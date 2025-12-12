Τσουκαλάς: «Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί η ΝΔ πέφτει στο κενό» – Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη φωτογραφία για την κουμπαριά Ανδρουλάκη

«Ω του θαύματος, ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ευχόταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον Πρωθυπουργό», αναφέρει σε δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Και προσθέτει: «Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει: ποιόν προστάτευσε χθες με τη σιωπή του ο κ. Ξυλούρης; Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο κενό, μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικόνες που βλέπουμε στην εξεταστική».

«Ό,τι και να κάνει η Κυβέρνηση, όσα εμπόδια και θέλει να βάλει, στο τέλος η δικαιοσύνη θα κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της» καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη φωτογραφία της ΝΔ για την κουμπαριά Ανδρουλάκη

Το ΠΑΣΟΚ «απάντησε» στη φωτογραφία για την «κουμπαριά Ανδρουλάκη», που κατέθεσε στην Εξεταστική ο Μακάριος Λαζαρίδης, δίνοντας στην δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, που συνελήφθη, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Το ΠΑΣΟΚ απέστειλε επίσης δημοσίευμα από μέσο της Κρήτης για τα συγχαρητήρια του Λευτέρη Αυγενάκη για την εκλογή του Μύρωνα Χιλετζάκη ως Προέδρου του Τακτικού Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘ.Ε.Α.Σ.