Βουλή – Κωνσταντοπούλου: «Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην εξουσία»

Σύνοψη από το

  • Η Ζωή Κωνσταντοπούλου χαρακτήρισε την κυβέρνηση «απερχόμενη και τρομοκρατημένη» στην ομιλία της στη Βουλή, ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού 2026.
  • Η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας ανέφερε ότι «Ο Πρωθυπουργός παίζει τα ρέστα του σε τρομοκρατία, σε εκβιασμούς…» και πρόσθεσε πως «ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην εξουσία».
  • Τέλος, η κα Κωνσταντοπούλου τόνισε ότι «ο προϋπολογισμός σας δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

πολιτική

Κωνσταντοπούλου

Απερχόμενη και τρομοκρατημένη χαρακτήρισε την κυβέρνηση η Ζωή Κωνσταντοπούλου στην ομιλία της στη Βουλή, ενόψει της ψήφισης του προϋπολογισμού 2026.

«Ο Πρωθυπουργός παίζει τα ρέστα του σε τρομοκρατία, σε εκβιασμούς, σε κατατρομοκράτηση των αγωνιζόμενων κοινωνικών ομάδων» ανέφερε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας.

«Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί να κρατηθεί με νύχια και με δόντια στην εξουσία» πρόσθεσε.

«Ο προϋπολογισμός σας δεν έχει καμία σημασία, γιατί δεν έχετε εφαρμόσει κανέναν προηγούμενο» είπε η κα Κωνσταντοπούλου.

«Η Πλεύση Ελευθερίας θα πάει μέχρι τέλους την υπόθεση ελέγχου για τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Και αυτό δεν είναι άσχετο με τη συζήτηση που γίνεται για τον προϋπολογισμό» υπογράμμισε.

«Κανένας προϋπολογισμός δεν μπορεί να έχει τύχη, αν δεν είναι υποστηρικτικός προς την κοινωνία» επεσήμανε.

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Προειδοποίηση από το Lancet: Τα επεξεργασμένα τρόφιμα μπορεί να ευθύνονται για την ανάπτυξη σοβαρών νόσων

Ψηφιακό Άλμα για τα Σπάνια Νοσήματα: Δύο καινοτόμα εργαλεία Τεχνητής Νοημοσύνης στην υπηρεσία των ασθενών

Μετρό Θεσσαλονίκης: Πιλοτική 24ωρη λειτουργία στις 20 και 27 Δεκεμβρίου

Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
13:50 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Βορίδης στον Realfm 97,8 για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Από το να βρούμε μία παθογένεια καταλήξαμε τώρα στον χαβαλέ της φωτογραφίας»

Για τις αγροτικές κινητοποιήσεις, τον ΟΠΕΚΕΠΕ, την Εξεταστική Επιτροπή, τα διαχειριστικά σχέδι...
11:10 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Ο Μάκης Βορίδης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατζηνικολάου

Ο Μάκης Βορίδης στο στούντιο του Realfm 97,8 σε μια εφ’ όλης της ύλης συνέντευξη στον Νίκο Χατ...
10:48 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Τσιάρας: Καλούμε τους αγρότες να έρθουν να συζητήσουμε για την επίλυση του θέματος

Την πρόσκλησή του για διάλογο με τους αγρότες και τους κτηνοτρόφους επανέλαβε ο υπουργός Αγροτ...
10:44 , Τρίτη 16 Δεκεμβρίου 2025

Κατρίνης: «Ο μικρός μου γιος οδηγούσε χωρίς δίπλωμα, πράξη αδικαιολόγητη και παράνομη – Ο νόμος ισχύει για όλους»

Με ανάρτησή του στο Χ o βουλευτής του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ, Μιχάλης Κατρίνης, γνωστοποίησε ότι ο γιος τ...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα