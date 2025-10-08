Εξωδικαστικός μηχανισμός: Σε ανοδική τροχιά τον Σεπτέμβριο – Τι δείχνουν τα στοιχεία για τις ρυθμίσεις οφειλών

Εύη Κατσώλη

οικονομία

τράπεζες, δάνεια
Φωτογραφία: Freepik

Με υψηλούς ρυθμούς κινήθηκε ο εξωδικαστικός μηχανισμός και τον μήνα Σεπτέμβριο, με 6.513 εκκινήσεις νέων αιτήσεων και 2.955 νέες υποβολές. Σε υψηλό επίπεδο και οι μηνιαίες ρυθμίσεις, οι οποίες έφτασαν τις 1.789, ύψους 524,4 εκατ. ευρώ, συνεχίζοντας έτσι να επιβεβαιώνει τις αρχικές προβλέψεις του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών ως προς την αύξηση που θα επέφερε το μέτρο της υποχρεωτικής υπαγωγής επιλέξιμων οφειλετών με διευρυμένα κριτήρια. Επισημαίνεται ότι ο μέσος μηνιαίος όγκος ρυθμίσεων έχει αυξηθεί κατά 28% σε σχέση με την περίοδο προ της θεσμοθέτησης της υποχρεωτικότητας.

Συνολικά έως τα τέλη Σεπτεμβρίου καταγράφονται 43.533 επιτυχείς ρυθμίσεις για αρχικές οφειλές ύψους 14,08 δισ. ευρώ που έχουν ρυθμιστεί μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού. Ταυτόχρονα, το ποσοστό εγκρισιμότητας έφτασε στο 79%.

Παράλληλα, στο κλείσιμο του α’ εξαμήνου, με βάση τα επίσημα στοιχεία της Τράπεζας της Ελλάδος που δημοσιεύτηκαν εντός του μήνα Σεπτεμβρίου, βλέπουμε περαιτέρω υποχώρηση του δείκτη των μη-εξυπηρετούμενων δανείων, σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, σημειώνοντας έτσι νέο ιστορικό χαμηλό στο 3,4%.

Από τα στοιχεία του Σεπτεμβρίου προκύπτει ότι και η κοινωνική διάσταση του μηχανισμού ενισχύεται σταθερά: στις αιτήσεις των ευάλωτων ομάδων σημειώθηκαν 326 νέες επιτυχείς ρυθμίσεις, εκ των οποίων οι 20 αφορούν άτομα με αναπηρία (ΑμεΑ). Παράλληλα, 299 οφειλέτες έχουν κάνει χρήση του μέτρου προκαταβολής για την αναστολή πλειστηριασμών, προστατεύοντας αποτελεσματικά την περιουσία τους.

Διμερείς ρυθμίσεις με servicers

Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ένωσης Εταιρειών Διαχείρισης Απαιτήσεων από Δάνεια & Πιστώσεις, κατά το Α΄ εξάμηνο του 2025, οι ρυθμίσεις/αναδιαρθρώσεις δανείων έφτασαν τα 3,2 δισ. ευρώ.

Τον μήνα Αύγουστο συνεχίστηκε η θετική πορεία στις διμερείς ρυθμίσεις δανείων με τους 4 μεγαλύτερους Χρηματοδοτικούς Φορείς (Intrum, Cepal, DoValue, Qquant). Συνολικά πραγματοποιήθηκαν επιτυχείς ρυθμίσεις ύψους 190 εκ. ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν σε 3.144 οφειλέτες.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι, με στόχο την αποτελεσματικότερη αξιοποίηση των διαθέσιμων εργαλείων ρύθμισης οφειλών, η Γενική Γραμματεία Χρηματοπιστωτικού Τομέα και Διαχείρισης Ιδιωτικού Χρέους παρέχει πανελλαδική εξυπηρέτηση με βιντεοκλήση ή τηλεφωνικά, κατόπιν ραντεβού, μέσω της πλατφόρμας (https://www.gov.gr/ipiresies/polites-kai-kathemerinoteta/ex-apostaseos-exuperetese-politon/exuperetese-me-telediaskepse-kai-telephonike-epikoinonia-apo-ten-eidike-grammateia-diakheirises-idiotikou-khreous-egdikh) ή στο τηλέφωνο 213.212.5730.

