Αγρότες: Bάζουν στην άκρη τα τρακτέρ ενόψει Χριστουγέννων, θέμα ασφαλείας εγείρει η αστυνομία – Οι αναδιατάξεις που θα γίνουν από την Τρίτη 

Σε «Γολγοθά» αναμένεται να εξελιχθούν για τους εκδρομείς των Χριστουγέννων οι μετακινήσεις στις εθνικές οδούς με τα μπλόκα. Στα περισσότερα, οι αγρότες δηλώνουν ότι θα βάλουν στην άκρη του δρόμου τα τρακτέρ και θα απελευθερώσουν κάποιες λωρίδες κυκλοφορίας, ώστε να διευκολυνθούν οι ταξιδιώτες. Η Τροχαία, επικαλούμενη λόγους οδικής ασφάλειας, ξεκαθαρίζει ότι θα κρατήσει κλειστούς τους δρόμους για όλα τα οχήματα, διοχετεύοντας την κίνηση σε παρακαμπτήριες οδούς.

Αναλυτικά, οι αγρότες κρατούν ανοιχτούς τους δρόμους για ΙΧ και λεωφορεία, αλλά η αστυνομία τους κρατά κλειστούς, όπως καταγγέλλουν οδηγοί στον ΑΝΤ1.

«Οι αγρότες ανοίγουν και η αστυνομία κλείνει» δηλώνει ένας εξ αυτών, ενώ ένας άλλος τονίζει «πιο πολλά είναι τα μπλόκα της αστυνομίας και τα προβλήματα που δημιουργούν, παρά οι αγρότες».

Στις σήραγγες των Τεμπών οι αγρότες

«Στοπ» μόνο στα φορτηγά έβαλαν οι αγρότες τη Δευτέρα στο μπλόκο της Νίκαιας, στις σήραγγες των Τεμπών.

Ο κ. Ιωαννίδης, μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής στο μπλόκο της Νίκαιας τόνισε στην κάμερα του ΑΝΤ1 ότι: «Ο αγώνας και ο δικός μας αλλά και σε πανελλαδικό συντονισμό είναι διαρκής και δεν θα σταματήσει. Αν νομίζει η κυβέρνηση ότι θα σπάσουν τα μπλόκα είναι γελασμένη».

Οι αγρότες έφτασαν και στο σημείο της τραγωδίας των Τεμπών και κράτησαν ενός λεπτού σιγή στη μνήμη των θυμάτων.

Αγρότες άδειασαν 4 τόνους κοπριάς έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας

Σε μια συμβολική κίνηση προχώρησαν αγρότες έξω από το κτίριο της Περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Συγκεκριμένα έριξαν κοπριά, ζητώντας την ικανοποίηση των αιτημάτων τους.

Όπως φαίνεται στο βίντεο του ThessPost.gr, έριξαν ένα «φορτηγό» βάρους τεσσάρων τόνων κοπριάς, φυτικών υπολειμμάτων και σκουπιδιών μπροστά από το κτίριο της Περιφέρειας, ως ένδειξη διαμαρτυρίας.

Μπλόκο της Νίκαιας: Αναδιάταξη των τρακτέρ από την Τρίτη

Οι αγρότες στο μπλόκο της Νίκαιας και σε συντονισμό με όλα τα μπλόκα ανά τη χώρα μέσω της Πανελλαδικής Επιτροπής των Μπλόκων, έχουν δηλώσει ότι από νωρίς το πρωί της Τρίτης, θα αναδιατάξουν τα τρακτέρ με τρόπο τέτοιο ώστε τουλάχιστον τα Ι. Χ. αυτοκίνητα να περνούν μέσα από τα μπλόκα.

Αυτό συνέβαινε και τις προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με την ΕΡΤ, αλλά την Τρίτη, θα γίνει πιο οργανωμένα, με αναδιάταξη των τρακτέρ ενώ επί της ουσίας οι αγρότες τοποθετούνται σε αυτό το μπρα ντε φερ, λέγοντας ότι κάνουν έκκληση στην κυβέρνηση να επιτρέψει στους ταξιδιώτες να περάσουν κανονικά από την Εθνική Οδό και οι ίδιοι θα κάνουν ό, τι μπορούν γι’ αυτό από την πλευρά τους.

