Θεσσαλονίκη: Εκδήλωση για τα 100 χρόνια Επαγγελματικό Επιμελητήριο με παρουσίαση λευκώματος

«Η πολιτική μας για τη στήριξη των 58 χιλιάδων μελών σας αλλά και των εκατοντάδων χιλιάδων επιχειρήσεων της χώρας εδράζεται σε τρεις αδιαπραγμάτευτους πυλώνες. Την απελευθέρωση από τα δεσμά της γραφειοκρατίας, την πρόσβαση σε κεφάλαια και την τεχνολογική αναβάθμιση» τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης Λάζαρος Τσαβδαρίδης, εκπρόσωπος του πρωθυπουργού κατά τη διάρκεια του ετήσιου επιχειρηματικού δείπνου και της κοπής της βασιλόπιτας του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης (Ε.Ε.Θ.), εκδήλωσης όπου παρουσιάστηκε επίσης το επετειακό λεύκωμα του Ε.Ε.Θ., το οποίο το 2025 συμπλήρωσε 100 χρόνια λειτουργίας.

«Μέσα από τις σελίδες του επετειακού λευκώματος που παρουσιάζετε, δεν ξεδιπλώνεται απλώς η ιστορία ενός οργανισμού, ξεδιπλώνεται η ίδια η ιστορία της Θεσσαλονίκης, μέσα από το βλέμμα του ανθρώπου της αγοράς, του εμπορίου, του επαγγελματία, που επιμένει, που δημιουργεί και αντέχει μέσα στον αιώνα», σημείωσε ο κ. Τσαβδαρίδης. «Η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη πιστεύει ακράδαντα ότι η μικρομεσαία επιχείρηση δεν είναι απλώς μια οικονομική μονάδα, είναι ο κοινωνικός ιστός της πατρίδας μας, είναι η μεσαία τάξη που εγγυάται την σταθερότητα και την πρόοδο», τόνισε ο υφυπουργός Ανάπτυξης.

Ο κ. Τσαβδαρίδης σημείωσε « ότι σε αυτήν την πορεία ανάπτυξης υπάρχουν εμπόδια αρκετά, από τη μια εισαγόμενη ακρίβεια, αλλά και οι πληθωριστικές πιέσεις που έχουν δοκιμάσει τις αντοχές τόσο των νοικοκυριών όσο και των επιχειρήσεων…», κάνοντας λόγο για « αταλάντευτη μάχη» που δίνει η κυβέρνηση. «Δεν είμαστε εχθροί του κέρδους, είμαστε όμως αμείλικτοι εχθροί της αισχροκέρδειας», επισήμανε αμέσως μετά ο υφυπουργός Ανάπτυξης, για να συμπληρώσει: «Θέλουμε μια αγορά ελεύθερη, αλλά όχι ασύδοτη, μια αγορά που θα λειτουργεί με κανόνες διαφάνειας προς όφελος του καταναλωτή και της εθνικής οικονομίας». Χαρακτήρισε την περιφερειακή σύγκλιση «το μεγάλο στοίχημα των επόμενων ετών. Αρνούμαστε την Ελλάδα των δύο ταχυτήτων. Τίποτα από τα παραπάνω δεν θα έχει αξία αν η ανάπτυξη δεν διαχέεται δίκαια σε όλη την επικράτεια», είπε χαρακτηριστικά. Ο κ. Τσαβδαρίδης περιέγραψε τη στρατηγική της κυβέρνησης για τη Θεσσαλονίκη μιλώντας για την «ριζική αναβάθμιση των υποδομών» και την ολοκλήρωση εμβληματικών έργων όπως το μετρό, το flyover και την επέκταση της προβλήτας 6 στο λιμάνι. «Το όραμά μας είναι να καταστήσουμε τη Θεσσαλονίκη τον αδιαμφισβήτητο επιχειρηματικό, εμπορικό και διαμετακομιστικό φάρο της νοτιοανατολικής Ευρώπης», εξήγησε ο υφυπουργός ανάπτυξης.

Στ. Καλαφάτης: «Το μεγαλύτερο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων ετών», ύψους 16 δισεκ. ευρώ το 2026

Για την αδιάλειπτη και ουσιαστική προσφορά του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου, που «αποτελεί πυλώνα ανάπτυξης και προόδου» μίλησε ο υφυπουργός Ανάπτυξης. αρμόδιος για την Έρευνα και την Καινοτομία, Σταύρος Καλαφάτης, σημειώνοντας πως η ιστορία του συνδέεται άρρηκτα με την αναπτυξιακή πορεία της Μακεδονίας. Στο νέο διεθνές περιβάλλον τα τελευταία 6 χρόνια η Ελλάδα δυναμώνει, όπως είπε. «Η χώρα μας απέδειξε ότι μπορεί να θέτει στόχους και να τους πετυχαίνει» είπε ο υφυπουργός, αναφερόμενος σε ρυθμούς ανάπτυξης «υψηλότερους του ευρωπαϊκού μέσου όρου», καθώς και «πρωτογενή πλεονάσματα, μείωση δημόσιου χρέους, ψηφιακό κράτος και καταπολέμηση της φοροδιαφυγής, που μας επιτρέπουν να επιστρέφουμε στην κοινωνία το μέρισμα της ανάπτυξης. 83 μειώσεις φόρων και εισφορών. Αύξηση των εισοδημάτων των πολιτών με παρεμβάσεις που αγγίζουν τα 3 δισεκατομμύρια ευρώ. Μείωση της ανεργίας από το 18% στο 8% και δημιουργία 500.000 νέων θέσεων εργασίας».

