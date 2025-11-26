Τσουκαλάς στον Realfm 97,8: Η σημερινή εικόνα κατάρρευσης των συλλογικών συμβάσεων έχει την υπογραφή της κυβέρνησης – Τι είπε για το βιβλίο Τσίπρα

Στη συμφωνία της κυβέρνησης και των κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις αναφέρθηκε ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς, μιλώντας στον Realfm 97,8 και τους Μάνο Νιφλή και Μπάμπη Παπαδημητρίου, τονίζοντας ότι η κατάρρευση των συλλογικών συμβάσεων έχει την υπογραφή της κυβέρνησης

«Καλώς την και ας άργησε την κυβέρνηση, ακόμη και αν αυτά τα οποία φέρνει δεν είναι αυτά που είναι απαραίτητα. Δεν είναι ασήμαντα αλλά δεν αρκούν για να υπερβούμε τα αδιέξοδα μιας χαμένης επταετίας για τον κόσμο της εργασίας», σημείωσε ο κ. Τσουκαλάς.

Και πρόσθεσε: «Θυμηθείτε ότι η κυβέρνηση, ακριβώς έναν χρόνο πριν, στις 27 Νοεμβρίου 2024, όταν άνοιγε ο Νίκος Ανδρουλάκης τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους και έθετε το θέμα της μετενέργειας και της επεκτασιμότητας, η κυβέρνηση τον χλεύαζε και έλεγε ότι οι συλλογικές συμβάσεις εργασίας ανήκουν στο παρελθόν. Σήμερα, θέλοντας να κρύψει την αποτυχία της, εμφανίζεται ότι είναι εκείνη που θα βάλει τέλος σε μνημονιακές πολιτικές. Μα ποιος την εμπόδισε 7 χρόνια τώρα να καταργήσει μνημονιακούς νόμους; Ούτε εδώ όμως λέει την αλήθεια. Τον νομό 4635/19 ο οποίος στην ουσία απενεργοποίησε το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, ποιος την υποχρέωσε να τον ψηφίσει , ενώ είχαν τελειώσει τα μνημόνια; Η κυβέρνηση Μητσοτάκη επανέφερε μνημονιακούς νόμους ενώ δεν είχαμε μνημόνιο. Άρα τη μετενέργεια ή την επεκτασιμότητα που σήμερα εν μέρει τα επαναφέρει και είναι θετικό ότι τα επαναφέρει, ποιος την εμπόδιζε 7 χρόνια να το κάνει;» αναρωτήθηκε.

«Φτάσαμε να έχουμε μόνο 1 στους 5 εργαζόμενους να καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας. Έτυχε; Όχι. Δεν έτυχε. Αυτό το αποτέλεσμα, το να είμαστε ουραγοί στην Ευρώπη σε ποσοστό εργαζομένων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας , ήταν αποτέλεσμα μιας νεοφιλελεύθερης εμμονής της κυβέρνησης αυτής. Και θα συνέχιζε σε αυτήν την επιλογή, αν δεν είχε καταρρεύσει με πάταγο στις συμπληγάδες της ακρίβειας το παραμύθι περί κυβέρνησης που μειώνει φόρους και αυξάνει το εισόδημα» υπογράμμισε.

