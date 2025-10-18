Στόχος η «γαλάζια» συσπείρωση πριν από την τροπολογία για τον Άγνωστο Στρατιώτη

μνημείο Αγνώστου Στρατιώτη

Ως την πιο… καθαρή κίνηση στην κατεύθυνση της επαναπροσέγγισης της Ν.Δ. τόσο με το παραδοσιακό της ακροατήριο -σημαντικό κομμάτι του οποίου δηλώνει ότι βρίσκεται σε ψυχική απόσταση από την παράταξη- όσο και με τον χώρο του Κέντρου, που πλέον φαίνεται να επαναπροσδιορίζει τη σχέση του με το σύστημα Μητσοτάκη, χαρακτηρίζουν έμπειρα «γαλάζια» στελέχη το νέο πλαίσιο για το μνημείο του Αγνώστου Στρατιώτη.

Σύμφωνα με το ένθετο Secret της εφημερίδας «Παραπολιτικά», είναι κοινός τόπος μεταξύ των συνομιλητών του Μεγάρου Μαξίμου πως, παρά την πηγαία ευαισθησία που δημιούργησε σε όλους η περίπτωση του Πάνου Ρούτσι σχετικά με το αίτημα για την εκταφή του παιδιού του, η εικόνα του Συντάγματος, και δη η προσπάθεια ορισμένων πολιτικών -και όχι μόνο- κύκλων να εκμεταλλευθούν το ανθρώπινο στοιχείο της υπόθεσης, δημιούργησε αρνητικά ανακλαστικά στις τάξεις των πολιτών που ομνύουν σταθερά στον παράγοντα της ηρεμίας και της σταθερότητας.  Δεν είναι τυχαίο ότι στην εξίσωση μπήκε η εμπλοκή του Στρατού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται σημειολογικά.

Ο ίδιος ο πρωθυπουργός θα μπει μπροστά για να υπερασπιστεί τις κυβερνητικές αποφάσεις και πρωτοβουλίες κατά τη διαδικασία της παρουσίασης των εν λόγω διατάξεων στη Βουλή, όπου, όπως σύμφωνα με την εφημερίδα, από τη μια θα επιδιώξει να δώσει ιδεολογικό πρόσημο στην όλη συζήτηση έναντι της Αριστεράς και από την άλλη θα αποταθεί στην… κοινή λογική, όπως λένε στα Παραπολιτικά στενοί συνεργάτες του, σε μια εμφανή προσπάθεια να στριμώξει ιδιαιτέρως το ΠΑΣΟΚ.

Από κει και πέρα, μένει να φανεί τι μέλλει γενέσθαι με το σκηνικό που θα διαμορφωθεί, αλλά και κατά πόσο η διαδικασία αυτή θα λειτουργήσει ενωτικά σε ό,τι αφορά τη συνοχή της κυβερνητικής πλειοψηφίας.

 

 

 

