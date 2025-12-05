Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικες για bullying και ξυλοδαρμό μίας 13χρονης

Σύνοψη από το

  • Μία 13χρονη στο Αγρίνιο έπεσε θύμα συστηματικού bullying και ξυλοδαρμού από τρεις ανήλικες, γεγονός που οδήγησε στις συλλήψεις τους.
  • Οι τρεις 13χρονες συνελήφθησαν για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων, ενώ και οι γονείς τους συνελήφθησαν για παραμέληση της εποπτείας τους.
  • Η δικογραφία που σχηματίστηκε θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, με την προανάκριση να ενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Αγρίνιο: Συνελήφθησαν 3 ανήλικες για bullying και ξυλοδαρμό μίας 13χρονης

Τον τρόμο στα χέρια τριών κοριτσιών έζησε μία 13χρονη στο Αγρίνιο, η οποία έπεφτε θύμα συστηματικού bullying από τις ανήλικες που κλιμακώθηκε ακόμη και με τον ξυλοδαρμό της.

Οι τρεις 13χρονος συνελήφθησαν το πρωί της Πέμπτης (4/12) από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου και σε βάρος τους σχηματίσθηκε δικογραφία για σωματική βλάβη αδύναμων ατόμων. Παράλληλα, συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας τους.

Όπως ανακοίνωσε η ΕΛ.ΑΣ. από την προανάκριση προέκυψε ότι οι τρεις 13χρονες τις τελευταίες δυο εβδομάδες εξύβριζαν συστηματικά μια 13χρονη, ενώ προχθές το μεσημέρι η μια ανήλικη έπειτα από παρότρυνση των άλλων δυο κοριτσιών, προκάλεσε σωματικές βλάβες στην 13χρονη παθούσα.

Η δικογραφία που σχηματίσθηκε σε βάρος των συλληφθέντων ανηλίκων και των γονέων τους θα υποβληθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Αιτωλοακαρνανίας, ενώ την προανάκριση ενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Αγρινίου.

15:12 , Παρασκευή 05 Δεκεμβρίου 2025

