Σε μία άκρως προκλητική κίνηση προχώρησε η ακροδεξιά, παραστρατιωτική ομάδα αλεξιπτωτιστών που αυτοαποκαλείται "Ευρωπαίοι Αλεξιπτωτιστές" ανακοινώνοντας μέσω ανάρτησης ότι θα φθάσει στην Κρήτη για να τιμήσει τους πεσόντες αλεξιπτωτιστές αδελφούς τους.

Συγκεκριμένα, η πρόθεση της οργάνωσης ήταν να διοργανώσει εορταστική εκδήλωση τιμώντας, όπως ανέφεραν οι ίδιοι σε αφίσα, που είχε αναρτηθεί στο διαδίκτυο, την «Επιχείρηση Ερμής» των ναζί, δηλαδή την αεροπορική έφοδο των Γερμανών στην Κρήτη το 1941. Στην ανάρτηση ανέφεραν: «Ας τιμήσουμε τους πεσόντες αδελφούς μας οι οποίοι επιτυχώς έφεραν εις πέρας την πρώτη στρατηγική αεραπόβαση της Ιστορίας, καθώς συμπληρώνονται ακριβώς 80 χρόνια από τη στιγμή που οι επίλεκτοι του Γ’ Ράιχ πήδηξαν και κατέλαβαν το νησί της Κρήτης. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ την αξία τους» . Και αυτά τη στιγμή που στην ιστοσελίδα τους "europeanparatroopers", ανέφεραν ότι οι εκδηλώσεις θα πραγματοποιηθούν στο διάστημα από 17 έως 23 Μαΐου και εκτός από ρίψεις αλεξιπτωτιστών, θα περιλάμβανε ξενάγηση στο γερμανικό νεκροταφείο και μουσείο, αλλά και απονομή μεταλλίων με το «γερμανικό πουλί» στους συμμετέχοντες.

Μετά τον σάλο που προκλήθηκε η ανάρτηση αυτή κατέβηκε με τον περιφερειάρχη Κρήτης να αναφέρει ότι μέχρι στιγμής δεν έχει ζητηθεί άδεια για κάποια εκδήλωση και αν και εφόσον ζητηθεί, η απάντηση θα είναι κατηγορηματικά όχι.

Η Ένωση των Ευρωπαίων Αλεξιπτωτιστών φαίνεται ότι έχει έδρα την Ιταλία και στο καταστατικό της αναφέρει πως πρόκειται για μη κερδοσκοπική οργάνωση, ενώ ξαφνιάζει η επισήμανση πως υποστηρίζει τα βασικά δημοκρατικά δικαιώματα (The European Paratroopers Association is a non-profit organization that support free democratic basic rights.).Επίσης, εντύπωση προκαλεί ότι στη συγκεκριμένη οργάνωση συμμετέχουν και τρεις Έλληνες εκ των οποίων ο ένας είναι εν ενεργεία αστυνομικός.