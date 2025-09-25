Βασίλης Καζούλης: «Έκανα την κόρη μου σε ηλικία… παππού – Έτσι τα έφερε η ζωή»

Στον… καναπέ του Στούντιο 4 κάθισε την Τετάρτη (24/9) ο Βασίλης Καζούλης. Ο δημοφιλής καλλιτέχνης μεταξύ άλλων αναφέρθηκε και στην 16χρονη κόρη του, ενώ θυμήθηκε και σημαντικές στιγμές της καριέρας του.

«Η κόρη μου έχει πάρει από εμένα και είναι χαλαρή και γλυκιά. Σαν να μη συμβαίνει τίποτα. Νομίζω καταλαβαίνει ποιος είμαι, έρχεται στις συναυλίες και χαίρεται. Είναι 16 ετών. Έκανα την κόρη μου σε ηλικία… παππού! Να τα λέμε όλα. Είμαι εκεί 100%, δεν το συζητώ. Έτσι τα έφερε η ζωή. Οι γονείς μου δεν μου έλεγαν μπράβο αλλά ήταν χαμογελαστοί», τόνισε.

Ο Βασίλης Καζούλης αναφέρθηκε επίσης στις πρώτες του δημιουργίες και τις δυσκολίες της αρχής της καριέρας του: «Η Άννα και η Φανή δεν υπήρχαν στην πραγματικότητα. Έλεγα να μη βάλω Μάνα και φανώ γραφικός… Μετά ήρθε μια Άννα! Μαθαίνοντας από αυτά που άκουγα, ο πόθος μου ήταν να γράψω στίχους. Αυτό ήθελα να κάνω, μου έβγαινε», ανέφερε και πρόσθεσε στη συνέχεια:

«Τα πρώτα τραγούδια ήταν τόσο απλά και αστεία, δεν τα κράτησα. Η Φανή ακουγόταν αλλά δεν είχε βγει το πρόσωπό μου. Τα ραδιόφωνα δεν έλεγαν το όνομα. Μετά τον τρίτο δίσκο άρχισε να ακούγεται το όνομα μου. Δεν εισέπραξα τίποτα, δεν είχα τον τρόπο να το κάνω. Δεν είχα γνωστούς στον μουσικό χώρο».

