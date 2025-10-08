Χάος σε πτήση: Έξαλλη επιβάτιδα μπλόκαρε την αποβίβαση γιατί δεν άφηναν την κόρη της να παρακάμψει τη σειρά – Δείτε το βίντεο

Μια πρωτοφανής σκηνή εκτυλίχθηκε μέσα σε αεροσκάφος της Frontier Airlines, όταν μια επιβάτιδα προκάλεσε χάος, αρνούμενη να αφήσει τους συνεπιβάτες της να αποβιβαστούν μετά την προσγείωση της πτήσης στη Βαλτιμόρη, στις ΗΠΑ.

Το περιστατικό, που καταγράφηκε σε βίντεο, δείχνει δεκάδες επιβάτες εγκλωβισμένους στο διάδρομο, περιμένοντας να βγουν από το αεροπλάνο, καθώς η γυναίκα είχε μπλοκάρει την έξοδο αρνούμενη να μετακινηθεί.

Η γυναίκα φώναζε στους υπόλοιπους επιβάτες να αφήσουν την κόρη της, η οποία -όπως ισχυρίστηκε- καθόταν αρκετές σειρές πιο πίσω, να περάσει από το στενό διάδρομο για να την προλάβει.

Στο βίντεο φαίνεται πλήθος συνεπιβατών της να περιμένουν πίσω της περίπου στη μέση του αεροσκάφους, ενώ όσοι βρίσκονταν μπροστά είχαν ήδη αποβιβαστεί.

«Τι σου συμβαίνει;» ακούγεται να τη ρωτά ένας εξαγριωμένος επιβάτης. «Δεν θα ήθελα να είμαι η κόρη σου και να πρέπει να πάω σπίτι μαζί σου – δεν είναι τυχαίο που έμεινε πίσω».

Η γυναίκα αντέδρασε οργισμένα, λέγοντας στον επιβάτη ότι πρέπει να είναι «προσεκτικός» και να μην «πει καμία μ@@@κία».

Στη συνέχεια απευθύνθηκε σε μια αεροσυνοδό με έντονο ύφος, λέγοντας: «Δεν αφήνουν την κόρη μου να περάσει και εγώ δεν φεύγω χωρίς εκείνη».



Η δήλωσή της προκάλεσε αναβρασμό, με τους επιβάτες να μιλούν όλοι ταυτόχρονα, εκφράζοντας την αγανάκτησή τους.

Ο αεροσυνοδός προσπάθησε να ηρεμήσει την κατάσταση, προτείνοντάς της να κάνει λίγο στην άκρη και να περιμένει την κόρη της να φτάσει μπροστά. «Γιατί δεν την αφήνουν να περάσει;» αντέτεινε εκνευρισμένη, ενώ οι υπόλοιποι επιβάτες προσπαθούσαν να της εξηγήσουν ότι η κόρη της καθόταν στο πίσω μέρος του αεροπλάνου και δεν είχε κανένα νόημα να προσπαθήσει να παρακάμψει τη σειρά.

«Δεν έχεις μείνει αρκετά ώρα σ’ αυτό το αεροπλάνο;» της πέταξε μια γυναίκα, προκαλώντας νέα έκρηξη. «Κοίτα τη δουλειά σου, μ@@νί!» φώναξε. «Κανείς δεν σου είπε τίποτα, και εσύ δεν είσαι η λύση του προβλήματος!»

Τελικά, ο αεροσυνοδός κατάφερε να την πείσει να κάνει στην άκρη και να αφήσει τους υπόλοιπους να περάσουν, με την ίδια να φωνάζει «γαμ@@@ε όλοι σας».

Όπως περιέγραψε ο αυτόπτης, που βιντεοσκόπησε τη σκηνή με τα γυαλιά Meta AI, «όταν αυτή η γυναίκα κατάλαβε ότι κανείς δεν θα άφηνε την κόρη της να προσπεράσει τη σειρά, αποφάσισε να κάνει υστερίες και να σταθεί στη μέση του διαδρόμου, εμποδίζοντας όλους τους άλλους να αποβιβαστούν».

Μάρτυρας που κατέγραψε το περιστατικό και έδωσε το βίντεο στη Daily Mail εξήγησε ότι η ένταση ξεκίνησε όταν η επιβάτιδα μετακινήθηκε από το πίσω μέρος του αεροσκάφους προς τα μπροστά, ενώ όλοι προσπαθούσαν να αποβιβαστούν.

Ο ίδιος είπε ότι η πτήση ήταν ήδη εφιαλτική, καθώς είχε καθυστερήσει τρεις ώρες στην απογείωση, με αποτέλεσμα όλοι να ανυπομονούν να κατέβουν. Η Daily Mail επικοινώνησε με τη Frontier Airlines για σχόλιο, χωρίς να λάβει κάποια απάντηση.