Ο κ. Καλαφάτης ανέφερε ακόμη ότι υλοποιείται «το μεγαλύτερο Αναπτυξιακό Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων των τελευταίων ετών, ύψους 14,6 δισεκ. ευρώ τα οποία ήδη μπαίνουν στην ελληνική οικονομία, στηρίζοντας την κοινωνία και τις επιχειρήσεις. Το 2026 το ύψος του αναμένεται να φθάσει στα 16 δισεκατομμύρια ευρώ».

Ο υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε στην ενίσχυση της καινοτομίας και τις νέες τεχνολογίες με νέο καθεστώς στον Αναπτυξιακό Νόμο «το οποίο ξεκινά στο πρώτο εξάμηνο του 2026 για μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις με προϋπολογισμό 150 εκατ. ευρώ».

Αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, σε έργα και δράσεις καινοτομίας, ειδικά στη διοργάνωση του 1ου Φεστιβάλ Καινοτομίας με έμφαση στις νεοφυείς επιχειρήσεις (startups) το 2026 στη Θεσσαλονίκη.

Στην προσπάθειά ενίσχυσης των μικρομεσαίες επιχειρήσεις προκειμένου να αντιμετωπίσουν τις προκλήσεις του μέλλοντος θα υπογραφεί μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του Επαγγελματικού Επιμελητηρίου Θεσσαλονίκης και του ΕΚΕΤΑ.

«Στο Υπουργείο Ανάπτυξης ενισχύουμε συνεχώς τα φορολογικά κίνητρα για Έρευνα και Ανάπτυξη. Αποτέλεσμα των πολιτικών μας είναι το γεγονός ότι οι συνολικές δαπάνες των ελληνικών επιχειρήσεων σε Έρευνα και Ανάπτυξη -σύμφωνα με στοιχεία του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης- αυξήθηκαν κατά σχεδόν 1 δισεκατομμύριο ευρώ από το 2019», ή αλλιώς κατά «86%», τόνισε μεταξύ άλλων ο κ. Καλαφάτης.

Κ. Μερελής: Στόχος το ψηφιακό άλμα

Για τα εκατό χρόνια αδιάλειπτης παρουσίας, δημιουργίας και προσφοράς του Ε.Ε.Θ. μίλησε ο πρόεδρός του, Κυριάκος Μερελής. «Εκατό χρόνια που το Επαγγελματικό Επιμελητήριο Θεσσαλονίκης έδωσε το ‘παρών’ σε κάθε καμπή της ιστορίας αυτής της πόλης», υπήρξε «θεμέλιο στήριξης της επιχειρηματικής κοινότητας». Αναφερόμενος στο επετειακό λεύκωμα, το χαρακτήρισε «θησαυρό μνήμης».

«Ο τίτλος του, ‘Ένας Αιώνας Επιχειρηματικότητας’, δεν είναι απλώς μια λεζάντα. Είναι η αποτύπωση του DNA του Θεσσαλονικιού επαγγελματία. Κάθε σελίδα του λευκώματος και μια απόδειξη ότι αυτός ο φορέας, αυτός ο κόσμος, έχει το μέταλλο του νικητή. Δεν μας χαρίστηκε τίποτα. Ό,τι χτίσαμε, το χτίσαμε με κόπο, με ρίσκο και με όραμα» τόνισε ο κ. Μερελής, υπενθυμίζοντας την υπόσχεση που έδωσε η νέα διοίκηση. «Είπαμε ότι θέλουμε ένα Επιμελητήριο ‘ηγέτη και όχι ικέτη’», για να συμπληρώσει τον επόμενο στόχο που όπως είπε είναι το ψηφιακό άλμα. «Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι αναμφίβολα η προσαρμογή στην ψηφιακή πραγματικότητα. Το Επιμελητήριο πρέπει να ανταποκριθεί στις προκλήσεις. Να κάνει το ψηφιακό άλμα. Να είναι το 2026 το έτος ψηφιακής μετάβασης του Ε.Ε.Θ.. Αυτή είναι η δέσμευσή μας. Και θα την κάνουμε κι αυτήν πράξη μέσα από συγκεκριμένα βήματα. Μέσα από το μεγαλύτερο πρόγραμμα χρηματοδότησης της ιστορίας του Ε.Ε.Θ.: από το ΠΕΠ Κεντρικής Μακεδονίας, ύψους 400.000 ευρώ για τη δημιουργία μιας ψηφιακής εργαλειοθήκης. Μέσα από την δημιουργία του MarketPlace που παίρνει σάρκα και οστά μέσα από το μνημόνιο συνεργασίας με το ΑΠΘ ως απάντηση στις πλατφόρμες του εξωτερικού που δεν αφήνουν ούτε λεπτό του ευρώ στην ελληνική οικονομία», τόνισε ο κ. Μερελής.

Χαιρετισμούς απηύθυναν ο δήμαρχος Θεσσαλονίκης Στέλιος Αγγελούδης και ο αντιπεριφερειάρχης Ψηφιακής Διακυβέρνησης Νικόλαος Τζόλλας. Την εκδήλωση τίμησαν με την παρουσία τους μέλη της κυβέρνησης, βουλευτές κομμάτων, εκπρόσωποι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, επιμελητηρίων, στελέχη επιχειρήσεων.

Την επιστημονική τεκμηρίωση του επετειακού λευκώματος και την επιμέλεια είχε ο Δρ. Ευάγγελος Χεκίμογλου και το παρουσίασε δραματουργικά ο ηθοποιός Στέλιος Αμανατίδης.