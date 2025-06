Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030»: Η ευρωπαϊκή άμυνα και ο ρόλος της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας – Από το όραμα στην πράξη

Μεταξύ της ικανότητας αυτόνομης παραγωγής και της καινοτομίας κινήθηκε η συζήτηση στο πάνελ για την ευρωπαϊκή άμυνα και τη θέση της ελληνικής αμυντικής βιομηχανίας, στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting, με συντονίστρια τη δημοσιογράφο Μαριάνα Πυργιώτη. Κοινή συνισταμένη όλων των τοποθετήσεων: η Ελλάδα διαθέτει τεχνογνωσία, ταλέντο και βιομηχανικές δομές που μπορούν να διαδραματίσουν καταλυτικό ρόλο στον νέο ευρωπαϊκό αμυντικό χάρτη – αρκεί να δοθεί η κατάλληλη ώθηση.

Του Θάνου Μωριάτη

Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Ελληνικής Αεροπορικής Βιομηχανίας (ΕΑΒ), Αλέξανδρος Διακόπουλος, ξεκίνησε με την υπενθύμιση ότι στα 50 χρόνια λειτουργίας της, η ΕΑΒ έχει ζήσει τη ραγδαία μεταμόρφωση του κόσμου. Η σχέση της με την Πολεμική Αεροπορία είναι αμφίδρομη και ζωτική, ενώ η ίδια η εταιρεία ήδη εξερευνά και αξιοποιεί τις νέες τεχνολογίες.

«Το όραμα είναι μία ΕΑΒ υγιής, που δεν θα περιορίζεται στην υποστήριξη, αλλά θα εξελίσσεται σε κόμβο καινοτομίας και επιτάχυνσης (accelerator), μαζί με μικρότερες εταιρείες του οικοσυστήματος», σημείωσε. Η ασφάλεια ανεφοδιασμού και η αυτάρκεια είναι κρίσιμα ζητούμενα.

Ο Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος των Ναυπηγείων Σκαραμαγκά, Μιλτιάδης Βαρβιτσιώτης, απέδωσε την επανεκκίνηση των ναυπηγείων στην αποφασιστικότητα του επιχειρηματία Γιώργου Προκοπίου, σημειώνοντας: «Δεν μπορεί μία χώρα που πρωτοπορεί στη ναυτιλία να μην κατασκευάζει τα δικά της πλοία». Όπως τόνισε, τα ναυπηγεία έχουν πλέον τη δυνατότητα να παράγουν και να εξάγουν πλοία υψηλής τεχνολογίας, με το σήμα «Made in Greece», ενώ η ενσωμάτωση καινοτομιών και τεχνολογιών αιχμής είναι απαραίτητη.

Η εμπιστοσύνη προς τα προϊόντα της εγχώριας βιομηχανίας – ειδικά στον αμυντικό τομέα – χτίζεται σταδιακά, με συνέπεια και διαφάνεια, σημείωσε, κάνοντας ιδιαίτερη αναφορά στα διαφορετικά μοντέλα ναυπήγησης μεταξύ Πολεμικού Ναυτικού (με εθνικούς πόρους) και Λιμενικού Σώματος (με ευρωπαϊκή χρηματοδότηση).

Ο CEO της THEON SENSORS, Βασίλης Σαββαΐδης, μίλησε για την εκρηκτική ανάπτυξη της εταιρείας του, με εξαγωγική δραστηριότητα που αγγίζει το 99% και ετήσιο κύκλο εργασιών που ξεπερνά τα 400 εκατομμύρια ευρώ. Η ευκαιρία προέκυψε – όπως είπε – από την «αφύπνιση της Ευρώπης στο night vision», και η THEON SENSORS ήταν ήδη έτοιμη να ανταποκριθεί, έχοντας επενδύσει σε προσωπικό, τεχνογνωσία και υποδομές.

