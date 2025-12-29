Βόλος: Στην Παιδιατρική του νοσοκομείου ο Άγιος Βασίλης ήρθε με… ραπέλ

Σύνοψη από το

  • Μία ξεχωριστή εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας, με στόχο να χαρίσει χαμόγελα και χαρά στα νοσηλευόμενα παιδιά.
  • Ο Άγιος Βασίλης έκανε μια εντυπωσιακή εμφάνιση, κατεβαίνοντας με τη χρήση τεχνικής ραπέλ στον χώρο της Παιδιατρικής Κλινικής, προσφέροντας δώρα και στιγμές χαράς στα παιδιά.
  • Η πρωτοβουλία εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών και εθελοντικών δράσεων της ομάδας, στέλνοντας μήνυμα αισιοδοξίας, αγάπης και ελπίδας κατά τις εορταστικές ημέρες.
Το AI widget του enikos.gr δημιουργήθηκε στο πλαίσιο του AI Launchpad των FT, το οποίο υποστηρίζεται από το GNI.
Το κείμενο της σύνοψης ελέγχεται από έμπειρους δημοσιογράφους.
Enikos Newsroom

κοινωνία

Άγιος Βασίλης- νοσοκομείο Βόλου

Μία ξεχωριστή εορταστική εκδήλωση πραγματοποιήθηκε σήμερα Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου, με στόχο να χαρίσει χαμόγελα και χαρά στα παιδιά που νοσηλεύονται, από την Ελληνική Ομάδα Διάσωσης Μαγνησίας.

Κατά τη διάρκεια της δράσης, ο Άγιος Βασίλης κάνει μια εντυπωσιακή εμφάνιση, κατεβαίνοντας με τη χρήση τεχνικής ραπέλ στον χώρο της Παιδιατρικής Κλινικής, προσφέροντας δώρα και στιγμές χαράς στα παιδιά της μονάδας, στέλνοντας παράλληλα ένα μήνυμα αισιοδοξίας, αγάπης και ελπίδας.

Η πρωτοβουλία αυτή εντάσσεται στο πλαίσιο των κοινωνικών και εθελοντικών δράσεων της ομάδας της ΕΟΔ και έχει ως σκοπό τη στήριξη των παιδιών και των οικογενειών τους, ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των εορταστικών ημερών.

«Θέλαμε να κάνουμε κάτι και να δώσουμε χαρά στα παιδάκια που νοσηλεύονται στην παιδιατρική κλινική», ανέφερε μεταξύ άλλων στο ERTNews, ο Χάρης Παπαμαρκάκης, αντιπρόεδρος της ελληνικής ομάδας διάσωσης Μαγνησίας.

15:05 , Δευτέρα 29 Δεκεμβρίου 2025