Μάλγαρα: Απομάκρυνση των τρακτέρ ζητεί η αστυνομία

Μια ημέρα νωρίτερα έχει ανοίξει το ρεύμα προς Θεσσαλονίκη στο μπλόκο των Μαλγάρων, ενώ σε ό, τι αφορά αυτό που οδηγεί προς Αθήνα, υπάρχει μια ανοιχτή συζήτηση μεταξύ αστυνομίας και αγροτών, όπως μεταδίδει το ίδιο Μέσο Ενημέρωσης.

Οι αγρότες έχουν δεσμευθεί ότι το πρωί της Τρίτης θα μετακινήσουν τα τρακτέρ, ώστε να γίνει μια αναδιάταξη προκειμένου να δοθούν στην κυκλοφορία δύο λωρίδες στο ρεύμα προς Αθήνα. Ωστόσο, η Τροχαία έχει τονίσει στους αγρότες ότι θα πρέπει να φύγουν από την Εθνική Οδό, από το κομμάτι της ΛΕΑ (Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης) καθώς και από το παράπηγμα στο οποίο διανυκτερεύουν εδώ και 22 ημέρες, προκειμένου να γίνει ασφαλής η διέλευση των οχημάτων.

Οι αγρότες απαντούν ότι δεν θα μετακινήσουν το πρόχειρο παράπηγμα που έχουν στήσει, καθώς αναμένεται να κάνουν εκεί χριστουγεννιάτικο ρεβεγιόν με τις οικογένειές τους, οπότε θα είναι δύσκολο να δώσει η Τροχαία το πράσινο φως για να μετακινηθούν οι διερχόμενοι οδηγοί από το ρεύμα προς Αθήνα.

Χαλκίδα: Τρίωρος αποκλεισμός στη γέφυρα

Στον προγραμματισμένο αποκλεισμό της γέφυρας της Χαλκίδας από τις 6 το απόγευμα προχώρησαν οι αγρότες της Εύβοιας. Παράλληλα, είναι αποκλεισμένη και η παράπλευρη οδός που έρχεται από τη Γλύφα, στο σημείο.

Όσον αφορά στις επόμενες ημέρες, οι αγρότες της Εύβοιας έχουν αποφασίσει από την Τρίτη μέχρι και την Παρασκευή να μην προχωρήσουν σε κάποιον αποκλεισμό, προκειμένου να διευκολύνουν τους ταξιδιώτες ενόψει των εορτών.

Στη Στερεά Ελλάδα, το μπλόκο της Θήβας θα παραμείνει ενεργό και η Εθνική Οδός σε αυτό το ύψος θα παραμείνει κλειστή καθ’ όλη τη διάρκεια των εορτών, όπως μεταδίδει η ΕΡΤ.

Σκέψη για παρόμοια κινητοποίηση υπάρχει και στο μπλόκο του Κάστρου, ενώ παραμένει σε εκκρεμότητα το αν θα ανοίξει ο δρόμος στο ρεύμα της Εθνικής Οδού από Λιβαδειά προς Θεσσαλονίκη.

Τι ζήτησε η Τροχαία από τους αγρότες στην Πάτρα

Κλιμάκιο της Τροχαίας Πατρών με άνδρες της Ολυμπίας Οδού, βρέθηκε το πρωί της Δευτέρας στο μπλόκο της Εγλυκάδας στην Περιμετρική Πατρών, στο μπλόκο των αγροτών, για να συζητήσουν το αν και πώς θα επιτραπεί την Τρίτη η διέλευση των οχημάτων από το σημείο.

Με απόφαση των αγροτών το βράδυ της Δευτέρας, όπως μεταδίδει το tempo24, η Περιμετρική θα παραμείνει επ’ αόριστον αποκλεισμένη και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας.

Όπως αναφέρουν οι αγρότες, η Τροχαία δεν δέχθηκε την πρότασή της να δοθεί στην κυκλοφορία ένα ρεύμα, με αποτέλεσμα να αποφασίζουν τη συνέχιση του μπλόκου.

