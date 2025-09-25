Βουλή- Αποστολάκη: Ο «κυβερνητικός μηχανισμός συγκάλυψης απαγορεύει την κλήτευση του κ. Μυλωνάκη»

Enikos Newsroom

Βουλή- Αποστολάκη: Ο «κυβερνητικός μηχανισμός συγκάλυψης απαγορεύει την κλήτευση του κ. Μυλωνάκη»

Σε δήλωση προχώρησε η Μιλένα Αποστολάκη με αφορμή την πρόταση της αξιωματικής αντιπολίτευσης για κλήτευση του υφυπουργού παρά τω πρωθυπουργώ, Γιώργου Μυλωνάκη, στην εξεταστική επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.

Η εισηγήτρια της μειοψηφίας, Μιλένα Αποστολάκη, αναφέρει συγκεκριμένα ότι «το ΠΑΣΟΚ παρεμβαίνει θεσμικά και αποκαλύπτει τον κυβερνητικό μηχανισμό της συγκάλυψης, που αφού αμνήστευσε τους κκ Βορίδη και Αυγενάκη, απαγορεύει σήμερα την κλήτευση του κ. Μυλωνάκη, που οφείλει άμεσες απαντήσεις, ειδικά μετά την κατάθεση του κ. Σαλάτα», όπως μεταδίδει το ΑΠΕ-ΜΠΕ.

16:30 , Πέμπτη 25 Σεπτεμβρίου 2025

