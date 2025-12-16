Βουλή – Κωνσταντοπούλου: «Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην εξουσία»

Απερχόμενη και τρομοκρατημένη χαρακτήρισε την κυβέρνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ομιλία της στη Βουλή, ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού 2026.

«Ο Πρωθυπουργός παίζει τα ρέστα του σε τρομοκρατία, σε εκβιασμούς, σε κατατρομοκράτηση των αγωνιζόμενων κοινωνικών ομάδων» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην εξουσία» πρόσθεσε.

«Ο προϋπολογισμός σας δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

«Η Πλεύση Ελευθερίας θα πάει μέχρι τέλους την υπόθεση ελέγχου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό δεν είναι άσχετο με τη συζήτηση που γίνεται για τον προϋπολογισμό» υπογράμμισε.

«Κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να έχει τύχη, αν δεν είναι υποστηρικτικός προς την κοινωνία» επεσήμανε.