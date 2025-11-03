Σκέρτσος: Διαχειριζόμαστε ένα διαχρονικό διαρθρωτικό πρόβλημα του ελληνικού και ευρωπαϊκού μηχανισμού αγροτικών ενισχύσεων

Τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα μέλη της κυβέρνησης ουδεμία γνώση είχαν για έκνομες ενέργειες που είναι αντικείμενο της εισαγγελικής και δικαστικής έρευνας, δήλωσε, ο υπουργός Επικρατείας Άκης Σκέρτσος, αναφερόμενος στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντώντας νωρίτερα σήμερα στη Βουλή σε σχετική επίκαιρη ερώτηση του κοινοβουλευτικού εκπροσώπου της Πλεύσης Ελευθερίας Αλέξανδρου Καζαμία.

«Προφανώς και είμαι στη διάθεση της εξεταστικής επιτροπής, εφόσον κρίνει ότι πρέπει να καταθέσω, μολονότι οι γνώσεις μου για το θέμα είναι γενικές, σε καμία περίπτωση συγκεκριμένες ή εξειδικευμένες, λόγω μη αρμοδιότητας», δήλωσε ο υπουργός Επικρατείας, απαντώντας σε σχετική αναφορά του κ. Καζαμία και προσέθεσε: «Σας απαντώ επίσης ότι τόσο ο πρωθυπουργός όσο και τα μέλη της κυβέρνησης, ουδεμία γνώση είχαν ή έχουν για έκνομες ενέργειες – αυτές είναι αντικείμενο της δικαστικής και της εισαγγελικής έρευνας. Αυτό για το οποίο οφείλουμε όλοι, και η κυβέρνηση και τα κόμματα της αντιπολίτευσης να έχουμε ως γνώση είναι ότι εδώ μιλάμε για ένα διαχρονικό διοικητικό και επιχειρησιακό πρόβλημα του μηχανισμού των αγροτικών ενισχύσεων».

Ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας αναφέρθηκε σε πρόσφατη δήλωση του υπουργού Επικρατείας ότι «το πρόβλημα του ΟΠΕΚΕΠΕ δεν είναι ένα πρόβλημα που διέφυγε εντελώς από την προσοχή τής κυβέρνησης. Η κυβέρνηση και το έχει εντοπίσει και το έχει επισημάνει από τα πρωθυπουργικά χείλη μέχρι τους αρμόδιους υπουργούς διαχρονικά από το 2019 έως σήμερα».

Ο κ. Καζαμίας είπε ότι αυτή η δήλωση αποτελεί την «πρώτη σαφή παραδοχή εκ μέρους της κυβέρνησης ότι ο πρωθυπουργός και η κυβέρνηση γνώριζαν καλά το σκάνδαλο, πολύ πριν φθάσει η δικογραφία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας στη Βουλή τον Ιούνιο του 2025». Επισήμανε εξάλλου ότι ο μάρτυρας Παύλος Σατολιάς κατέθεσε στην Εξεταστική Επιτροπή της Βουλής για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ ότι είχε δύο συνομιλίες με τον πρωθυπουργό για το θέμα αυτό μέσα στο προηγούμενο έτος. «Από αυτές διαπίστωσε ότι ο κ. Μητσοτάκης γνώριζε καλά την υπόθεση».

Με αυτό το σκεπτικό λοιπόν, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας κάλεσε τον υπουργό Επικρατείας να απαντήσει «γιατί ως τώρα η κυβέρνηση δεν αποσαφηνίζει ότι ο πρωθυπουργός είχε καλή γνώση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ εδώ και χρόνια, και γιατί οι βουλευτές της ΝΔ στην Εξεταστική Επιτροπή μπλοκάρουν την κλήση του ιδίου και άλλων κομβικών προσώπων, όπως και τον ίδιο τον κ. Σκέρτσο, για να καταθέσουν όλοι ως μάρτυρες όπως ζητά από την πρώτη στιγμή η Πλεύση Ελευθερίας και η πρόεδρος της Ζωή Κωνσταντοπούλου». Επίσης ρωτούσε «γιατί, ενώ ο πρωθυπουργός και οι υπουργοί του γνώριζαν καλά το θέμα, ο κ. Μητσοτάκης δεν προέβη ποτέ σε κάποια καταγγελία των κυκλωμάτων διαφθοράς και εξαπάτησης μέσα στον ΟΠΕΚΕΠΕ προτού διαβιβαστεί στη Βουλή η πρώτη δικογραφία για την υπόθεση αυτή από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Αντί να εμφανίζεστε, ως βουλευτής και ως ένα υπεύθυνο κόμμα του Κοινοβουλίου, εμφανίζεστε ως εθνικός εισαγγελέας. Με τέτοιες ερωτήσεις όμως δεν υπηρετείται η δημοκρατία. Αντιθέτως, βάλλεται εκ των έσω», σχολίασε ο υπουργός Επικρατείας.

