AΔEΔY: 24ωρη απεργία την Πέμπτη – Κάλεσμα για συγκέντρωση στο Σύνταγμα

Enikos Newsroom

κοινωνία

Κινητοποίηση ΑΔΕΔΥ

Σε πανελλαδική 24ωρη απεργία προχωρούν οι δημόσιοι υπάλληλοι με απόφαση της ΑΔΕΔΥ την Πέμπτη (28/08) με αφορμή την εισαγωγή στην Ολομέλεια της Βουλής για ψήφιση του νομοσχεδίου για το νέο Πειθαρχικό Δίκαιο.

Η ΑΔΕΔΥ εκφράζει την αντίθεσή της, εκτιμώντας ότι προωθεί «την ποινικοποίηση της συνδικαλιστικής, κοινωνικής και πολιτικής δράσης, στην εξομοίωσή τους με αδικήματα του κοινού ποινικού δικαίου» και ζητάει την απόσυρση του νομοσχεδίου.

Στην Αθήνα καλεί στους εργαζόμενους του Λεκανοπεδίου στο Δημόσιο να δώσουν το «παρών» στη συγκέντρωση διαμαρτυρίας που θα γίνει στο Σύνταγμα στις 10:00πμ.

Στην απεργία συμμετέχουν ομοσπονδίες μέλη της ΑΔΕΔΥ από το χώρο της υγείας (ΟΕΝΓΕ, ΠΟΕΔΗΝ), της Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΠΟΕ-ΟΤΑ), της Παιδείας (ΟΛΜΕ, ΔΟΕ).

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Αξιολόγηση νοσοκομείων: Ποια υπηρεσία έχει την χαμηλότερη βαθμολογία-Οι αλλαγές που έρχονται

Οριζόντιες γραμμές στα νύχια: Πότε μπορεί να δείχνουν πρόβλημα στην υγεία

Όλο το σχέδιο για την νέα Εθνική Αρχή που θα ελέγχει την αγορά – Πάνω από 500 ελεγκτές και εξειδικευμένα στελέχη στη «μάχη»...

ΔΕΘ: Σενάρια φορολογικής ελάφρυνσης των εσόδων από ενοίκια – Πιθανά μέτρα για την αντιμετώπιση της στεγαστικής κρίσης

Google: Επιβεβαιώνει νέα μαζική διαγραφή εφαρμογών από το Play Store – Εντοπίστηκε κρυφή απειλή

Άνδρας εξηγεί πώς κατάφερε να ξεφύγει από τα σαγόνια ενός ιπποπόταμου – Το τεράστιο θηλαστικό τον είχε σχεδό καταπιεί
περισσότερα
08:51 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Χιλιάδες αδειούχοι παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής – Αυξημένη η κίνηση στα λιμάνια, στις εθνικές οδούς και στα αεροδρόμια

Χιλιάδες αδειούχοι παίρνουν τον δρόμο της επιστροφής για την πρωτεύουσα, έπειτα από τις καλοκα...
08:06 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Νεκρή ανασύρθηκε γυναίκα από το λιμάνι του Πειραιά

Μία τραγωδία φέρεται πως σημειώθηκε, νωρίς το πρωί της Δευτέρας (25/08), καθώς μία γυναίκα ανα...
07:25 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Καιρός: Ενισχύονται από σήμερα οι άνεμοι – Έρχεται νέος «μίνι» καύσωνας μέχρι την Πέμπτη

Η τελευταία εβδομάδα του Αυγούστου ξεκινά με ήπιες καιρικές συνθήκες, αλλά σταδιακά θα επικρατ...
07:12 , Δευτέρα 25 Αυγούστου 2025

Εορτολόγιο: Ποιοι γιορτάζουν σήμερα 25 Αυγούστου

Δευτέρα 25 Αυγούστου σήμερα και σύμφωνα με το εορτολόγιο γιορτάζουν όσοι φέρουν το όνομα: Βαρθ...
MUST READ

Νεκρός πεζοπόρος που έκανε μοιραίο λάθος όταν είδε δηλητηριώδες φίδι

Ο σταυρός που φορούσε, έσωσε 20χρονο από αδέσποτη σφαίρα: «Ο Θεός είναι σίγουρα αληθινός»

Νεκρή 77χρονη κατά τη διάρκεια επέμβασης καρδιάς – Έγινε 10λεπτη διακοπή ρεύματος στο νοσοκομείο