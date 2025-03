Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με τον Πατριάρχη Αντιοχείας για τις εξελίξεις στη Συρία

Τηλεφωνική συνομιλία με τον Μακαριώτατο Ιωάννη Ι, Πατριάρχη Αντιοχείας και πάσης Ανατολής, είχε ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργιος Γεραπετρίτης.

Στο επίκεντρο της συνομιλίας οι τελευταίες εξελίξεις στη Συρία, ενώ ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών τόνισε την επείγουσα ανάγκη για εθνική ενότητα και ειρηνική συνύπαρξη και υπογράμμισε τη σημασία της διασφάλισης της προστασίας όλων των εθνικών και θρησκευτικών κοινοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των χριστιανικών πληθυσμών.

Ο κ. Γεραπετρίτης υπογράμμισε επίσης την ανάγκη να σταματήσουν όλες οι θηριωδίες κατά των αμάχων και επιβεβαίωσε τη δέσμευση της Ελλάδας να παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις στη Συρία, τονίζοντας τη δέσμευση της τελευταίας για σεβασμό του διεθνούς δικαίου, συμμετοχικότητα και αποφυγή ξένης παρέμβασης.

FM George Gerapetritis held a phone conversation w/ His Beatitude John X, Patriarch of Antioch and all the East, focusing on the latest dvpts in #Syria . pic.twitter.com/UG98mw70KZ

He also underscored the necessity of halting all atrocities against civilians & reaffirmed Greece’s pledge to closely monitor developments in Syria, emphasizing the latter’s commitment to respect for international law, inclusivity, and avoidance of foreign interference.

