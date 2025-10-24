Σωκράτης Φάμελλος: «Πρέπει να είναι ευθύνη της Πολιτείας» – Οι προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ για τη φοιτητική στέγη

Ο πρόεδρος του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, Σωκράτης Φάμελλος, αναδεικνύει με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης το σοβαρό πρόβλημα της φοιτητικής στέγης και του υψηλού κόστους που καλούνται να αντιμετωπίσουν οι οικογένειες, όταν τα παιδιά τους φοιτούν σε πανεπιστήμια άλλων πόλεων.

Ο κ. Φάμελλος σημειώνει πως «το κόστος ζωής έχει εκτοξευθεί και τα ενοίκια είναι κυριολεκτικά απλησίαστα», υπογραμμίζοντας ότι κάθε παιδί που σπουδάζει μακριά από το σπίτι του «κοστίζει περισσότερο από έναν ολόκληρο μισθό». Παράλληλα, κατηγορεί τον πρωθυπουργό πως «δεν τον ενδιαφέρει η δυσκολία των οικογενειών, αλλά μόνο το πώς θα μετατρέψει τα ιδιωτικά κολέγια σε πανεπιστήμια».

Στη συνέχεια, παρουσιάζει τις προτάσεις του ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ για τη στέγαση των φοιτητών, επισημαίνοντας πως «η φοιτητική στέγη πρέπει να είναι ευθύνη της Πολιτείας». Όπως εξηγεί, στόχος του κόμματος είναι να δημιουργηθούν δημόσιες φοιτητικές εστίες σε κάθε πόλη, ικανές να καλύπτουν τουλάχιστον το 50% των φοιτητών που μετακινούνται από άλλες περιοχές.

Παράλληλα, προτείνει τη δημιουργία κοινωνικών κατοικιών με χαμηλά ενοίκια, στο μισό της αξίας της αγοράς, για όσους το έχουν ανάγκη. «Πρέπει να υπάρξουν κίνητρα ώστε να ανοίξουν οι κλειστές κατοικίες και να ενοικιαστούν με χαμηλότερο κόστος», σημειώνει χαρακτηριστικά. Ο ΣΥΡΙΖΑ-ΠΣ, προσθέτει, ζητά επίσης μείωση φόρων και αύξηση εισοδημάτων, ώστε «κάθε οικογένεια να μπορεί να στηρίζει τα παιδιά της στις σπουδές τους».

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Σωκράτης Φάμελλος τονίζει: «Δυστυχώς στην Ελλάδα του κ. Μητσοτάκη, η Παιδεία είναι για λίγους. Στη δική μας Προοδευτική Ελλάδα, είναι για όλους».