Βελόπουλος: Ανεδαφική η έκκληση Μητσοτάκη για «μονοκομματική κυβέρνηση» – Οι μισοί υπουργοί προέρχονται από το σημιτικό ΠΑΣΟΚ

«Να ενημερώσουμε τον πρωθυπουργό ότι η δήλωση – έκκληση με την οποία ζητά “μονοκομματική κυβέρνηση” για τις επόμενες εκλογές είναι ανεδαφική διότι οι μισοί υπουργοί του προέρχονται από το σημιτικό ΠΑΣΟΚ», δήλωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος, εξαπολύοντας επίθεση στον Κυριάκο Μητσοτάκη.

Παράλληλα, ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης ανέφερε: «Εάν δεν το έχει συνειδητοποιήσει, ας κοιτάξει δεξιά και αριστερά στο υπουργικό του συμβούλιο, καθώς είμαστε βέβαιοι ότι ακόμα βλέπει “κοντά” -αφού μακριά σίγουρα δεν βλέπει- καθώς οι Έλληνες στενάζουν από την “κοντόφθαλμη”, αντιλαϊκή πολιτική του».

«Θέλει πολύ θράσος να υπερασπίζεσαι την εξωτερική πολιτική σου όταν με αυτήν έχεις “γκριζάρει” μέχρι και την Κάσο. Γνήσιο “πολιτικό τέκνο” του Σημίτη ο πρωθυπουργός, διότι ο Σημίτης “γκριζάρισε” τα Ίμια, ενώ αυτός, την Κάσο», δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης, Κυριάκος Βελόπουλος.