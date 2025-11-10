Αγρίνιο: Χειροπέδες σε άνδρα που πυρπόλησε το αυτοκίνητό του και απειλούσε με μαχαίρι πυροσβέστες 

Την κινητοποίηση των Αρχών προκάλεσε περιστατικό που σημειώθηκε τις απογευματινές ώρες της Δευτέρας 10 Νοεμβρίου, στην περιοχή της Νέας Αβόρανης Αγρινίου.

Συγκεκριμένα, όπως μεταδίδει το agriniopress.gr, όλα ξεκίνησαν όταν κλήθηκε η Πυροσβεστική Υπηρεσία για φωτιά που εκδηλώθηκε σε αυτοκίνητο. Οι πυροσβέστες, φθάνοντας σε αυλή κατοικίας, βρέθηκαν να απειλούνται από άνδρα που κρατούσε στα χέρια του μαχαίρι.

Μάλιστα, το ίδιο μέσο ενημέρωσης αναφέρει ότι ήταν ο ίδιος που είχε πυρπολήσει το όχημά του, παρεμποδίζοντας το έργο της κατάσβεσης. Ως εκ τούτου, κλήθηκε στο σημείο και η Αστυνομία, που προχώρησε στην σύλληψη του άνδρα.

Το αυτοκίνητο καταστράφηκε ολοσχερώς, με την Πυροσβεστική να κάνει την σχετική προανάκριση.

Σημειώνεται ότι ο συλληφθείς έχει απασχολήσει τις Αρχές και κατά το παρελθόν.

19:30 , Δευτέρα 10 Νοεμβρίου 2025

