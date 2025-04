ΥΠΕΞ: Καταδικάζει απερίφραστα τις επιθέσεις στην Ινδία

Η Ελληνική κυβέρνηση δια μέσω του υπουργείου Εξωτερικών καταδίκασε απερίφραστα την τρομοκρατική ενέργεια εναντίον τουριστών στην Παχαλγκάμ, δημοφιλή προορισμό στην πολιτεία Τζαμού και Κασμίρ στην Ινδία.

«Καταδικάζουμε με τον πιο έντονο τρόπο την αποτρόπαια τρομοκρατική επίθεση στο Παχαλγκάμ, Τζαμού και Κασμίρ» επισημαίνει σε ανάρτησή του το υπουργείο Εξωτερικών και προσθέτει:

«Η Ελλάδα στέκεται αλληλέγγυα στην Ινδία απέναντι σε αυτή την τραγική απώλεια και στον συνεχιζόμενο αγώνα κατά της τρομοκρατίας».

We condemn in the strongest possible terms the heinous terrorist attack in Pahalgam, Jammu & Kashmir. Our thoughts go out to the victims, the injured, and their families.Greece stands in solidarity with India in the face of this tragic loss and the ongoing fight against terrorism pic.twitter.com/deunlNq2ft

— Υπουργείο Εξωτερικών (@GreeceMFA) April 23, 2025