Υπάρχουν συγκεκριμένα συστημικά προβλήματα τα οποία κλήθηκε να διαχειριστεί, από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων της, αυτή η κυβέρνηση, είπε ο Άκης Σκέρτσος και προσέθεσε: «Αυτά είναι η έλλειψη κτηματολογίου, η έλλειψη δασικών χαρτών, η έλλειψη διαχειριστικών σχεδίων βόσκησης, η έλλειψη μητρώων κτηνοτροφικών μονάδων, η έλλειψη ΑΤΑΚ, η έλλειψη ηλεκτρονικών μητρώων με τις αναγκαίες διαλειτουργικότητες ώστε να γίνονται αποτελεσματικοί, διασταυρωτικοί έλεγχοι. Το γεγονός ότι υπάρχουν αγρότες οι οποίοι έχουν κάνει εσφαλμένες δηλώσεις, έχουν πάρει παρανόμως αγροτικές ενισχύσεις, έχει να κάνει ακριβώς με όλες αυτές τις διαχρονικές ελλείψεις, τις οποίες προφανώς, η κυβέρνηση γνώριζε από την πρώτη ημέρα ανάληψης των καθηκόντων αλλά με μια κρίσιμη διαφορά: Αυτή η κυβέρνηση είναι η πρώτη στη μεταπολιτευτική ιστορία της χώρας που έδωσε λύση σε όλα αυτά τα διαρθρωτικά προβλήματα και θα παραδώσει, εντός της τρέχουσας θητείας, έργο. Θα παραδώσουμε κτηματολόγιο, έχουμε παραδώσει δασικούς χάρτες, διαχειριστικά σχέδια βόσκησης, νέες διαλειτουργικότητες ώστε να γίνονται επιτέλους, αποτελεσματικοί διασταυρωτικοί έλεγχοι. Εμάς μας ενδιαφέρει να λύσουμε το πρόβλημα και όχι να είμαστε εισαγγελείς».

Καζαμίας: Θέλουμε να έρθετε στην εξεταστική επιτροπή και να πείτε τι ξέρετε

«Εμείς δρούμε θεσμικά. Ελπίζω οι βουλευτές του κόμματος σας, στην εξεταστική επιτροπή, να μην πουν ”όχι, δεν θα κληθεί ο κ. Σκέρτσος, γιατί δεν γνωρίζει”. Αλλά να κάνουν ό,τι έκαναν με τον κ. Μυλωνάκη. Δηλαδή, να καμφθούν κάτω από την πίεση που ασκεί η Πλεύση Ελευθερίας», σχολίασε ο Αλέξανδρος Καζαμίας. Στη δε αναφορά του υπουργού Επικρατείας ότι η αντιπολίτευση σπεύδει να προκαταλάβει την έρευνα της εξεταστικής και έχει βγάλει ήδη καταδικαστικό πόρισμα, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος της Πλεύσης Ελευθερίας παρατήρησε: «Εμείς δεν σας καταδικάσαμε για τίποτα. Εμείς θέλουμε να έρθετε στην εξεταστική επιτροπή και να πείτε τι ξέρετε και μετά η επιτροπή θα αποφασίσει. Οπότε μην μας προσάπτετε την κατηγορία ότι είμαστε εισαγγελείς. Εμείς θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια και λέμε ότι υπάρχει ισχυρή ένδειξη ότι συγκαλύπτονται σοβαρές πτυχές του σκανδάλου και γι αυτό θέλουμε να μάθουμε την αλήθεια». Σημείωσε επίσης ότι το κόμμα της ΝΔ είναι αυτό που, «κάνοντας ακραία εκμετάλλευση της επιστολικής ψήφου», καταψήφισε τη σύσταση εξεταστικής επιτροπής, για να μπλοκάρει τον ρόλο της Δικαιοσύνης στον αποκάλυψη του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ.

Ο υπουργός Επικρατείας επισήμανε ότι η Ελλάδα έχει λάβει δημοσιονομικές διορθώσεις ύψους 2,7 δισ. ευρώ από το 1996 έως σήμερα. «Αυτό σημαίνει ότι μιλάμε για ένα διαχρονικό πρόβλημα και όχι ένα πρόβλημα το οποίο εντοπίζεται αποκλειστικά στην περίοδο της Νέας Δημοκρατίας. Επιχειρείτε τη διαστρέβλωση ότι χτίστηκε σύστημα παράνομων ενισχύσεων προς τους αγρότες από την κυβέρνηση αυτή. Δεν είναι αλήθεια», ανέφερε ο κ. Σκέρτσος και επισήμανε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ελέγχει ακόμα 24 χώρες, για αντίστοιχες ενισχύσεις, και όχι μόνο την Ελλάδα. Επίσης ότι η τελευταία απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, για καταλογισμούς και επιστροφές, αφορά ακόμα 17 χώρες.

Σημείωσε επίσης ότι οι διορθώσεις που πρέπει να γίνουν συνολικά στο μηχανισμό αγροτικών ενισχύσεων, αναγνωρίζονται σε ευρωπαϊκό επίπεδο και πρόσθεσε ότι αυτή η κυβέρνηση, από τις πρώτες ημέρες ανάληψης των καθηκόντων της, «έκλεισε το παραθυράκι που έδινε ενισχύσεις σε βοσκοτόπια χωρίς ζώα, το οποίο είχε ανοίξει από την προηγούμενη κυβέρνηση».

Η κυβέρνηση αυτή, σημείωσε ο υπουργός Επικρατείας, είναι η κυβέρνηση η οποία μείωσε τις ενισχύσεις με τρόπο ώστε να μην υπάρχουν μεγάλου μεγέθους ενισχύσεις. «Είναι η κυβέρνηση και οι διοικήσεις αυτές που έστειλαν στον εισαγγελέα ΑΦΜ που φαινόταν ότι δεν έπρεπε να λαμβάνουν τις ενισχύσεις που λάμβαναν», δήλωσε ο κ. Σκέρτσος και προσέθεσε ότι η κυβέρνηση είναι με τη νομιμότητα και γνωρίζει ότι έχει να διαχειριστεί ένα διαχρονικό διαρθρωτικό πρόβλημα του ελληνικού αλλά και του ευρωπαϊκού μηχανισμού αγροτικών ενισχύσεων.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