Ο Κ. Τσουκαλάς εμβαθύνοντας στα σημεία της συμφωνίας ανέφερε: «θέλω να πω ότι υπάρχει ένα θολό σημείο όταν λέει ότι λήγει, ότι συνεχίζει να έχει μετά το τρίμηνο μετενέργεια εκτός κι αν γίνει ατομική σύμβαση. Είναι σαν να κλείνει το μάτι ότι αν κάνουμε ατομική σύμβαση, μπορεί να είναι και χειρότερη. Το ορθό είναι μετά τη λήξη του τριμήνου , όλοι οι όροι της ΣΣΕ να παραμένουν ως όροι ατομικής σύμβασης ώστε να είναι διασφαλισμένος ο εργαζόμενος. Πρέπει να δούμε την τελική διατύπωση. Όμως ότι έχουμε μετενέργεια και ότι έχουμε μείωση του ποσοστού των εργοδοτών για να έχουμε επεκτασιμότητα είναι κάτι θετικό. Θα δούμε ποια θα είναι η τελική διατύπωση και θα το αξιολογήσουμε συνολικά . Τώρα, οι αλλαγές που φέρνει στον ΟΜΕΔ δεν είναι ουσιαστικές, δεν αλλάζουν τα κριτήρια με τα οποία μπορεί να γίνει μονομερής προσφυγή στη διαιτησία. Παραμένουν τα ίδια κριτήρια που είναι πολύ στενά» σημείωσε επιφυλασσόμενος για την τελική διατύπωση σχετικά με τη σύσταση τριμελούς επιτροπής στον ΟΜΕΔ ώστε να διαφανεί αν φτιάχνεται ή όχι ένας «παρα-ΟΜΕΔ».

«Ανάγκη να επανέλθει ο κατώτατος μισθός στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας»

Μάλιστα, ανέδειξε ότι «θα μπορούσαμε να δούμε και άλλα ζητήματα, όπως είναι η ανάγκη να επανέλθει ο κατώτατος μισθός στην Εθνική Γενική Συλλογική Σύμβαση Εργασίας. Με αυτήν παρέμβαση την οποία έχουμε προτείνει κατ’ εξακολούθηση, αυτομάτως από το σημερινό 20-25% θα πάμε στο 50-55% κάλυψης από συλλογικές συμβάσεις εργασίας, άρα θα προσεγγίσουμε και τον στόχο της ευρωπαϊκής Οδηγίας. Σε κάθε περίπτωση υπάρχουν λύσεις. Είναι καλό να ξεκινήσει ο διάλογος. Χρειαζόμαστε μια αναπτυξιακή προοπτική αλλά με κοινωνικό αποτύπωμα και αναδιανομή του παραγωγού πλούτου. Και νομίζω ότι αυτό είναι ένα μικρό , πολύ καθυστερημένο και διστακτικό βήμα. Είναι όμως σημαντικό ότι οι κοινωνικοί εταίροι μετά από πολλά χρόνια, είχαν μια επι της αρχής συμφωνία. Εμείς πέρυσι τέτοια εποχή εγκαινιάσαμε πρώτοι τον διάλογο αυτό. Έχουμε κάποια καχυποψία αν η κυβέρνηση θα το ολοκληρώσει ή το κάνει μόνο για την επικοινωνία».

Τσουκαλάς για βιβλίο Τσίπρα: «Οι αυτοβιογραφίες είναι πιο χρήσιμες , όταν κάποιος κάνει απολογισμό στο τέλος της πορείας του»

Αναφερόμενος στο βιβλίο του Αλέξη Τσίπρα, ο κ. Τσουκαλάς αρχικά σημείωσε «οι αυτοβιογραφίες είναι πιο χρήσιμες , όταν κάποιος κάνει απολογισμό στο τέλος της πορείας του. Διαφορετικά , πάντα υπάρχει η καχυποψία, ότι μπορεί να εξυπηρετούν πολιτική στόχευση».

Ειδικά για τα ψεύδη που αναμοχλεύει ο κ. Τσίπρας στο βιβλίο του για την αείμνηστη Φώφη Γεννηματά μολονότι είχαν διαψευστεί από την ίδια και όταν ήταν εν ζωή, υπογράμμισε την κατηγορηματική διάψευση από μια σειρά στενών συνεργατών της όπως ο Μανώλης Όθωνας και ο Παύλος Χρηστίδης.

Ακούστε το ηχητικό: https://www.enikos.gr/wp-content/uploads/2025/11/2025-11-26-______-_________-______-_____________.mp3

«Καλώς την και ας άργησε», σχολιάζει το ΠΑΣΟΚ σε ανακοίνωσή του για το σχέδιο κοινωνικής συμφωνίας κυβέρνησης-κοινωνικών εταίρων για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας.

Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης τονίζει πως «όταν ο Νίκος Ανδρουλάκης, ακριβώς ένα χρόνο πριν, στις 27 Νοεμβρίου 2024 άνοιξε τον διάλογο με τους κοινωνικούς εταίρους, η κυβέρνηση τον χλεύασε λέγοντας πως οι συλλογικές διαπραγματεύσεις ανήκουν στο παρελθόν». Σημειώνει ότι «επί ημερών της μόλις ένας στους πέντε εργαζόμενους στη χώρα καλύπτεται από συλλογικές συμβάσεις εργασίας».

Το ΠΑΣΟΚ σχολιάζει ότι «προκαλεί θυμηδία» η αποστροφή του πρωθυπουργού πως «είναι εντυπωσιακό ότι η συμφωνία για τις συλλογικές συμβάσεις εργασίας έγινε από κεντροδεξιά κυβέρνηση». Επ’ αυτού υπογραμμίζει: «Ποιος υποχρέωσε την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας να θεσπίσει τον ν. 4635/2019 και να απενεργοποιήσει το δικαίωμα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία; Ποιος την εμπόδισε να επαναφέρει νωρίτερα τη μετενέργεια και να στηρίξει την επεκτασιμότητα, όπως επίμονα ζητούσε το ΠΑΣΟΚ;».

«Κύριε πρωθυπουργέ, αυτό που είναι εντυπωσιακό, είναι πως επί των ημερών σας η χώρα έσπασε κάθε αρνητικό ρεκόρ στο ποσοστό εργαζόμενων που καλύπτονται από συλλογικές συμβάσεις. Όπως εντυπωσιακή είναι και η επίθεση που εξαπολύσατε στον κόσμο της εργασίας», σημειώνει το ΠΑΣΟΚ. Τον κατηγορεί ότι επένδυσε συνειδητά «σε ένα νεοφιλελεύθερο μοντέλο χαμηλής παραγωγικότητας και φτηνής απασχόλησης, διευρύνοντας την εργασιακή ανασφάλεια», όπου:

«- οι εργαζόμενοι δουλεύουν περισσότερο από όλους τους άλλους Ευρωπαίους αλλά η αγοραστική τους δύναμη είναι προτελευταία στην Ευρώπη,

– το μερίδιο των μισθών είναι το δεύτερο χαμηλότερο στην ΕΕ, ενώ το μερίδιο των κερδών το τρίτο υψηλότερο».

Σε κάθε περίπτωση, υποστηρίζει το ΠΑΣΟΚ, «είναι θετικό ότι η κυβέρνηση υπό την πίεση της αντιπολίτευσης, της κοινωνίας και των ευρωπαϊκών κανόνων και οδηγιών, αναγκάστηκε να μεταβάλλει άποψη». Προσθέτει ότι «η εν μέρει αποδοχή των προτάσεων του ΠΑΣΟΚ, που καταθέσαμε από το βήμα της ΔΕΘ, για επαναφορά της μετενέργειας και της επεκτασιμότητας, είναι ένα θετικό γεγονός», «όπως επίσης και η χορήγηση της δυνατότητας η ΓΣΕΕ να συνάπτει ή να συνυπογράφει κλαδικές συμβάσεις επικουρικά». Τονίζει ότι «χρειάζονται όμως ακόμα πολλά να γίνουν με πρώτο και κύριο την ουσιαστική αναμόρφωση του ΟΜΕΔ, την επαναφορά της δυνατότητας μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία και βέβαια την επαναφορά του καθορισμού του κατώτατου μισθού στους κοινωνικούς εταίρους».

Το ΠΑΣΟΚ τονίζει, τέλος, ότι «χρειάζεται άμεση παρέμβαση για να βγούμε από το σημερινό σκηνικό κατάρρευσης των συλλογικών συμβάσεων. Για να δώσουμε ξανά στη χώρα αναπτυξιακή προοπτική με κοινωνικό αποτύπωμα και αναδιανομή του παραγόμενου πλούτου».