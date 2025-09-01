Βουλή: Επίκαιρες ερωτήσεις για το υπόμνημα για την κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε λίγο η απάντηση Μυλωνάκη

Σε λίγη ώρα θα εμφανιστεί στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης προκειμένου να απαντήσει στην ερώτηση που του έθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε στη διάθεσή του αναλυτικό υπόμνημα 43 σελίδων για την κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μάλιστα με δική του πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιεχόμενο του υπομνήματος είναι αποκαλυπτικό για τον ρόλο ιδιωτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από μία διαδικασία που εκκινεί από τον ίδιο τον Μυλωνάκη και καθιστά συγκεκριμένες εταιρείες ως προνομιακούς αναδόχους και συνεργάτες του.

Στο πλαίσιο αυτό ο κος Καραμέρος ρωτά πότε ο κος Μυλωνάκης ζήτησε και έλαβε το υπόμνημα και σε ποιες ενέργειες προχώρησε, λαμβάνοντας υπόψιν το περιεχόμενό του.

Επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Τα δημοσιεύματα που φέρουν τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, να έχει στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», είναι το αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και την απευθύνει στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ.

«Οι πολύ σοβαρές αυτές καταγγελίες δεν έχουν διαψευστεί, αντίθετα έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια με δηλώσεις του πρώην Υφυπουργού κ. Μπουκώρου. Οι παρακολουθήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι ο επιτελάρχης του Μεγάρου Μαξίμου είχε ήδη στα χέρια του συνομιλίες Κυβερνητικών βουλευτών από τον Ιούνιο του 2024 και τις χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων, για να «κόβει» ποιοι θα γίνουν Υπουργοί.

Πρόκειται και ποινικά αδικήματα πολύ σοβαρά, κακουργηματικής φύσης», αναφέρει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που καλεί τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να απαντήσει: