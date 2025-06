Συνάντηση Νίκου Δένδια με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα, Τέταρτη 4 Ιουνίου, συνάντηση με τον πρώην υπουργό Εξωτερικών της Γαλλίας και προσωπικό απεσταλμένο του Προέδρου της Γαλλίας στον Λίβανο, Ζαν Ιβ Λε Ντριάν.

Με ανάρτηση στο Χ ο κ. Δένδιας αναφέρει ότι «με τον Jean-Yves Le Drian. συνυπογράψαμε τη συμφωνία αμυντικής συνεργασίας Ελλάδας – Γαλλίας το 2021 στο Παρίσι».

«Συζητήσαμε, με την ευκαιρία της επίσκεψής μου στη Λοριάν, για την κατάσταση ασφαλείας στον Λίβανο και τη Νότιο-ανατολική Μεσόγειο, καθώς και για ζητήματα που αφορούν τον τομέα της Άμυνας στην ΕΕ» υπογραμμίζει ο κ. Δένδιας.

With my friend, former Minister of Foreign Affairs of France and personal envoy of the President of France to Lebanon, Jean-Yves Le Drian @JY_LeDrian, with whom I co-signed the agreement for defence cooperation between Greece and France in 2021 in Paris.

On the occasion of my… pic.twitter.com/jdpazVjmIF