Η εταιρεία ανδρώθηκε μέσα από μικρά προγράμματα του ελληνικού στρατού την περίοδο 1997–2001 και σήμερα διαθέτει 70 μηχανικούς στο τμήμα σχεδίασης και development, ενώ πλέον στρέφεται και στην τεχνητή νοημοσύνη για την επόμενη φάση καινοτομίας. «Όποιος έχει μεράκι και εργαλεία, μπορεί να διαπρέψει», είπε χαρακτηριστικά.

Ο CEO της Netcompany South and East Europe & European Institutions, Αλέξανδρος Μάνος, παρουσίασε την ψηφιακή διάσταση της αμυντικής ισχύος. Η κυβερνοάμυνα, η τεχνητή νοημοσύνη, το machine learning και άλλα εργαλεία λογισμικού, όπως εξήγησε, έχουν ήδη εφαρμογή στην άμυνα και θα πρέπει να ενταχθούν στρατηγικά στις δομές ασφαλείας.

«Η σημαντικότερη πρόκληση είναι ο τρόπος που προστατεύεις τα πρωτόκολλα», τόνισε, ενώ εξήρε την ίδρυση του ΕΛΚΑΚ, κάνοντάς το σημείο αναφοράς για τον τρόπο με τον οποίο η Ελλάδα μπορεί να οργανώσει την τεχνολογική της πρόοδο στην άμυνα.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας (ΕΛΚΑΚ), Παντελής Τζωρτζάκης, παρουσίασε το ΕΛΚΑΚ ως εθνικό αναπτυξιακό μοχλό με διεθνή εξωστρέφεια. Στόχος δεν είναι να εξαρτώνται οι εταιρείες από το ελληνικό Δημόσιο, αλλά να δημιουργούν προϊόντα που έχουν αξία και ανταγωνιστικότητα στο εξωτερικό.

Ανακοίνωσε ότι μέσα σε μόλις δύο μήνες έχουν εγγραφεί 300 εταιρείες, υποβάλλοντας λύσεις και προτάσεις. Η χαρτογράφηση του εγχώριου οικοσυστήματος είναι σε πλήρη εξέλιξη και έχει αναδείξει πλούσιο ανθρώπινο δυναμικό και τεχνολογικό πλεονέκτημα.

Ένα καινοτόμο στοιχείο που παρουσίασε: κάτοχοι διδακτορικού με συναφές αντικείμενο, υπηρετούν πλέον ως Δόκιμοι Έφεδροι Αξιωματικοί (ΔΕΑ) στο ΕΛΚΑΚ, με στόχο να φέρουν τη γνώση τους απευθείας στον χώρο της άμυνας. «Δεν είμαστε μια αγορά που μπορεί να στηρίξει μόνη της τις εταιρείες – άρα πρέπει να εξάγουμε. Και μπορούμε», είπε χαρακτηριστικά.

Το πάνελ κατέδειξε ότι η Ελλάδα έχει όχι μόνο τη βούληση αλλά και τις δυνατότητες να πρωταγωνιστήσει στη νέα ευρωπαϊκή στρατηγική αυτονομία. Εταιρείες και θεσμοί συγκλίνουν γύρω από την καινοτομία, την εξωστρέφεια και την αμυντική τεχνολογία, και το ζητούμενο πλέον είναι ο συντονισμός, οι συνέργειες και η ταχεία εφαρμογή.

Πλατινένιος χορηγός Metlen. Χρυσοί χορηγοί ΑΚΤΟΡ, ALPHA BANK, Ρυθμιστική Αρχή Λιμένων, THEONGroup, ΕΥΔΑΠ, AVAX. Ασημένιοι χορηγοί ΙΟΝ, Olympios, Αθηναϊκή Ζυθοποιία, NETCompany. Χορηγοί Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών, ΑΔΜΗΕ, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Skaramangas Shipyard, Ελληνική Αεροπορική Βιομηχανία Α.Ε., EREN Hellas, ΑΝΤΙPOLLUTION, MEGATUGS, ΤΜΕΔΕ, ΗΛΙΟΣ, HELLENIQ ENERGY.

Δείτε live τις εργασίες του διήμερου συνεδρίου: