Στην πορεία της ελληνικής οικονομίας, την αύξηση των εισοδημάτων, τις επενδύσεις, το στεγαστικό ζήτημα και την πολιτική σταθερότητα αναφέρθηκε ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος το πρωί της Δευτέρας (23/11), υποστηρίζοντας ότι η Ελλάδα αναπτύσσεται με διπλάσιο ρυθμό από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο και ότι η κυβερνητική πολιτική δημιουργεί προϋποθέσεις για περαιτέρω οικονομική πρόοδο.

Ο κ. Σκέρτσος, σε συνέντευξή του στο ραδιόφωνο του ΣΚΑΪ, στάθηκε ιδιαίτερα στην αύξηση των επενδύσεων, σημειώνοντας ότι το ποσοστό τους στο ΑΕΠ από 11% όταν ανέλαβε η κυβέρνηση το 2019, αναμένεται να φτάσει φέτος στο 18%, με τον ευρωπαϊκό μέσο όρο να κινείται στο 20%-21%. Όπως ανέφερε, στόχος είναι να καλυφθεί η απόσταση από την Ευρώπη και στη συνέχεια να ξεπεραστεί.

Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η ολοκλήρωση του Ταμείου Ανάκαμψης δεν συνεπάγεται διακοπή της χρηματοδότησης της οικονομίας, καθώς το 2027 αναμένεται να διοχετευθούν στην πραγματική οικονομία 11,5 δισ. ευρώ από τις εκταμιεύσεις του προγράμματος. Επιπλέον, έκανε λόγο για ιδιωτικές επενδύσεις ύψους 30 δισ. ευρώ που χρηματοδοτούνται από το δανειακό σκέλος του Ταμείου και βρίσκονται ήδη σε εξέλιξη.

«Μάγοι δεν είμαστε. Και δεν μπορεί με ένα μαγικό ραβδί η χώρα να εκτοξευθεί στην πρώτη θέση των εισοδημάτων»

Αναφερόμενος στην εισοδηματική σύγκλιση με την Ευρώπη, ο υπουργός επικαλέστηκε στοιχεία της Eurostat, σύμφωνα με τα οποία το πραγματικό εισόδημα των πολιτών στην Ελλάδα αυξήθηκε κατά 22% την περίοδο 2019-2025, έναντι 14% στην υπόλοιπη Ευρώπη. Παράλληλα, όπως είπε, η χώρα ανέβηκε από τη 19η στη 17η θέση μεταξύ των 27 κρατών-μελών της ΕΕ ως προς τον καθαρό μέσο μισθό.

«Μάγοι δεν είμαστε. Και δεν μπορεί με ένα μαγικό ραβδί η χώρα να εκτοξευθεί στην πρώτη θέση των εισοδημάτων», ανέφερε χαρακτηριστικά, αναγνωρίζοντας ότι η προσπάθεια οικονομικής σύγκλισης απαιτεί χρόνο.

Στο πεδίο της απασχόλησης, υποστήριξε ότι από το 2019 έχουν δημιουργηθεί 600.000 νέες θέσεις εργασίας, ενώ ο κατώτατος μισθός έχει αυξηθεί από τα 650 στα 920 ευρώ, με κυβερνητικό στόχο να φτάσει τα 1.000 ευρώ το 2028.

Με βάση τις προβλέψεις του προϋπολογισμού, η οικονομία αναμένεται να αναπτυχθεί κατά περίπου 2% φέτος και 2,3% το 2027. Ο κ. Σκέρτσος υπεραμύνθηκε, παράλληλα, της αξιοποίησης οικονομικών δεδομένων στη χάραξη πολιτικής, λέγοντας χαρακτηριστικά «χωρίς excel χρεοκοπήσαμε», ενώ απέδωσε στη δημοσιονομική διαχείριση τη βελτίωση της θέσης της Ελλάδας, η οποία, όπως σημείωσε, δεν είναι πλέον η πιο υπερχρεωμένη χώρα στην Ευρώπη.

Το επίδομα των 400 ευρώ και οι συνταξιούχοι

Για το επίδομα των 400 ευρώ και το ηλικιακό όριο των 65 ετών, ο υπουργός Επικρατείας εξήγησε ότι η συγκεκριμένη προϋπόθεση τέθηκε για δημοσιονομικούς λόγους. Όπως ανέφερε, η ενίσχυση αυξήθηκε από τα 250 ευρώ που καταβλήθηκαν πέρυσι στα 400 ευρώ φέτος, ενώ διευρύνθηκε σημαντικά και ο αριθμός των δικαιούχων, από 1,2 εκατομμύρια σε 2,2 εκατομμύρια συνταξιούχους.

Υπενθύμισε, μάλιστα, τις μεγάλες περικοπές που υπέστησαν οι συντάξεις την προηγούμενη δεκαετία, σημειώνοντας ότι πολλοί συνταξιούχοι έχασαν το 30%, το 40% ή ακόμη και το 50% των αποδοχών τους, με την κυβέρνηση να επιχειρεί, όπως είπε, να αναπληρώσει μέρος αυτών των απωλειών.

Ο κ. Σκέρτσος υποστήριξε ότι η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις πέντε χώρες της ΕΕ που διαθέτουν δημοσιονομικό περιθώριο για μέτρα στήριξης, σε αντίθεση με άλλα κράτη που προχωρούν σε περικοπές δαπανών ή αυξήσεις φόρων. Απέδωσε τη δυνατότητα αυτή στην ανάπτυξη και στο υπερπλεόνασμα, τονίζοντας ότι η οικονομική πορεία της χώρας επιτρέπει την ενίσχυση της κοινωνίας.

Μείωση των κόκκινων δανείων και ρυθμίσεις οφειλών

Στο μέτωπο των κόκκινων δανείων και της εποπτείας τραπεζών και servicers, ο υπουργός έκανε λόγο για σημαντική βελτίωση, υποστηρίζοντας ότι τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια έχουν μειωθεί κατά 28 δισ. ευρώ από το 2019.

Παράλληλα, μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού έχουν πραγματοποιηθεί περισσότερες από 70.000 ρυθμίσεις, οι οποίες αφορούν οφειλές άνω των 22 δισ. ευρώ. Όπως σημείωσε, οι ρυθμίσεις περιλαμβάνουν διαγραφή μέρους των οφειλών και αποπληρωμή σε έως 320 δόσεις, ενώ έχει αυξηθεί σημαντικά η αναλογία των ενήμερων δανείων έναντι των ληξιπρόθεσμων.

Ο ίδιος απέδωσε τα αποτελέσματα στην οικονομική ανάπτυξη, στις κυβερνητικές παρεμβάσεις και στη λειτουργία του εξωδικαστικού μηχανισμού, υποστηρίζοντας ότι υπάρχουν πλέον περισσότερες δυνατότητες για τους οφειλέτες.

Γιατί δεν μειώνεται ο ΦΠΑ

Ερωτηθείς για το ενδεχόμενο μείωσης του ΦΠΑ, ο κ. Σκέρτσος επανέλαβε τη θέση της κυβέρνησης ότι μια τέτοια παρέμβαση δεν εγγυάται πως το όφελος θα περάσει στον καταναλωτή. Όπως υποστήριξε, σε περιπτώσεις όπου εφαρμόστηκε μείωση, η επίδραση στις τιμές ήταν προσωρινή και στη συνέχεια το όφελος κατέληγε στους μεσάζοντες.

«Το τελευταίο ευρώ που δίνουμε θέλουμε να πηγαίνει στην τσέπη του πολίτη», ανέφερε, φέρνοντας ως παράδειγμα τις ενισχύσεις στα καύσιμα, οι οποίες, όπως είπε, αποτυπώνονται άμεσα στην τελική τιμή στην αντλία.

Στεγαστικό: 55 μέτρα και 2.800 κατοικίες σε ανενεργά στρατόπεδα

Το στεγαστικό χαρακτήρισε μείζον κοινωνικό πρόβλημα, κάνοντας λόγο, ωστόσο, για «περιρρέουσα και άφθονη ψευδολογία» γύρω από το ζήτημα. Σύμφωνα με τον ίδιο, η κυβέρνηση έχει προχωρήσει σε 55 μέτρα συνολικού ύψους 8 δισ. ευρώ, τα οποία αφορούν 1,5 εκατομμύριο πολίτες και συνδυάζουν παρεμβάσεις για την αύξηση της προσφοράς κατοικιών με μέτρα στήριξης των εισοδημάτων.

Στα προγράμματα που ανέφερε περιλαμβάνονται οι ενεργειακές αναβαθμίσεις 100.000 κατοικιών, καθώς και τα «Σπίτι μου Ι» και «Σπίτι μου ΙΙ», μέσω των οποίων, όπως είπε, 25.000 νοικοκυριά απέκτησαν πρώτη κατοικία.

Παράλληλα, προανήγγειλε το «Σπίτι μου ΙΙΙ» στις αρχές του επόμενου έτους, με διεύρυνση του ηλικιακού ορίου στα 55 έτη.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε και στο σχέδιο κατασκευής 2.800 κατοικιών σε τρία ανενεργά στρατόπεδα σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη και Πάτρα, με χρηματοδότηση 480 εκατ. ευρώ από το Κοινωνικό Κλιματικό Ταμείο. Όπως ανέφερε, ο διαγωνισμός αναμένεται να προκηρυχθεί μέσα στο επόμενο εξάμηνο, ενώ οι κατοικίες εκτιμάται ότι θα είναι διαθέσιμες στα τέλη του 2028 ή το 2029. Κάλεσε, τέλος, τους πολίτες να ενημερώνονται για τα διαθέσιμα στεγαστικά προγράμματα μέσω της ψηφιακής πύλης stegasi.gov.gr.

Λιγότεροι νεκροί στην άσφαλτο και αλλαγές στον ΚΟΚ

Στη συνέντευξη αναφέρθηκε και στην οδική ασφάλεια, σημειώνοντας ότι το πρώτο δεκάμηνο του 2026 καταγράφηκαν 194 λιγότεροι θάνατοι από τροχαία σε σχέση με το 2019, το 2023 και το 2025.

Ο υπουργός χαρακτήρισε την οδική ασφάλεια μία από τις διαχρονικές αδυναμίες της χώρας, υποστηρίζοντας ότι η μείωση των θανάτων οφείλεται στην εντατικοποίηση των ελέγχων, στην εφαρμογή των κανόνων και στη συνεργασία των αρμόδιων υπουργείων.

Για τις αλλαγές στον νέο ΚΟΚ που βρίσκονται σε δημόσια διαβούλευση, διευκρίνισε ότι δεν αλλάζουν την ουσία του νόμου ούτε μειώνουν τα πρόστιμα, αλλά αποσκοπούν σε καλύτερες ερμηνευτικές διατυπώσεις και αποτελεσματικότερη εφαρμογή του.

«Η πολιτική σταθερότητα είναι παράγοντας προόδου»

Ο κ. Σκέρτσος άσκησε παράλληλα κριτική στην αντιπολίτευση, κατηγορώντας την ότι βρίσκεται σε «δυσαρμονία» με την πραγματική εικόνα της οικονομίας και της κοινωνίας και ότι ασκεί «τυφλή αντιπολίτευση» και είναι «αρνητής της πραγματικότητας».

Υπεραμύνθηκε, μάλιστα, της πολιτικής σταθερότητας που, όπως είπε, έχει εξασφαλίσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης τα τελευταία 7,5 χρόνια, χαρακτηρίζοντάς την παράγοντα προόδου και όχι στασιμότητας.

Σχετικά με τη σύνθεση του κυβερνητικού σχήματος και τη συνύπαρξη στελεχών από διαφορετικούς πολιτικούς και επαγγελματικούς χώρους, έκανε λόγο για το «πείραμα Μητσοτάκη», χαρακτηρίζοντας τον πρωθυπουργό «πολιτικό ηγέτη των συνθέσεων». Απέρριψε τα περί αντιπαράθεσης μεταξύ τεχνοκρατών και βουλευτών, υποστηρίζοντας ότι οι δύο πλευρές λειτουργούν συμπληρωματικά και ότι όλοι αξιολογούνται με βάση το αποτέλεσμα.

«Κανείς μας δεν είναι και δεν πρέπει να αντιλαμβάνεται τον εαυτό του ως μόνιμο στην καρέκλα», ανέφερε, ξεκαθαρίζοντας παράλληλα ότι ο ίδιος δεν προτίθεται να πολιτευτεί.

Κλείνοντας, κάλεσε τη Νέα Δημοκρατία να αποκτήσει μεγαλύτερη αυτοπεποίθηση για το κυβερνητικό έργο, το οποίο χαρακτήρισε πλούσιο και χωρίς ιστορικό προηγούμενο, υποστηρίζοντας ότι μπορεί να απαντήσει σε κάθε προσπάθεια αμφισβήτησης, λασπολογίας και ισοπέδωσης.