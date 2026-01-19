Υπό την προεδρία του Κυριάκου Πιερρακάκη για πρώτη φορά η σημερινή συνεδρίαση του Eurogroup

Σύνοψη από το

  • Για πρώτη φορά, το Eurogroup συνεδριάζει υπό την προεδρία Έλληνα υπουργού Οικονομικών, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προέδρου. Η συνεδρίαση σηματοδοτεί επίσης την πρώτη διπλή εκπροσώπηση της Ελλάδας.
  • Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με έξι υποψηφιότητες από διαφορετικές χώρες. Το Eurogroup θα εισηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον εκλεκτό, που απαιτεί 65% των ψήφων.
  • Στην ατζέντα βρίσκονται η υιοθέτηση του ευρώ στη Βουλγαρία και η πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης. Οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας κρίνονται ικανοποιητικές, σε αντίθεση με άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες.
Για πρώτη φορά, το Eurogroup θα συνεδριάσει υπό την προεδρία Έλληνα υπουργού Οικονομικών, με τον Κυριάκο Πιερρακάκη να αναλαμβάνει τα καθήκοντα του προέδρου σήμερα. Η συνεδρίαση σηματοδοτεί επίσης και την πρώτη διπλή εκπροσώπηση της Ελλάδας, καθώς συμμετέχει και ο υφυπουργός Οικονομικών, Θάνος Πετραλιάς.

Eurogroup: H ατζέντα της πρώτης συνεδρίασης υπό την προεδρία Πιερρακάκη

Κεντρικό θέμα της συνεδρίασης είναι η εκλογή του αντιπροέδρου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Όπως επισημαίνεται, το Eurogroup θα εισηγηθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο ποιος θα είναι ο εκλεκτός, με έξι υποψηφιότητες από έξι διαφορετικές χώρες και απαιτούμενο ποσοστό συγκέντρωσης ψήφων 65% για την εκλογή.

Από εκεί και πέρα, στην ατζέντα βρίσκονται οι διαδικασίες πλήρους υιοθέτησης του ευρώ στη Βουλγαρία μετά την ολοκλήρωση της μεταβατικής περιόδου, καθώς και σημαντικές πολιτικές εξελίξεις στη γειτονική χώρα. Επιπλέον, θα συζητηθεί η πορεία της οικονομίας της Ευρωζώνης και των χωρών-μελών της, με την Ελλάδα να μην βρίσκεται στο επίκεντρο, καθώς οι δημοσιονομικές επιδόσεις της για το 2025 και το 2026 κρίνονται εξαιρετικά ικανοποιητικές.

Κυριάκος Πιερρακάκης: Το πρώτο Eurogroup με ελληνική σφραγίδα

Ωστόσο, δεν ισχύει το ίδιο για άλλες μεγάλες ευρωπαϊκές οικονομίες, μεταξύ των οποίων και η Γερμανία. Παράλληλα, στα λοιπά θέματα θεωρείται πολύ πιθανό να συζητηθούν οι εξελίξεις λόγω των εμπορικών σχέσεων με τη Γροιλανδία και η επιβολή δασμών από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Πηγή: Ertnews

22:07 , Κυριακή 18 Ιανουαρίου 2026

