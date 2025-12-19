Ένωση Δικαστικών στο ΣτΕ: Διαβεβαιώνουν ότι η προαγωγή της Αυγής Ανδοσίδου έγινε σύμφωνα με τα στοιχεία του φακέλου της

  • Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας απάντησε στις αναφορές περί «ειδικής μεταχείρισης» εν ενεργεία δικαστικής λειτουργού, συζύγου του Άκη Σκέρτσου, στην Εξεταστική Επιτροπή για τον ΟΠΕΚΕΠΕ.
  • Στην ανακοίνωσή της, τονίζει ότι το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΑΔΣΔΔ) εξετάζει όλες τις προαγωγές αντικειμενικά και αμερόληπτα, βάσει των κριτηρίων του νόμου και χωρίς εξωθεσμικές επιρροές.
  • Συγκεκριμένα, η εν λόγω δικαστική λειτουργός προήχθη ομοφώνως με την 21/2023 απόφαση του ΑΔΣΔΔ, ενώ οι σχετικές αναφορές «πλήττουν ευθέως το κύρος της ελληνικής Δικαιοσύνης στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης».
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Η Ένωση Δικαστικών Λειτουργών του Συμβουλίου της Επικρατείας σε ανακοίνωσή της αναφέρει ότι η πρόεδρος Πρωτοδικών Διοικητικών Δικαστηρίων Αυγή Ανδοσίδου, σύζυγος του υπουργού Επικρατείας Άκη Σκέρτσου, «προήχθη ομοφώνως στον επόμενο βαθμό, με βάση αποκλειστικά τα στοιχεία του ατομικού φακέλου της, ως προκύπτει από την σχετική εμπεριστατωμένη κρίση του ΑΔΣΔΔ» και στα κριτήρια της προαγωγής της «περιλαμβάνεται και η ποσοτική απόδοση και, συναφώς, τυχόν εκκρεμότητα και καθυστέρηση στη δημοσίευση αποφάσεων».

Όπως είναι γνωστό, η πρόεδρος του κόμματος «Πλεύση Ελευθερίας» Ζωή Κωνσταντοπούλου στην προανακριτική επιτροπή κατήγγειλε τη σύζυγο του κ. Σκέρτσου.

Ολόκληρη η ανακοίνωση:

«Με αφορμή αναφορές σε εν ενεργεία δικαστική λειτουργό της Διοικητικής Δικαιοσύνης, περί δήθεν «ειδικής μεταχείρισής» της κατά τις τακτικές κρίσεις που διενεργεί το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης, πρέπει να επισημάνουμε τα εξής:

Οι προαγωγές των δικαστικών λειτουργών της Διοικητικής Δικαιοσύνης αποφασίζονται κατά το άρθρο 90 του Συντάγματος από το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο Διοικητικής Δικαιοσύνης (ΑΔΣΔΔ), το οποίο συγκροτείται για ενιαύσια θητεία με κλήρωση και αποτελείται αποκλειστικά από δικαστικούς λειτουργούς. Αξίζει να σημειωθεί ότι η Ελλάδα είναι μία από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χώρες, στις οποίες το οικείο Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο συγκροτείται αποκλειστικώς από δικαστές, χωρίς τη συμμετοχή εκπροσώπων των άλλων λειτουργιών και φορέων, στοιχείο αποφασιστικό για την εξασφάλιση της ανεξαρτησίας της Δικαιοσύνης και του Κράτους Δικαίου. Κατά την κρίση του για την προαγωγή ή μη δικαστικού λειτουργού, το ΑΔΣΔΔ αξιολογεί τη συνολική υπηρεσιακή απόδοσή του, λαμβάνοντας υπόψη όλα τα κριτήρια που θέτει ο νόμος, και μόνον αυτά, χωρίς επιρροή από εξωθεσμικούς παράγοντες. Στα κριτήρια δε αυτά περιλαμβάνεται και η ποσοτική απόδοση και, συναφώς, τυχόν εκκρεμότητα και καθυστέρηση στη δημοσίευση αποφάσεων.

Με την 21/2023 απόφαση του ΑΔΣΔΔ η εν λόγω δικαστική λειτουργός προήχθη ομοφώνως στον επόμενο βαθμό, με βάση αποκλειστικά τα στοιχεία του ατομικού φακέλου της, ως προκύπτει από την σχετική εμπεριστατωμένη κρίση του ΑΔΣΔΔ.

Εν κατακλείδι, το ΑΔΣΔΔ κατ’ ενάσκηση της συνταγματικής του αρμοδιότητας, εξετάζει όλες τις προαγωγές των δικαστικών λειτουργών αντικειμενικά και αμερόληπτα, όπως συνέβη και με την έκδοση της προαναφερθείσας 21/2023 απόφασής του, οι δε σχετικές αναφορές χαρακτηρίζονται τουλάχιστον ατυχείς και πλήττουν ευθέως το κύρος της ελληνικής Δικαιοσύνης στο βωμό της πολιτικής αντιπαράθεσης».

