρότες της Αιτωλοακαρνανίας προχώρησαν σε συμβολικό αποκλεισμό της Παλαιάς Εθνικής Οδού στη γέφυρα του Ευήνου.

15:28 , Κυριακή 07 Δεκεμβρίου 2025

Θεσσαλονίκη: Ιερέας παρενοχλούσε σεξουαλικά 5 ανήλικους με πρόσχημα δήθεν σωματικούς πόνους που ένιωθε

Τα 4 ζώδια που λαμβάνουν ευλογίες από το σύμπαν – «Ανοίξτε την καρδιά σας στις μοναδικές ευκαιρίες που εμφανίζονται»

Ανακάλυψε πως δεν είναι ο βιολογικός πατέρας της κόρης του – «Η πρώην του είναι αδίστακτη»