Συνέδριο «Ελλάδα 2025-2030» – Νίκος Δένδιας: «Αλλάζουμε κουλτούρα – Η εθνική άμυνα δεν είναι μόνο στρατηγικά όπλα, είναι στρατηγική σκέψη»

Στην εισήγησή του για την αμυντική πολιτική της χώρας και το όραμα για την Ελλάδα του 2030, ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας, Νίκος Δένδιας, μίλησε για μια συνολική επανεκκίνηση στο πλαίσιο του συνεδρίου «Ελλάδα 2025-2030» που διοργανώνεται από τη Next is Now και τη Dome Consulting. Μια αλλαγή όχι μόνο σε επίπεδο δομών και εξοπλισμών, αλλά και – κυρίως – σε επίπεδο νοοτροπίας.

«Θέλουμε η ατζέντα του 2030 να συζητηθεί, να διαδοθεί και – αν κάνουμε λάθη – να μας υποδειχθούν. Αυτό είναι βασικό για εμάς», είπε εισαγωγικά, τοποθετώντας την εθνική στρατηγική στην καρδιά ενός ευρύτερου κοινωνικού και διεθνούς διαλόγου.

Ο κ. Δένδιας υπενθύμισε ότι τα δεδομένα έχουν αλλάξει ριζικά: από τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία, μέχρι την δεύτερη προεδρία Τραμπ στις ΗΠΑ, και την αλληλουχία πολλαπλών παγκόσμιων κρίσεων που επηρεάζουν την ασφάλεια και την άμυνα των χωρών διεθνώς. «Όλα πρέπει να αλλάξουν – και αυτό είναι πιο εύκολο να το λες παρά να το κάνεις», τόνισε.

Όπως εξήγησε, η αναδιάρθρωση δεν περιορίζεται στη μεταφορά ή κατάργηση στρατοπέδων και μονάδων. Η μεγαλύτερη πρόκληση είναι η αλλαγή κουλτούρας, δηλαδή ο τρόπος με τον οποίο το ελληνικό κράτος – και ιδίως οι Ένοπλες Δυνάμεις – αντιμετωπίζουν τον εκσυγχρονισμό και την τεχνολογική καινοτομία. Σε αυτή τη νέα προσέγγιση εντάσσεται το εξοπλιστικό πρόγραμμα «Ασπίδα του Αχιλλέα», το οποίο, σύμφωνα με τον Υπουργό, εκφράζει ακριβώς αυτή τη νέα στρατηγική φιλοσοφία.

Ο Νίκος Δένδιας σημείωσε τη διαχρονική επένδυση της Ελλάδας στην εθνική άμυνα, απορρίπτοντας την άποψη ότι η χώρα δαπανούσε υπερβολικά. «Τα ποσά που δαπανήθηκαν θα ήταν επαρκή, αν είχαν χρησιμοποιηθεί σωστά», σημείωσε. Τόνισε την ανάγκη για εθνική συναίνεση και στρατηγική ταύτιση γύρω από τις βασικές επιλογές.

Έφερε ως παράδειγμα τον εξοπλιστικό σχεδιασμό και την απόκτηση στρατηγικών πλατφορμών, όπως η τέταρτη φρεγάτα Belharra, που φέρει προηγμένα οπλικά συστήματα.

Στη συνέχεια, ο υπουργός παρουσίασε το ΕΛΚΑΚ (Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας), ένα νέο θεσμό που ακολουθεί το μοντέλο κρατών, όπως οι ΗΠΑ, το Ηνωμένο Βασίλειο και το Ισραήλ. Σε αντίθεση με τις παραδοσιακές διαδικασίες προμηθειών, το ΕΛΚΑΚ δεν προκηρύσσει διαγωνισμούς, αλλά θέτει ερωτήματα προς την αγορά – και χρηματοδοτεί την ανάπτυξη λύσεων και πρωτοτύπων, τα οποία στη συνέχεια δοκιμάζονται από τις ίδιες τις Ένοπλες Δυνάμεις.

Η πρώτη μεγάλη επιτυχία αυτής της προσέγγισης είναι το πρόγραμμα Κένταυρος, ένα ελληνικό πρόγραμμα drone με κόστος σχεδόν 50% χαμηλότερο από τα αντίστοιχα εισαγόμενα. «Αυτό μας δείχνει ότι το οικοσύστημα υπάρχει, απλώς περιμένει τα κατάλληλα κίνητρα», είπε ο Νίκος Δένδιας.

Ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας αναφέρθηκε και στο ανθρώπινο κεφάλαιο της χώρας, λέγοντας ότι υπάρχουν δεκάδες καινοτόμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις και νέοι επιστήμονες που, με την κατάλληλη υποστήριξη, μπορούν να παραμείνουν στην Ελλάδα και να συνεισφέρουν σε ένα βιώσιμο μοντέλο ανάπτυξης. «Θέλουμε ισχυρή εθνική οικονομία – και μπορούμε να το καταφέρουμε», τόνισε.

Κλείνοντας, ο Νίκος Δένδιας έστειλε μήνυμα αισιοδοξίας και αποφασιστικότητας: «Ο ουρανός είναι το όριο – ίσως και πέρα από αυτό. Αυτή την προσέγγιση πρέπει να έχουμε. Η ανάγκη για τη δική μας πατρίδα είναι ο καταλύτης που μας υποχρεώνει να πετύχουμε».