Μπλόκο στο τελωνείο Κήπων: Ανοιχτό από το βράδυ για τα φορτηγά

Από το βράδυ της Δευτέρας θα επιτρέπεται η διέλευση για τα φορτηγά στο τελωνείο των Κήπων, σύμφωνα με την ΕΡΤ, καθώς, οι αγρότες σε ένδειξη καλής θέλησης, θέλουν άνθρωποι και εμπορεύματα να φτάσουν στον προορισμό τους, τις ημέρες αυτές.

Μέχρι και την Παρασκευή το βράδυ θα γίνεται κανονικά η διέλευση των φορτηγών. Ήδη από το πρωί της Δευτέρας, περίπου 30 φορτηγά έχουν έχει δοθεί εντολή για να ξεκινήσουν την έξοδό τους από τη χώρα προς την Τουρκία για λόγους αποσυμφόρησης.

Τα τρακτέρ θα παραμείνουν στο σημείο, δεν φεύγουν και μάλιστα, όπως λέει ο Αγροτικός Σύλλογος θα ενισχυθούν με περισσότερα οχήματα τις επόμενες ημέρες, γιατί όπως είπαν, ο αγώνας συνεχίζεται για την ανάπτυξη της υπαίθρου και των και την αξιοπρεπή διαβίωση των ανθρώπων της.

Ανυποχώρητοι οι αγρότες στον Ε65

Την ίδια ώρα, ανυποχώρητοι είναι οι αγρότες της Δυτικής Θεσσαλίας, της Καρδίτσας στον Ε65 όπου είναι το μεγαλύτερο μπλόκο της χώρας, και των Τρικάλων στα διόδια του Λόγγου, επίσης στον Ε65. Σε συνέλευσή τους αποφάσισαν να παραμείνει από μια λωρίδα ανά κατεύθυνση του Ε65 ανοιχτή από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου.

Στην Τύρια Ιωαννίνων, οι αγρότες απέκλεισαν τη Δευτέρα από τις 7 το βράδυ μέχρι τις 10, τον δρόμο στο μπλόκο Καλπακίου για τα φορτηγά.

Μπλόκο Κομοτηνής: Ανοίγει η Εγνατία Οδός από 23 έως 26 Δεκεμβρίου

Σύμφωνα με την τελευταία τους απόφαση αναφορικά με τις επόμενες κινήσεις τους, οι αγρότες του μπλόκου του δυτικού κόμβου Κομοτηνής της Εγνατίας οδού, στο ρεύμα προς Ξάνθη, θα ανοίξουν τον αυτοκινητόδρομο από την Τρίτη 23 Δεκεμβρίου έως και την Παρασκευή 26 του μήνα, στο πλαίσιο της διευκόλυνσης των ταξιδιωτών ενόψει των Χριστουγέννων.

«Δίνουμε προτεραιότητα στην ασφαλή μετακίνηση των συμπολιτών μας και τους ευχόμαστε καλά Χριστούγεννα», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Μπλόκο Σιάτιστα: Άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά

Σε άρση του αποκλεισμού για τα φορτηγά προχώρησαν οι αγρότες του μπλόκου Δυτικής Μακεδονίας στη Σιάτιστα. Οι αγρότες με τα τρακτέρ τους κράτησαν κλειστή την Εγνατία οδό και την Εθνική οδό Κοζάνης Ιωαννίνων από τις 10.30 το πρωί.

Καθ’ όλη τη διάρκεια του αποκλεισμού, η διέλευση των Ι.Χ. αυτοκινήτων και των λεωφορείων πραγματοποιούνταν κανονικά, χωρίς προβλήματα.

Σύμφωνα με την απόφασή τους, από την Τρίτη η κυκλοφορία όλων των οχημάτων, συμπεριλαμβανομένων και των εμπορικών φορτηγών, θα διεξάγεται κανονικά, με την αποκατάσταση της ομαλής ροής της κυκλοφορίας τόσο στην Εγνατία Οδό όσο και στην Εθνική Οδό Κοζάνης – Ιωαννίνων.

