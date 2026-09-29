Στην αντεπίθεση το ΠΑΣΟΚ για το Άρθρο 86 – Καταλογίζει στην κυβέρνηση καθυστέρηση στην παραπομπή Τριαντόπουλου

Το ΠΑΣΟΚ καταλογίζει στην κυβέρνηση καθυστέρηση στην παραπομπή του κ. Τριαντόπουλου, τονίζοντας ότι η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρύφτηκε πίσω από το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών. Το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης υπογραμμίζει τη δική του πρόταση για σύσταση προανακριτικής επιτροπής και διερωτάται αν η κυβέρνηση θεωρεί περιττή την κοινοβουλευτική διαδικασία, ενώ κατηγορεί τη Νέα Δημοκρατία για εξαπάτηση των πολιτών σχετικά με την αναθεώρηση του άρθρου 86.

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Πολιτική

ΠΑΣΟΚ
Πηγή: Intime
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Καθυστέρηση καταλογίζει στην κυβέρνηση για την παραπομπή Τριαντόπουλου το ΠΑΣΟΚ, καθώς η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας κρύφτηκε πίσω από το άρθρο 86 περί ευθύνης υπουργών.
  • «Η θέση μας ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση», τονίζει το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.
  • Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που προτείνει την παραπομπή των Υπουργών να αποφασίζουν ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας.

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Καθυστέρηση καταλογίζει στην κυβέρνηση για την παραπομπή Τριαντόπουλου το ΠΑΣΟΚ, σημειώνοντας ότι «άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες. Επι δύο χρόνια δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά ‘άλλαξε Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς’».

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«Στο Ειδικό Δικαστήριο παραπέμπεται ο βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και πρώην υφυπουργός Χρήστος Τριαντόπουλος για την αλλοίωση του χώρου του σιδηροδρομικού δυστυχήματος των Τεμπών» τονίζει αρχικά το ΠΑΣΟΚ.

«Η δικαστική εξέλιξη έρχεται σε συνέχεια της πρότασης της Κοινοβουλευτικής Ομάδας του ΠΑΣΟΚ για σύσταση προανακριτικής επιτροπής στη βάση της δικογραφίας που είχε σταλεί στη Βουλή. Με έναν γνώμονα: να ανοίξει ο δρόμος της έρευνας από τον φυσικό δικαστή, γιατί η λογοδοσία είναι θεμελιώδης υποχρέωση απέναντι στους πολίτες», υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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Θυμίζει, μάλιστα, ότι «τότε η Νέα Δημοκρατία επιχειρηματολογούσε ότι  δεν προκύπτουν ποινικές ενδείξεις του κ. Τριαντόπουλου από τα στοιχεία της δικογραφίας, ψήφισε το αίτημα του ΠΑΣΟΚ και εν συνεχεία μεθόδευσε εκμεταλλευόμενη την πλειοψηφία της fast track διαδικασίες με αποτέλεσμα η Επιτροπή να μην ολοκληρώσει την προκαταρκτική εξέταση». «Εξακολουθεί σήμερα η κυβέρνηση να θεωρεί ότι η κοινοβουλευτική διαδικασία και η παραπομπή στη δικαστική διερεύνηση ήταν περιττή;», διερωτάται το ΠΑΣΟΚ.

«Η θέση μας ήταν και είναι καθαρή: καμία συγκάλυψη, καμία προνομιακή μεταχείριση, καμία θεσμική έκπτωση», τονίζει το ΠΑΣΟΚ στην ανακοίνωσή του.

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«Και αυτή η αξιακή μας τοποθέτηση αποτυπώθηκε και στη συνταγματική αναθεώρηση. Η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας πρότεινε αναθεώρηση του άρθρου 86 αλλά την παραπομπή των ερευνώμενων μελών της κυβέρνησης να την αποφασίζει πάλι η εκάστοτε πλειοψηφία», υπογραμμίζει το ΠΑΣΟΚ για να προσθέσει:  «Άλλη μια φορά εξαπάτησε τους πολίτες. Επι δύο χρόνια δεσμευόταν για αναθεώρηση του άρθρου 86 και τελικά ‘άλλαξε Μανωλιός και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς’».

«Σε αντίθεση με το ΠΑΣΟΚ που προτείνει την παραπομπή  των υπουργών να αποφασίζουν ειδικά δικαστικά όργανα, ανεξάρτητα από την έγκριση της εκάστοτε κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας για να μπει τέλος στα φαινόμενα ατιμωρησίας», καταλήγει στην ανακοίνωσή του το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

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