Δείτε εδώ τη μηνιαία έκθεση προόδου Εξωδικαστικού Μηχανισμού για τον Σεπτέμβριο 2025

Δείτε εδώ τα στοιχεία των ρυθμίσεων δανείων από Servicers για τον Αύγουστο 2025

Μοιράσου το:

σχολίασε κι εσύ

ENIKOS NETWORK

ΕΟΦ: προσοχή σε φυτικό σκεύασμα που διακινείται μέσω διαδικτύου

Ποια είναι η καλύτερη ώρα να πάρετε πρωτεΐνη για αύξηση μυϊκής μάζας; Τι λένε οι ειδικοί

Επίδομα θέρμανσης: Πότε και πώς θα χορηγηθεί για την περίοδο 2025-2026

Δημοσιονομική παράλυση στις ΗΠΑ: Στον αέρα η αναδρομική μισθοδοσία των δημοσίων υπαλλήλων μετά το shutdown

Τεστ προσωπικότητας: Το δέντρο που θα επιλέξετε αποκαλύπτει την πιο κυρίαρχη πλευρά σας

Τι σημαίνει η φράση «Ανάστα ο Θεός» και από πού προέρχεται
περισσότερα
13:42 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Daniel – Elias: Παραγωγοί δήλωσαν δέντρα που… δεν αποζημιώνονται – Ποιοι κινδυνεύουν να επιστρέψουν τις προκαταβολές μετά τους ελέγχους του ΕΛΓΑ

Μαζικά μηνύματα, με τα οποία ζητεί την επιστροφή ενισχύσεων, που καταβλήθηκαν σε αγρότες και κ...
10:55 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Άκης Σκέρτσος: «Οι μεταποιητικές επιχειρήσεις και οι βιομηχανίες σημειώνουν σταθερή αύξηση σε αριθμό, σε εργαζόμενους και μισθούς»

Με το θέμα, «πώς πάει η βιομηχανία και η μεταποίηση στην Ελλάδα;», καταπιάνεται, σε ανάρτησή τ...
10:18 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

«Πάρτι» φοροδιαφυγής: Οι περιοχές με τα υψηλότερα και χαμηλότερα ποσοστά – Πρόστιμα και λουκέτα 48 ωρών σε 300 επιχειρήσεις από την ΑΑΔΕ

Σαρωτικοί ήταν οι έλεγχοι που πραγματοποίησαν τα ελεγκτικά κλιμάκια της Ανεξάρτητης Αρχής Δημο...
10:15 , Τετάρτη 08 Οκτωβρίου 2025

Οι Έλληνες καταρρίπτουν τον χαρακτηρισμό των «τεμπέληδων»: Κάνουν τις περισσότερες υπερωρίες στην Ε.Ε. – Αναλυτικά τα στοιχεία της Eurostat

Μόνο «τεμπέληδες» της Ευρώπης δεν είναι οι Έλληνες, όπως τους αποκαλούσαν κάποτε σε δημοσιεύμα...
MUST READ

Πρίγκιπας Ουίλιαμ: Η εξομολόγηση σε μια σπάνια τηλεοπτική εμφάνιση – «Το 2024 ήταν η πιο δύσκολη χρονιά της ζωής μου»

Αρτηριακή πίεση: Τι συμβαίνει όταν τρώτε ένα μήλο κάθε μέρα – 5 οφέλη για την υγεία

Βίντεο: Καρέ καρέ η στιγμή που ανήλικη με ηλεκτρικό πατίνι χάνει τον έλεγχο και πέφτει στο οδόστρωμα – ΒΙΝΤΕΟ

Τουρκία: Εκτέλεσε με καραμπίνα την πρώην σύζυγό του μέσα σε νοσοκομείο – Το βίντεο με τα τελευταία λεπτά της 42χρονης