Πλεύρης: «Υποκρισία της Αριστεράς» – Νέα ανάρτηση μετά τις αντιδράσεις για τα όσα υποστήριξε για τον Χρήστο Ράμμο και τη Banda Etopica

Νέα ανάρτηση έκανε ο Θάνος Πλεύρης σχετικά με τα όσα υποστήριξε ο κ. Ράμμος για τη Banda Etopica. Σε ανάρτησή του στο «X» o κ. Πλεύρης κάνει λόγο για «Υποκρισία της Αριστεράς».

Συγκεκριμένα αναφέρει:

«Υποκρισία της Αριστεράς. Όσοι υποστήριξαν τη θέση του κ. Ράμμου που είπε επί λέξει: «σε μια σύγχρονη δημοκρατία και σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως είμαστε στα χαρτιά και διεκδικούμε πάντα να είμαστε και στην καθημερινή πράξη [που είναι και το πιο δύσκολο], θα τραγουδούμε ό, τι θέλουμε, σε όποια γλώσσα ή διάλεκτο θέλουμε και θα λέμε ό ,τι πιστεύουμε, ό, τι μας εκφράζει και ό, τι λαχταράει η καρδιά μας», είναι οι ίδιοι που σήμερα με εγκαλούν επειδή εξέφρασα διαφορετική άποψη που δεν τους άρεσε, δηλαδή ότι «εξέφρασα ό, τι λαχταράει η καρδιά μου», όπως θα έλεγε ο κ. Ραμμος. Διαλέξτε, δεν γίνονται και τα δύο».

Υποκρισία της αριστερας. Όσοι υποστήριξαν τη θέση του κ. Ράμμου που είπε επί λέξει: «σε μια σύγχρονη δημοκρατία και σε ένα σύγχρονο κράτος δικαίου, όπως είμαστε στα χαρτιά και διεκδικούμε πάντα να είμαστε και στην καθημερινή πράξη [που είναι και το πιο δύσκολο], θα τραγουδούμε… — Θάνος Πλεύρης (@thanosplevris) December 29, 2025

Σημειώνεται ότι χθες, Κυριακή ο Θάνος Πλεύρης προχώρησε σε ανάρτηση με την οποία σχολίαζε εμμέσως πλην σαφώς το περιστατικό της διακοπής της συναυλίας της Banda Entopica στη Φλώρινα, στηλιτεύοντας παράλληλα τη στάση του Χρήστου Ράμμου.

«Διαβάζω ότι ο κ. Ράμμος πρώην διορισμένος πρόεδρος ανεξάρτητης αρχής αναφέρεται ότι έχουν χυθεί τόνοι μελάνι στο Σύνταγμα, στις διεθνείς συνθήκες και στην νομολογία του ΕΔΔΑ. Πράγματι ισχύει. Ομως έχουν χυθεί και τόνοι αίματος για να απελευθερωθούμε από Τούρκους, Βούλγαρους και Σλάβους για να είμαστε ελεύθεροι στη Μακεδονία μας. Και αυτό το αίμα ζυγίζει περισσότερο από το μελάνι. Τόσο απλά» έγραψε χαρακτηριστικά.