Τσουκαλάς σε Σκέρτσο: Η ακρίβεια που «τρώει» μισθούς και συντάξεις, το διογκούμενο ιδιωτικό χρέος και τα σκάνδαλα είναι η πραγματικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη

«Ο κ. Σκέρτσος φαίνεται πως νομίζει είτε ότι ζει σε άλλη χώρα είτε πως είναι μέλος σε άλλη κυβέρνηση και σε άλλη ιστορική περίοδο. Δεν εξηγούνται αλλιώς οι ακατανόητες δηλώσεις του», αναφέρει ο Κώστας Τσουκαλάς σε απάντηση που εξέδωσε προς τον υπουργό Επικρατείας.

Ειδικότερα ο εκπρόσωπος Τύπου του ΠΑΣΟΚ-ΚΙΝΑΛ αναφέρει ότι «στην απογευματινή ανάρτησή του αναφέρεται σε σταθερή βελτίωση, ενώ στην αμέσως προηγούμενη παραδέχτηκε πως φέτος λιγότεροι Έλληνες σε σχέση με πέρυσι μπορούν να πάνε διακοπές». «Δυστυχώς για τον κ. Σκέρτσο, το βίωμα των πολιτών δεν προσδιορίζεται από τα excel του και τις ευφάνταστες “30 +2 παρεμβάσεις” όπως βαφτίζει κάθε φορά τα χιλιοειπωμένα μέτρα, που εξαγγέλλονται ξανά και ξανά», σχολιάζει.

Ο κ. Τσουκαλάς τονίζει ότι «η ακρίβεια που “τρώει” μισθούς και συντάξεις, το διογκούμενο ιδιωτικό χρέος, η έλλειψη χρηματοδότησης των επιχειρήσεων, τα σκάνδαλα είναι η πραγματικότητα της κυβέρνησης Μητσοτάκη» και προσθέτει καταληκτικά: «Του ευχόμαστε καλή επάνοδο στο 2025. Η αλήθεια απελευθερώνει».

