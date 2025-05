Τηλεφωνική επικοινωνία Γεραπετρίτη με την ηγεσία της Παλαιστινιακής Αρχής: «Η Ελλάδα ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός»

Τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρωθυπουργό της Παλαιστινιακής Αρχής και υπουργό Εξωτερικών Μοχάμεντ Μουσταφά είχε νωρίτερα σήμερα ο υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, ενόψει της αυριανής ανοικτής συζήτησης του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ για την προστασία των αμάχων σε ένοπλες συγκρούσεις, μια από τις κορυφαίες προτεραιότητες της προεδρίας του Συμβουλίου Ασφαλείας της Ελλάδας, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του στο twitter το Υπουργείο Εξωτερικών.

Ο κ. Γεραπετρίτης τόνισε ότι, «ενώ η επανέναρξη της ανθρωπιστικής βοήθειας προς την Γάζα ήταν ένα πολύ αναγκαίο πρώτο βήμα, η απρόσκοπτη και μεγάλης κλίμακας βοήθεια παραμένει απαραίτητη για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης και την ανακούφιση των δεινών των αμάχων. Η Ελλάδα ζητά άμεση κατάπαυση του πυρός».

