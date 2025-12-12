Τσουκαλάς: «Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί η ΝΔ πέφτει στο κενό» – Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη φωτογραφία για την κουμπαριά Ανδρουλάκη

Enikos Newsroom

πολιτική

Κώστας Τσουκαλάς

«Ω του θαύματος, ο εγκέφαλος του κυκλώματος που αποκαλύφθηκε σήμερα στην Κρήτη, είναι κεντρικό και σημαίνον στέλεχος της Νέας Δημοκρατίας, στο οποίο ευχόταν συγχαρητήρια ο κ. Αυγενάκης και το οποίο συνόδευε σε σειρά κομματικών και κοινωνικών εκδηλώσεων τον Πρωθυπουργό», αναφέρει σε δήλωσή του ο Εκπρόσωπος Τύπου ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Κώστας Τσουκαλάς.

Και προσθέτει: «Η κυβέρνηση δεν έχει ακόμα απαντήσει: ποιόν προστάτευσε χθες με τη σιωπή του ο κ. Ξυλούρης; Κάθε προσπάθεια συμψηφισμού που επιχειρεί με χυδαίο τρόπο η Νέα Δημοκρατία πέφτει στο κενό, μετά τις συνταρακτικές αποκαλύψεις και τις κωμικοτραγικές εικόνες που βλέπουμε στην εξεταστική».

«Ό,τι και να κάνει η Κυβέρνηση, όσα εμπόδια και θέλει να βάλει, στο τέλος η δικαιοσύνη θα κάνει ανεπηρέαστη τη δουλειά της» καταλήγει ο κ. Τσουκαλάς.

Η απάντηση του ΠΑΣΟΚ στη φωτογραφία της ΝΔ για την κουμπαριά Ανδρουλάκη

Το ΠΑΣΟΚ «απάντησε» στη φωτογραφία για την «κουμπαριά Ανδρουλάκη», που κατέθεσε στην Εξεταστική ο Μακάριος Λαζαρίδης, δίνοντας στην δημοσιότητα τρεις φωτογραφίες στις οποίες εμφανίζεται ο γνωστός αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης, που συνελήφθη, δίπλα στον Κυριάκο Μητσοτάκη και τον Λευτέρη Αυγενάκη.

Το ΠΑΣΟΚ απέστειλε επίσης δημοσίευμα από μέσο της Κρήτης για τα συγχαρητήρια του Λευτέρη Αυγενάκη για την εκλογή του Μύρωνα Χιλετζάκη ως Προέδρου του Τακτικού Εθνικού Διοικητικού Συμβουλίου Μικρών Συνεταιρισμών της ΕΘ.Ε.Α.Σ.

ΠΑΣΟΚ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο αγροτοσυνδικαλιστής Μύρων Χιλετζάκης πίσω από τον Πρωθυπουργό σε εκδήλωση στην Κρήτη
ΠΑΣΟΚ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ
Ο Μύρων Χιλετζάκης δίπλα στον Λευτέρη Αυγενάκη σε έκθεση αγροτικών προϊόντων
ΠΑΣΟΚ, ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ, ΟΠΕΚΕΠΕ
O Μύρων Χιλετζάκης στο ίδιο τραπέζι με τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Λευτέρη Αυγενάκη και τον Γιώργο Ξυλούρη

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΣΦΕΕ: Ευρωπαϊκή φαρμακευτική μεταρρύθμιση- Σημαντικό βήμα αλλά όχι αρκετό για την ενίσχυση της καινοτομίας

ΠΟΕΔΗΝ: Άγρια επίθεση σε γιατρό στο Νοσοκομείο Αιγίου από παραβατικό άτομο

Προκήρυξη ΑΣΕΠ για 2.217 μόνιμες προσλήψεις στο Δημόσιο: Βγήκαν τα προσωρινά αποτελέσματα – Πότε αρχίζει η υποβολή ενστάσεω...

Δασμός 3 ευρώ σε μικρά δέματα που εισέρχονται στην ΕΕ από 1/7/26

Σύγχρονος Νοστράδαμος: Προειδοποιεί για «μεγάλο γεγονός» τους επόμενους μήνες που θα συγκλονίσει τη Βρετανία και τον κόσμο

Τεστ παρατηρητικότητας: Μπορείτε να βρείτε τις 3 διαφορές στις εικόνες με έναν πιγκουίνο σε 14 δευτερόλεπτα
περισσότερα
19:05 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Μητσοτάκης: Συναντήθηκε με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο

Συνάντηση με την Προσωπική Απεσταλμένη του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών για την Κύπρο,...
18:20 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Αερομαχίες και αναχαιτίσεις οπλισμένων τουρκικών F-16 στο Αιγαίο

Κατακόρυφη άνοδο των προκλήσεων της Τουρκίας, που για πρώτη φορά έπειτα από σχεδόν δύο χρόνια ...
17:17 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

ΟΠΕΚΕΠΕ: Διαγράφεται από το ΠΑΣΟΚ ο Γιώργος Λαμπράκης που συνελήφθη για παράνομες επιδοτήσεις

O Γραμματέας της Κ.Π.Ε. ΠΑΣΟΚ-Κινήματος Αλλαγής, Ανδρέας Σπυρόπουλος, με επιστολή του στην ΕΔΕ...
16:15 , Παρασκευή 12 Δεκεμβρίου 2025

Τα πηγαδάκια στη συνεδρίαση της ΚΟ της ΝΔ – Τα χαμόγελα, οι φωτογραφίες και οι ευχές στον Γεωργιάδη

Σε καλό κλίμα πραγματοποιήθηκε το πρωί της Παρασκευής 12 Δεκεμβρίου 2025 η συνεδρίαση της Κοιν...
MUST READ

Το «γρουσούζικο» χρώμα για κάθε ζώδιο – «Μπορεί να φέρει ατυχία, είναι καλό να το αποφεύγετε»

Η υπόγεια αγορά των πλαστών έργων τέχνης: Οι τρόποι που στήνεται μία απάτη στην Ελλάδα – «Το 70% είναι κακής ποιότητας»

Η ανακάλυψη ενός μικρού αγοριού στην αυλή του άλλαξε την επιστήμη για πάντα