Βουλή: Επίκαιρες ερωτήσεις για το υπόμνημα για την κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ – Σε λίγο η απάντηση Μυλωνάκη

Σήφης Γαρυφαλάκης

πολιτική

Βουλή

Σε λίγη ώρα θα εμφανιστεί στη Βουλή ο Γιώργος Μυλωνάκης προκειμένου να απαντήσει στην ερώτηση που του έθεσε ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, Γιώργος Καραμέρος, για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η ερώτηση του βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ επικαλείται δημοσίευμα σύμφωνα με το οποίο ο Γιώργος Μυλωνάκης είχε στη διάθεσή του αναλυτικό υπόμνημα 43 σελίδων για την κατάσταση του ΟΠΕΚΕΠΕ, και μάλιστα με δική του πρωτοβουλία.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το περιεχόμενο του υπομνήματος είναι αποκαλυπτικό για τον ρόλο ιδιωτών στο σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ μέσα από μία διαδικασία που εκκινεί από τον ίδιο τον Μυλωνάκη και καθιστά συγκεκριμένες εταιρείες ως προνομιακούς αναδόχους και συνεργάτες του.

Στο πλαίσιο αυτό ο κος Καραμέρος ρωτά πότε ο κος Μυλωνάκης ζήτησε και έλαβε το υπόμνημα και σε ποιες ενέργειες προχώρησε, λαμβάνοντας υπόψιν το περιεχόμενό του.

Επίκαιρη ερώτηση της Ζωής Κωνσταντοπούλου

«Τα δημοσιεύματα που φέρουν τον Υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ Γιώργο Μυλωνάκη, να έχει στα χέρια του υλικό παρακολουθήσεων συνομιλιών βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας που σχετίζονται με το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ», είναι το αντικείμενο επίκαιρης ερώτησης που κατέθεσε η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας Ζωή Κωνσταντοπούλου και την απευθύνει στον υφυπουργό παρά τω Πρωθυπουργώ.

«Οι πολύ σοβαρές αυτές καταγγελίες δεν έχουν διαψευστεί, αντίθετα έχουν επιβεβαιωθεί δημόσια με δηλώσεις του πρώην Υφυπουργού κ. Μπουκώρου. Οι παρακολουθήσεις αυτές αποδεικνύουν ότι ο επιτελάρχης του Μεγάρου Μαξίμου είχε ήδη στα χέρια του συνομιλίες Κυβερνητικών βουλευτών από τον Ιούνιο του 2024 και τις χρησιμοποιούσε, μεταξύ άλλων, για να «κόβει» ποιοι θα γίνουν Υπουργοί.

Πρόκειται και ποινικά αδικήματα πολύ σοβαρά, κακουργηματικής φύσης», αναφέρει η πρόεδρος της Πλεύσης Ελευθερίας που καλεί τον υφυπουργό παρά τω πρωθυπουργώ να απαντήσει:

  • «Πώς βρέθηκε το υλικό των τηλεφωνικών παρακολουθήσεων στα χέρια του από τον Ιούνιο του 2024;
  • Αν παρακολουθούσαν μόνο βουλευτές ή και Ευρωπαίους εισαγγελείς
  • Για πόσους είχε στοιχεία και πώς τα αξιοποίησε».

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

Πολιτεία και Παπαστράτος ενώνουν τις δυνάμεις τους για την αποτροπή της πρόσβασης των ανηλίκων σε προϊόντα καπνού και νικοτ...

Γιατρός του Harvard αποκαλύπτει τι θα συμβεί στο πρόσωπο σας αν κόψετε τη ζάχαρη για 2 εβδομάδες

Στις 610.110 ανήλθαν οι οριστικοποιημένες δηλώσεις ΟΣΔΕ 2025

Λαγκάρντ: Κίνδυνος για την παγκόσμια οικονομία η ανάμειξη του Τραμπ στην αμερικανική ομοσπονδιακή κεντρική τράπεζα – Τι είπ...

Αυτοί είναι οι πιο απλοί τρόποι για να κάνετε τα Windows 11 να λειτουργούν σαν Windows 10

Hubble: Εστίασε στον σχηματισμό άστρων ενός γαλαξία και τα αποτελέσματα είναι εντυπωσιακά
περισσότερα
16:58 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Μυλωνάκης στη Βουλή: Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ – Συνεργάτης μας έστειλε εσωτερικό σημείωμα πριν από 2 μήνες

«Δεν ζήτησα και δεν έλαβα κανένα υπόμνημα από στέλεχος του ΟΠΕΚΕΠΕ» τόνισε ο Υφυπουργός παρά τ...
15:48 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Φάμελλος στη συνάντηση με ΓΣΕΕ: Ο κ. Μητσοτάκης προσπαθεί με ψέματα να καλύψει την πραγματικότητα της εργατικής σκλαβιάς που ετοιμάζει

Συνάντηση με εκπροσώπους της ΓΣΕΕ είχε σήμερα ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, εγκ...
15:26 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

ΠΑΣΟΚ: «6 χρόνια ΝΔ – Αποτύχατε, σπαταλήθηκε ο κόπος του ελληνικού λαού την προηγούμενη δεκαετία»

Τη «Μαύρη Βίβλο», όπως τη χαρακτηρίζουν, της εξαετούς διακυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας στους...
14:58 , Δευτέρα 01 Σεπτεμβρίου 2025

Παύλος Μαρινάκης: Ο κ. Τσίπρας έχει κριθεί και ως πρωθυπουργός και ως αρχηγός της αντιπολίτευσης – Τι απάντησε για το περιστατικό στη Νάξο

Ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος, Παύλος Μαρινάκης ερωτηθείς κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των πολι...
MUST READ

Τροχαίο στη Θεσσαλονίκη: «Στο νοσοκομείο έμαθα ότι συγκρούστηκα με άλλο όχημα» – Τι υποστηρίζει η 45χρονη οδηγός της Porsche που διώκεται για κακούργημα

Συναγερμός στις ΗΠΑ: Καταγράφηκε το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο από σαρκοφάγο παράσιτο, φόβοι για την εξάπλωσή του – Τι είναι το «New World screwworm»

Aδέλφια Μενέντεζ: Θα παραμείνουν στη φυλακή – Η δολοφονία των γονέων τους στο Μπέβερλι Χιλς το 1989 και η σειρά του Netflix