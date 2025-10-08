Θοδωρής Δρίτσας: Προσχώρησε στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς

Στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς εντάχθηκε ο Θοδωρής Δρίτσας, ο οποίος ορκίστηκε νωρίτερα σήμερα βουλευτής Α’ Πειραιώς του ΣΥΡΙΖΑ,. μετά την παραίτηση του Αλέξη Τσίπρα από το βουλευτικό αξίωμα.

Μετά την ορκωμοσία του, ο Θοδωρής Δρίτσας απέστειλε επιστολή στον πρόεδρο της Βουλής, Νικήτα Κακλαμάνη, με την οποία δήλωσε ανεξάρτητος βουλευτής.

Σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ακολούθησε επιστολή του προέδρου της Νέας Αριστεράς, Αλέξη Χαρίτση στον πρόεδρο της Βουλής, με την οποία δήλωσε ότι ο κ. Δρίτσας προσχωρεί στην Κοινοβουλευτική Ομάδα της Νέας Αριστεράς και στη συνέχεια νέα επιστολή του κ. Δρίτσα, με την οποία δήλωσε ότι εντάσσεται στην ΚΟ της Νέας Αριστεράς.