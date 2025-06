Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Θεοδωρικάκος: Ανάγκη για αλλαγή παραγωγικού μοντέλου

Στην ανάγκη δημιουργίας ενός νέου παραγωγικού μοντέλου στη χώρα που θα ενισχύσει την ανάπτυξη της ελληνικής οικονομίας, αναφέρθηκαν οι συμμετέχοντες στη συζήτηση «Ζητώντας το νέο μοντέλο ανάπτυξης» στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting.

Ο Υπουργός Ανάπτυξης Τάκης Θεοδωρικάκος στην ομιλία του υπογράμμισε μεταξύ άλλων ότι είναι κατεπείγουσα η ανάγκη αλλαγής του παραγωγικού μοντέλου και ο παραγωγικός μετασχηματισμός της ελληνικής οικονομίας. Όπως είπε, ο υπουργός Ανάπτυξης «η ελληνική οικονομία έως το 2030 πρέπει να είναι μία ανθεκτική οικονομία που να παράγει περισσότερο και να εξάγει περισσότερο», προσθέτοντας ότι «παρά τις επιτυχίες της οικονομίας, κανείς δεν έχει το δικαίωμα του εφησυχασμού».

Σύμφωνα με τον Τάκη Θεοδωρικάκο το μεγαλύτερο βάρος πρέπει να πέσει στην καινοτομία, την εξωστρέφεια, τη βιομηχανία, τη μεταποίηση, τη δίκαιη ανάπτυξη στην ελληνική περιφέρεια. «Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας δεν μπορεί να είναι σχέδιο μόνο ενός υπουργείου. Πρέπει να γίνει υπόθεση όλων που θα συμβάλλουν σε ένα νέο όραμα για τη χωρά με μετρήσιμους στόχους βήμα προς βήμα».

Κατά τη συζήτηση που ακολούθησε ο Υφυπουργός Ανάπτυξης Σταύρος Καλαφάτης αναφέρθηκε στον ρόλο που θα παίξει η τεχνολογία στο νέο παραγωγικό μοντέλο της χώρας τονίζοντας ότι «πρέπει να τρέξουμε όλοι και να ενσωματώσουμε την πρόοδο της τεχνολογίας» υπογραμμίζοντας ότι πρέπει να υπάρξει ένα συγκροτημένο σχέδιο για μια πιο παραγωγική οικονομία με τη συμμετοχή των ερευνητικών κέντρων, των πανεπιστημίων βιομηχανία, τις νεοφυείς επιχειρήσεις. Ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αναφέρθηκε και στη νέα Στρατηγική για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη που θα εκπονηθεί.

Ο Υποδιοικητής της Τράπεζας της Ελλάδας Θεόδωρος Πελαγίδης αναφέρθηκε στον ρόλο που πρέπει να παίξει η μεταποίηση σε αυτή την πορεία για νέο παραγωγικό μοντέλο τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι το ζήτημα είναι «τι είδους επενδύσεις προσελκύουμε και με τι εργατικό δυναμικό κουμπώνουν».

Ο Διοικητής της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων Γιώργος Πιτσιλής μίλησε για την πορεία αλλαγής προς την ψηφιοποίηση της φορολογικής διοίκησης, υπογραμμίζοντας ότι τα δημόσια έσοδα δεν είναι αυτοφυή. «Είναι μέρος των εσόδων που παράγει η οικονομία. Χρειαζόμαστε να προστατεύσουμε το υγιές επιχειρείν», είπε ο κ. Πιτσιλής. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στο νέο τηλεφωνικό κέντρο της ΑΑΔΕ και στον ρόλο που θα παίξει στην αναβάθμιση της σχέσης της εφορίας, καθώς στοχεύουμε, όπως είπε, σε «μία κλήση του απαντιέται και καταγράφεται». Παράλληλα αναφέρθηκε στον στόχο για μείωση του κενού ΦΠΑ που σήμερα βρίσκεται στο 13% και θα προσεγγίσει τα επόμενα χρόνια τον ευρωπαϊκό μέσο όρο.

Ο Πρόεδρος του ΣΕΒ Σπύρος Θεοδωρόπουλος, τόνισε ότι η Ελλάδα αυτό που χρειάζεται δεν είναι ένα επενδυτικό σοκ, αλλά η αλλαγή νοοτροπίας. «Εμείς πιστεύουμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε στην οικονομία μόνο δύο δείκτες .Ο ένας είναι η παραγωγικότητα και ο άλλος το ποσοστό των Ελλήνων που είναι κάτω από το όριο της φτώχειας. Αν αυτούς τους δείκτες τους κάνουμε εθνικούς στόχους και μοιραστούμε το όνειρο καλύτερων επιδόσεων σε αυτούς τους στόχους, τότε θα βελτιωθούν πολλά πράγματα». Επιπλέον αναφέρθηκε στα πολλά εμπόδια που αντιμετωπίζει η βιομηχανία, με μεγαλύτερο τη δικαιοσύνη ενώ προσέθεσε ότι το νέο χωροταξικό για τη βιομηχανία θα δημιουργήσει περισσότερα προβλήματα από αυτά που θα λύσει.

Ο Πρόεδρος του ΕΒΕΑ Γιάννης Μπρατάκος αναφέρθηκε στην πρόοδο της ελληνικής οικονομίας, αλλά όπως είπε οι εκτιμήσεις είναι ότι τα επόμενα χρόνια ο ρυθμός ανάπτυξης θα είναι μειούμενος. « Το 2032 θα πρέπει να αποπληρώνουμε τους τόκους του χρέους και εάν συνυπολογίσουμε την κλιματική κρίση, τα πράγματα δεν είναι αισιόδοξα. Κάθε χρόνο θα έχουμε τέτοιες δυσκολίες. Άρα επιπρόσθετο κόστος στον προϋπολογισμό του κράτους. Πρέπει να αποκτήσουμε διπλάσιους ρυθμούς ανάπτυξης από αυτούς που έχουμε σήμερα. Αυτό που πρέπει να βάλουμε ως στόχο είναι να αλλάξουμε τη νοοτροπία».

