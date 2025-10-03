Συγχαρητήρια Μητσοτάκη στον παραολυμπιονίκη Νάσο Γκαβέλα – «Είμαστε υπερήφανοι»

Ο Κυριάκος Μητσοτάκης συνεχάρη τον παραολυμπιονίκη Νάσο Γκαβέλα, ο οποίος κατέκτησε το χρυσό μετάλλιο στα 100 μέτρα κατηγορίας Τ11, στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα που διεξάγεται στο Νέο Δελχί.

«Ο Νάσος Γκαβέλας, με οδηγό τον Δημήτρη Χρυσάφη, ξανά στην κορυφή του κόσμου στα 100μ. Τ11. Μια νίκη-υπόμνηση ότι η δύναμη της σκληρής δουλειάς, της επιμονής και της συνεργασίας μπορεί να ξεπερνά κάθε εμπόδιο. Είμαστε υπερήφανοι!», αναφέρει ο πρωθυπουργός με ανάρτησή του στα κοινωνικά δίκτυα.